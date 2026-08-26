Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoBétis
Estadio Benito Villamarin
team-logoGetafe
Book Real Betis vs Getafe Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Real Betis x Getafe: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Bétis
Getafe
La Liga

O Real Betis enfrenta o Getafe em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Real Betis e Getafe se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

No confronto mais recente pela liga, em março de 2026, o Getafe garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Betis. Os dois lados estarão ansiosos para conquistar pontos importantes enquanto tentam ganhar embalo no início da temporada doméstica.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x Getafe pela LaLiga?

Real Betis x Getafe acontece no Estadio de La Cartuja, em Sevilha. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.

crest
La Liga - Rodada 6
Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x Getafe pela LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Real Betis e Getafe pela LaLiga, em 16 de setembro, por meio de várias opções primárias e secundárias de bilheteria:

  • Site oficial do clube: A forma mais segura de comprar ingressos diretamente pelo valor de face é por meio do portal oficial de ingressos do Real Betis (realbetisbalompie.es). Os ingressos para jogos em casa geralmente são colocados à venda para o público de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial.
  • Bilheteria oficial (Taquillas): Você pode comprar assentos remanescentes ou liberados diretamente na bilheteria do estádio, no Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja, em Sevilha, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.
  • Parceiros autorizados de viagem e hospitalidade: Agências oficiais de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem e-tickets garantidos para o dia do jogo e pacotes VIP/hospitalidade.
  • Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub listam ingressos de revenda de titulares individuais de carnê de temporada e vendedores.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Getafe pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Real Betis x Getafe pela LaLiga, em 16 de setembro, variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

  • Ingressos oficiais pelo valor de face (direto/clube): Os ingressos padrão para uma partida de categoria regular da LaLiga normalmente começam em torno de € 30 a € 35 para lugares no anel superior atrás dos gols, chegando a € 60 a € 90+ para assentos centrais na arquibancada do anel inferior.
  • Revenda e plataformas secundárias: Ingressos padrão em plataformas secundárias, como a StubHub, começam em aproximadamente € 20 a € 35 para entrada básica, com assentos médios no mercado secundário em torno de € 60 a € 150, e opções premium ou de alta demanda chegando a € 200+.
  • VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo e opções premium geralmente partem de € 120 a € 250+ por pessoa.

Real Betis x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e Getafe

O Real Betis venceu duas, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais um resultado da pré-temporada. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Valencia pela LaLiga, em 25 de agosto, depois de um triunfo em casa por 1 a 0 sobre a Real Sociedad quatro dias antes. Antes do início da temporada competitiva, o Betis perdeu por 1 a 0 para a Inter em um amistoso e empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth. Sua pré-temporada também incluiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal. Essas cinco partidas produziram cinco gols marcados e cinco sofridos no total.

O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander pela LaLiga, em 23 de agosto, e também venceu o Partizan Beograd por 3 a 1 na classificação para a Conference League em 20 de agosto. A derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves, em 15 de agosto, foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com um empate por 1 a 1 em amistoso contra o Tottenham Hotspur também fazendo parte da série.

BET

BET - Sequência

VAL
V0-1
LEV
D5-2
RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GET

GET - Sequência

SAN
V1-0
PBE
D2-1
OSA
D1-0
CEL
E1-1
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Betis x Getafe: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 8 de março de 2026, quando o Getafe recebeu o Real Betis e venceu por 2 a 0. Antes disso, o Betis goleou em casa por 4 a 0 em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Real Betis soma três vitórias contra uma do Getafe, com uma partida terminando empatada, um 1 a 1 no Estadio Benito Villamarín em fevereiro de 2024.

Confrontos

BétisEmpateGetafe
3
1
1
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
2
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FJ
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Real Betis x Getafe

Na atual tabela da LaLiga, o Real Betis está em segundo lugar, enquanto o Getafe ocupa a oitava posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google