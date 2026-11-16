O Real Betis recebe o Como na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

O único encontro anterior entre as equipes ocorreu em um amistoso de pré-temporada, em agosto de 2025, quando o Como venceu a equipe espanhola por 3 a 2. Antes desta rodada europeia, o Como tem apresentado excelente desempenho no cenário continental, com destaque para a impressionante vitória por 9 a 1 sobre o Lens na Champions League.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Real Betis e Como pela Champions League?

Real Betis e Como se enfrentam no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 9 de dez. de 2026 - 12:45 Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x Como pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Real Betis e Como pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas e pelos canais do Real Betis. Essa é a maneira mais confiável e direta de garantir lugares pelo preço original para os torcedores da equipe da casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Como pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Real Betis x Como pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Público geral / lugares padrão: Os preços costumam variar de aproximadamente € 40 a € 150 .

Os preços costumam variar de aproximadamente . Pacotes VIP / hospitalidade: Geralmente começam em torno de € 250 e podem superar € 600.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares padrão na revenda: Geralmente com preços iniciais em torno de € 70 a € 100 .

Geralmente com preços iniciais em torno de . Lugares premium / com alta demanda após esgotamento: Os preços podem variar de € 150 a bem mais de € 400.

Real Betis x Como pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e Como

O Real Betis venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Elche em LaLiga. Nesse período, também venceu o Feyenoord por 1 a 0 na Champions League. Sua única derrota foi para o Borussia Dortmund, por 2 a 1, em competição europeia. O Betis marcou cinco gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O Como venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Em seu jogo mais recente, perdeu por 2 a 0 para a Inter de Milão na Serie A, embora antes disso tenha conquistado uma impressionante vitória por 9 a 1 sobre o Lens na Champions League. Nesse período, também somou sete pontos em seus três jogos da Serie A contra Venezia, Torino e Sassuolo. O Como marcou 15 gols e sofreu três nessas cinco partidas.

Real Betis x Como: histórico recente de confrontos

O único encontro registrado entre Real Betis e Como foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2025, vencido pelo Como por 3 a 2. Os dois clubes nunca se enfrentaram em uma partida oficial antes deste duelo pela Champions League.