Real Betis e Getafe se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

No confronto mais recente pela liga, em março de 2026, o Getafe garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Betis. Os dois lados estarão ansiosos para conquistar pontos importantes enquanto tentam ganhar embalo no início da temporada doméstica.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x Getafe pela LaLiga?

Real Betis x Getafe acontece no Estadio de La Cartuja, em Sevilha. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.

La Liga - Rodada 6 17 de set. de 2026 - 13:00 Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x Getafe pela LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Real Betis e Getafe pela LaLiga, em 16 de setembro, por meio de várias opções primárias e secundárias de bilheteria:

Site oficial do clube: A forma mais segura de comprar ingressos diretamente pelo valor de face é por meio do portal oficial de ingressos do Real Betis (realbetisbalompie.es). Os ingressos para jogos em casa geralmente são colocados à venda para o público de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial.

Bilheteria oficial (Taquillas): Você pode comprar assentos remanescentes ou liberados diretamente na bilheteria do estádio, no Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja, em Sevilha, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.

Parceiros autorizados de viagem e hospitalidade: Agências oficiais de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem e-tickets garantidos para o dia do jogo e pacotes VIP/hospitalidade.

Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub listam ingressos de revenda de titulares individuais de carnê de temporada e vendedores.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Getafe pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Real Betis x Getafe pela LaLiga, em 16 de setembro, variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

Ingressos oficiais pelo valor de face (direto/clube): Os ingressos padrão para uma partida de categoria regular da LaLiga normalmente começam em torno de € 30 a € 35 para lugares no anel superior atrás dos gols, chegando a € 60 a € 90+ para assentos centrais na arquibancada do anel inferior.

Revenda e plataformas secundárias: Ingressos padrão em plataformas secundárias, como a StubHub, começam em aproximadamente € 20 a € 35 para entrada básica, com assentos médios no mercado secundário em torno de € 60 a € 150 , e opções premium ou de alta demanda chegando a € 200+ .

VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo e opções premium geralmente partem de € 120 a € 250+ por pessoa.

Real Betis x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e Getafe

O Real Betis venceu duas, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais um resultado da pré-temporada. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Valencia pela LaLiga, em 25 de agosto, depois de um triunfo em casa por 1 a 0 sobre a Real Sociedad quatro dias antes. Antes do início da temporada competitiva, o Betis perdeu por 1 a 0 para a Inter em um amistoso e empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth. Sua pré-temporada também incluiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal. Essas cinco partidas produziram cinco gols marcados e cinco sofridos no total.

O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander pela LaLiga, em 23 de agosto, e também venceu o Partizan Beograd por 3 a 1 na classificação para a Conference League em 20 de agosto. A derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves, em 15 de agosto, foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com um empate por 1 a 1 em amistoso contra o Tottenham Hotspur também fazendo parte da série.

Real Betis x Getafe: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 8 de março de 2026, quando o Getafe recebeu o Real Betis e venceu por 2 a 0. Antes disso, o Betis goleou em casa por 4 a 0 em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Real Betis soma três vitórias contra uma do Getafe, com uma partida terminando empatada, um 1 a 1 no Estadio Benito Villamarín em fevereiro de 2024.

Classificação de Real Betis x Getafe

Na atual tabela da LaLiga, o Real Betis está em segundo lugar, enquanto o Getafe ocupa a oitava posição.