Os dois clubes têm um histórico de confrontos competitivos em competições europeias, construído principalmente na Champions League, com duelos anteriores nas fases eliminatórias e de grupos, como os da temporada 2023/24.
O Manchester City chega à campanha europeia como um dos candidatos ao título, enquanto o RB Leipzig tentará aproveitar o fator casa na Red Bull Arena para conquistar pontos importantes.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?
RB Leipzig x Manchester City será disputado na Red Bull Arena, em Leipzig, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?
Para garantir ingressos para o próximo jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City na Red Bull Arena, há algumas opções principais:
- Canais oficiais do clube (RB Leipzig): Como mandante, o RB Leipzig administra a venda geral de ingressos diretamente pelo site oficial. Sócios e titulares de carnês de temporada costumam ter prioridade na pré-venda, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.
- Canais oficiais do clube (Manchester City): Para os torcedores visitantes que viajam da Inglaterra, o Manchester City distribui ingressos por meio de seu portal oficial de vendas, de acordo com os critérios do programa de ingressos para copas e o sistema de pontos de fidelidade do clube.
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Manchester City pela Champions League?
Confira os preços estimados dos ingressos para o jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setor em pé / setor da torcida: € 15 a € 25 para torcedores nos setores da torcida mandante atrás do gol.
- Categorias 3 e 4 (arquibancadas superiores e atrás dos gols): € 25 a € 45 para assentos comuns nas arquibancadas superiores e atrás dos gols.
- Categorias 1 e 2 (arquibancadas inferiores e intermediárias nas laterais): € 50 a € 85 para lugares com vista privilegiada nas laterais do campo.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a € 690 ou mais, dependendo do acesso a lounges, da vista (como Stadionblick ou Logenblick) e dos serviços de alimentação incluídos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos comuns e setores da torcida:€ 55 a € 140 para entradas básicas ou lugares nas arquibancadas superiores.
- Lugares premium nas laterais e nas arquibancadas inferiores:€ 150 a € 350 para assentos com vista desobstruída nas laterais do campo, em setores como A Seite ou C Seite.
- Revenda de ingressos muito procurados / VIP:€ 400 a € 950 ou mais por ingressos raros, em fileiras próximas ao campo ou para setores de hospitalidade muito disputados.
RB Leipzig x Manchester City pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de RB Leipzig e Manchester City
O RB Leipzig venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com 11 gols marcados e 10 sofridos. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, a equipe também conquistou uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o Hamburger SV, mas as derrotas consecutivas para Werder Bremen e Como na Champions League mostram que ela tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade.
O Manchester City venceu suas últimas cinco partidas, com 13 gols marcados e quatro sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League. Nesse período, também goleou o Norwich City por 5 a 0 na Copa da Liga Inglesa e derrotou o Porto por 2 a 0 na Champions League, além de vencer o Coventry City por 1 a 0 e o clássico contra o Manchester United.
RB Leipzig x Manchester City: histórico recente de confrontos
O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em novembro de 2023, quando o Manchester City venceu por 3 a 2 em casa, na fase de grupos da Champions League. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Champions League, o City venceu quatro e o Leipzig, um. O placar mais elástico dessa sequência foi a vitória do City por 7 a 0 no Etihad, em março de 2023.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
V
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|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
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|7
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|1
|0
|6
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|+4
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
D
V
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
D
|12
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|2
|0
|1
|7
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|+3
|6
D
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
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V
E
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|1
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|4
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|0
|2
|8
|8
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D
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|1
|0
|2
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|1
|0
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|3
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D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
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|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
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|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
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|3
D
V
D
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D