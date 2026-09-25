Real Betis enfrenta o FC Porto na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha.

O Real Betis chega para a partida após uma forte vitória por 3 a 2 na rodada de abertura sobre o Lille. O FC Porto quer se recuperar depois de sofrer uma derrota por 2 a 0 para o Manchester City em sua estreia.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x FC Porto, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões?

Real Betis x FC Porto acontece no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões?

Para garantir ingressos para o jogo entre Real Betis e FC Porto pela Liga dos Campeões no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha, você tem algumas opções, dependendo das vendas prioritárias e da disponibilidade de assentos:

Portal oficial de ingressos do Real Betis: A principal e mais segura forma de comprar ingressos gerais para o setor mandante é diretamente pela loja oficial online de ingressos do Real Betis. O acesso prioritário é dado primeiro aos sócios do clube ( socios ), mas os ingressos padrão restantes são colocados à venda para o público em geral cerca de 1 a 3 semanas antes do dia do jogo.

Bilheteria do estádio ( Taquilla ): Você pode comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do estádio em Sevilha. A bilheteria normalmente funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial padrão e no dia do jogo até o pontapé inicial, se ainda houver lugares.

Setor para torcedores visitantes (torcedores do FC Porto): Se você deseja sentar na seção dedicada aos visitantes, os ingressos são distribuídos diretamente pelo FC Porto a seus sócios e detentores de carnê de temporada por meio do portal oficial do FC Porto.

Mercados secundários e parceiros autorizados: Se os ingressos oficiais para o público se esgotarem rapidamente, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , oferecem vendas secundárias de ingressos.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos oficiais e dos mercados secundários para o confronto entre Real Betis e FC Porto pela Liga dos Campeões variam significativamente, dependendo da categoria do assento e da fase de venda:

Valor de face padrão para o público: €50 a €120 para assentos básicos nos setores superiores atrás dos gols (Gol Norte e Gol Sur) ou na Preferencia superior, quando liberados para o público em geral.

Valor de face premium e lateral: €120 a €220 para assentos centrais nas laterais ao longo do Fondo ou da Preferencia inferior.

Pacotes VIP e hospitalidade: €350 a €650+ para assentos premium acompanhados de acesso aos lounges do estádio e comida e bebidas gratuitas.

Mercado secundário de revenda

Para os torcedores que buscam comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub, os preços dependem da categoria do assento e da demanda à medida que o dia do jogo se aproxima.

Preços iniciais de revenda: €115 a €130 para ingressos de entrada nos mercados secundários em categorias atrás dos gols.

Preços médios de revenda: €200 a €350 para assentos padrão nas laterais ou no anel intermediário à medida que o dia do jogo se aproxima.

Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e FC Porto

O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos, com uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Villarreal na LaLiga, e também venceu o Real Madrid por 1 a 0 e derrotou o Lille por 3 a 2 na Liga dos Campeões durante a mesma sequência. Sua única derrota veio contra o Levante, por 5 a 2. O Betis marcou nove gols e sofreu sete nos cinco jogos.

O FC Porto venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos, com uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Casa Pia AC na Liga Portugal, e também venceu o Academico Viseu por 3 a 0 e o Arouca por 2 a 0 em competição doméstica. Sua única derrota na sequência foi o 2 a 0 para o Manchester City na Liga dos Campeões. O Porto marcou dez gols e sofreu três nos cinco jogos.

Real Betis x FC Porto: retrospecto recente do confronto direto

O único encontro registrado entre essas equipes nos dados disponíveis é um empate por 1 a 1 em um amistoso de clubes em 19 de julho de 2019, quando o FC Porto recebeu o Real Betis. Não há outros confrontos diretos competitivos disponíveis no conjunto de dados.