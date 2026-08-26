Real Betis e Getafe se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.
No confronto mais recente pela liga, em março de 2026, o Getafe garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Betis. Os dois lados estarão ansiosos para conquistar pontos importantes enquanto tentam ganhar embalo no início da temporada doméstica.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Real Betis x Getafe pela LaLiga?
Real Betis x Getafe acontece no Estadio de La Cartuja, em Sevilha. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.
Como comprar ingressos para Real Betis x Getafe pela LaLiga?
Você pode comprar ingressos para a partida entre Real Betis e Getafe pela LaLiga, em 16 de setembro, por meio de várias opções primárias e secundárias de bilheteria:
- Site oficial do clube: A forma mais segura de comprar ingressos diretamente pelo valor de face é por meio do portal oficial de ingressos do Real Betis (realbetisbalompie.es). Os ingressos para jogos em casa geralmente são colocados à venda para o público de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial.
- Bilheteria oficial (Taquillas): Você pode comprar assentos remanescentes ou liberados diretamente na bilheteria do estádio, no Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja, em Sevilha, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.
- Parceiros autorizados de viagem e hospitalidade: Agências oficiais de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem e-tickets garantidos para o dia do jogo e pacotes VIP/hospitalidade.
- Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub listam ingressos de revenda de titulares individuais de carnê de temporada e vendedores.
Quanto custam os ingressos para Real Betis x Getafe pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida entre Real Betis x Getafe pela LaLiga, em 16 de setembro, variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:
- Ingressos oficiais pelo valor de face (direto/clube): Os ingressos padrão para uma partida de categoria regular da LaLiga normalmente começam em torno de € 30 a € 35 para lugares no anel superior atrás dos gols, chegando a € 60 a € 90+ para assentos centrais na arquibancada do anel inferior.
- Revenda e plataformas secundárias: Ingressos padrão em plataformas secundárias, como a StubHub, começam em aproximadamente € 20 a € 35 para entrada básica, com assentos médios no mercado secundário em torno de € 60 a € 150, e opções premium ou de alta demanda chegando a € 200+.
- VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo e opções premium geralmente partem de € 120 a € 250+ por pessoa.
Real Betis x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Real Betis e Getafe
O Real Betis venceu duas, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais um resultado da pré-temporada. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Valencia pela LaLiga, em 25 de agosto, depois de um triunfo em casa por 1 a 0 sobre a Real Sociedad quatro dias antes. Antes do início da temporada competitiva, o Betis perdeu por 1 a 0 para a Inter em um amistoso e empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth. Sua pré-temporada também incluiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal. Essas cinco partidas produziram cinco gols marcados e cinco sofridos no total.
O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander pela LaLiga, em 23 de agosto, e também venceu o Partizan Beograd por 3 a 1 na classificação para a Conference League em 20 de agosto. A derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves, em 15 de agosto, foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com um empate por 1 a 1 em amistoso contra o Tottenham Hotspur também fazendo parte da série.
Real Betis x Getafe: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 8 de março de 2026, quando o Getafe recebeu o Real Betis e venceu por 2 a 0. Antes disso, o Betis goleou em casa por 4 a 0 em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Real Betis soma três vitórias contra uma do Getafe, com uma partida terminando empatada, um 1 a 1 no Estadio Benito Villamarín em fevereiro de 2024.
Confrontos
Classificação de Real Betis x Getafe
Na atual tabela da LaLiga, o Real Betis está em segundo lugar, enquanto o Getafe ocupa a oitava posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D