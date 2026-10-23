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Como comprar ingressos para RB Leipzig x Manchester City: preços para a Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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RB Leipzig enfrenta o Manchester City na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

Os dois clubes têm um histórico de confrontos competitivos em competições europeias, construído principalmente na Champions League, com duelos anteriores nas fases eliminatórias e de grupos, como os da temporada 2023/24.

O Manchester City chega à campanha europeia como um dos candidatos ao título, enquanto o RB Leipzig tentará aproveitar o fator casa na Red Bull Arena para conquistar pontos importantes.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?

RB Leipzig x Manchester City será disputado na Red Bull Arena, em Leipzig, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

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Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City na Red Bull Arena, há algumas opções principais:

  • Canais oficiais do clube (RB Leipzig): Como mandante, o RB Leipzig administra a venda geral de ingressos diretamente pelo site oficial. Sócios e titulares de carnês de temporada costumam ter prioridade na pré-venda, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.
  • Canais oficiais do clube (Manchester City): Para os torcedores visitantes que viajam da Inglaterra, o Manchester City distribui ingressos por meio de seu portal oficial de vendas, de acordo com os critérios do programa de ingressos para copas e o sistema de pontos de fidelidade do clube.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?

Confira os preços estimados dos ingressos para o jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor em pé / setor da torcida: € 15 a € 25 para torcedores nos setores da torcida mandante atrás do gol.
  • Categorias 3 e 4 (arquibancadas superiores e atrás dos gols): € 25 a € 45 para assentos comuns nas arquibancadas superiores e atrás dos gols.
  • Categorias 1 e 2 (arquibancadas inferiores e intermediárias nas laterais): € 50 a € 85 para lugares com vista privilegiada nas laterais do campo.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a € 690 ou mais, dependendo do acesso a lounges, da vista (como Stadionblick ou Logenblick) e dos serviços de alimentação incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos comuns e setores da torcida:€ 55 a € 140 para entradas básicas ou lugares nas arquibancadas superiores.
  • Lugares premium nas laterais e nas arquibancadas inferiores:€ 150 a € 350 para assentos com vista desobstruída nas laterais do campo, em setores como A Seite ou C Seite.
  • Revenda de ingressos muito procurados / VIP:€ 400 a € 950 ou mais por ingressos raros, em fileiras próximas ao campo ou para setores de hospitalidade muito disputados.

RB Leipzig x Manchester City pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e Manchester City

O RB Leipzig venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com 11 gols marcados e 10 sofridos. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, a equipe também conquistou uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o Hamburger SV, mas as derrotas consecutivas para Werder Bremen e Como na Champions League mostram que ela tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade.

O Manchester City venceu suas últimas cinco partidas, com 13 gols marcados e quatro sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League. Nesse período, também goleou o Norwich City por 5 a 0 na Copa da Liga Inglesa e derrotou o Porto por 2 a 0 na Champions League, além de vencer o Coventry City por 1 a 0 e o clássico contra o Manchester United.

RBL

RBL - Sequência

B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
D6-1
RMA
D4-1
Gol marcado (sofrido)
9/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RB Leipzig x Manchester City: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em novembro de 2023, quando o Manchester City venceu por 3 a 2 em casa, na fase de grupos da Champions League. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Champions League, o City venceu quatro e o Leipzig, um. O placar mais elástico dessa sequência foi a vitória do City por 7 a 0 no Etihad, em março de 2023.

Confrontos

LeipzigEmpateManchester City
1
1
3
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
6Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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