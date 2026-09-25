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Como comprar ingressos para Real Betis x FC Porto: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Real Betis enfrenta o FC Porto na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

Real Betis enfrenta o FC Porto na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha.

O Real Betis chega para a partida após uma forte vitória por 3 a 2 na rodada de abertura sobre o Lille. O FC Porto quer se recuperar depois de sofrer uma derrota por 2 a 0 para o Manchester City em sua estreia.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x FC Porto, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões?

Real Betis x FC Porto acontece no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

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Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões?

Para garantir ingressos para o jogo entre Real Betis e FC Porto pela Liga dos Campeões no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha, você tem algumas opções, dependendo das vendas prioritárias e da disponibilidade de assentos:

  • Portal oficial de ingressos do Real Betis: A principal e mais segura forma de comprar ingressos gerais para o setor mandante é diretamente pela loja oficial online de ingressos do Real Betis. O acesso prioritário é dado primeiro aos sócios do clube (socios), mas os ingressos padrão restantes são colocados à venda para o público em geral cerca de 1 a 3 semanas antes do dia do jogo.
  • Bilheteria do estádio (Taquilla): Você pode comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do estádio em Sevilha. A bilheteria normalmente funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial padrão e no dia do jogo até o pontapé inicial, se ainda houver lugares.
  • Setor para torcedores visitantes (torcedores do FC Porto): Se você deseja sentar na seção dedicada aos visitantes, os ingressos são distribuídos diretamente pelo FC Porto a seus sócios e detentores de carnê de temporada por meio do portal oficial do FC Porto.
  • Mercados secundários e parceiros autorizados: Se os ingressos oficiais para o público se esgotarem rapidamente, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, oferecem vendas secundárias de ingressos.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos oficiais e dos mercados secundários para o confronto entre Real Betis e FC Porto pela Liga dos Campeões variam significativamente, dependendo da categoria do assento e da fase de venda:

  • Valor de face padrão para o público: €50 a €120 para assentos básicos nos setores superiores atrás dos gols (Gol Norte e Gol Sur) ou na Preferencia superior, quando liberados para o público em geral.
  • Valor de face premium e lateral: €120 a €220 para assentos centrais nas laterais ao longo do Fondo ou da Preferencia inferior.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: €350 a €650+ para assentos premium acompanhados de acesso aos lounges do estádio e comida e bebidas gratuitas.

Mercado secundário de revenda

Para os torcedores que buscam comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub, os preços dependem da categoria do assento e da demanda à medida que o dia do jogo se aproxima.

  • Preços iniciais de revenda: €115 a €130 para ingressos de entrada nos mercados secundários em categorias atrás dos gols.
  • Preços médios de revenda: €200 a €350 para assentos padrão nas laterais ou no anel intermediário à medida que o dia do jogo se aproxima.

Real Betis x FC Porto pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e FC Porto

O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos, com uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Villarreal na LaLiga, e também venceu o Real Madrid por 1 a 0 e derrotou o Lille por 3 a 2 na Liga dos Campeões durante a mesma sequência. Sua única derrota veio contra o Levante, por 5 a 2. O Betis marcou nove gols e sofreu sete nos cinco jogos.

O FC Porto venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos, com uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Casa Pia AC na Liga Portugal, e também venceu o Academico Viseu por 3 a 0 e o Arouca por 2 a 0 em competição doméstica. Sua única derrota na sequência foi o 2 a 0 para o Manchester City na Liga dos Campeões. O Porto marcou dez gols e sofreu três nos cinco jogos.

BET

BET - Sequência

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
POR

POR - Sequência

VIS
V0-3
MOR
V2-1
MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Betis x FC Porto: retrospecto recente do confronto direto

O único encontro registrado entre essas equipes nos dados disponíveis é um empate por 1 a 1 em um amistoso de clubes em 19 de julho de 2019, quando o FC Porto recebeu o Real Betis. Não há outros confrontos diretos competitivos disponíveis no conjunto de dados.

Confrontos

BétisEmpatePorto
0
0
1
Amistosos de clubes
Porto badge
Porto
POR
1
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram1/1
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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