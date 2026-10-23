Os dois clubes têm um histórico de confrontos competitivos em competições europeias, construído principalmente na Champions League, com duelos anteriores nas fases eliminatórias e de grupos, como os da temporada 2023/24.

O Manchester City chega à campanha europeia como um dos candidatos ao título, enquanto o RB Leipzig tentará aproveitar o fator casa na Red Bull Arena para conquistar pontos importantes.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?

RB Leipzig x Manchester City será disputado na Red Bull Arena, em Leipzig, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City na Red Bull Arena, há algumas opções principais:

Canais oficiais do clube (RB Leipzig): Como mandante, o RB Leipzig administra a venda geral de ingressos diretamente pelo site oficial. Sócios e titulares de carnês de temporada costumam ter prioridade na pré-venda, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.

Canais oficiais do clube (Manchester City): Para os torcedores visitantes que viajam da Inglaterra, o Manchester City distribui ingressos por meio de seu portal oficial de vendas, de acordo com os critérios do programa de ingressos para copas e o sistema de pontos de fidelidade do clube.

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?

Confira os preços estimados dos ingressos para o jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor em pé / setor da torcida: € 15 a € 25 para torcedores nos setores da torcida mandante atrás do gol.

Categorias 3 e 4 (arquibancadas superiores e atrás dos gols): € 25 a € 45 para assentos comuns nas arquibancadas superiores e atrás dos gols.

Categorias 1 e 2 (arquibancadas inferiores e intermediárias nas laterais): € 50 a € 85 para lugares com vista privilegiada nas laterais do campo.

Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a € 690 ou mais, dependendo do acesso a lounges, da vista (como Stadionblick ou Logenblick) e dos serviços de alimentação incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns e setores da torcida: € 55 a € 140 para entradas básicas ou lugares nas arquibancadas superiores.

Lugares premium nas laterais e nas arquibancadas inferiores: € 150 a € 350 para assentos com vista desobstruída nas laterais do campo, em setores como A Seite ou C Seite.

Revenda de ingressos muito procurados / VIP:€ 400 a € 950 ou mais por ingressos raros, em fileiras próximas ao campo ou para setores de hospitalidade muito disputados.

RB Leipzig x Manchester City pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e Manchester City

O RB Leipzig venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com 11 gols marcados e 10 sofridos. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, a equipe também conquistou uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o Hamburger SV, mas as derrotas consecutivas para Werder Bremen e Como na Champions League mostram que ela tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade.

O Manchester City venceu suas últimas cinco partidas, com 13 gols marcados e quatro sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League. Nesse período, também goleou o Norwich City por 5 a 0 na Copa da Liga Inglesa e derrotou o Porto por 2 a 0 na Champions League, além de vencer o Coventry City por 1 a 0 e o clássico contra o Manchester United.

RB Leipzig x Manchester City: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em novembro de 2023, quando o Manchester City venceu por 3 a 2 em casa, na fase de grupos da Champions League. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Champions League, o City venceu quatro e o Leipzig, um. O placar mais elástico dessa sequência foi a vitória do City por 7 a 0 no Etihad, em março de 2023.