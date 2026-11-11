O RB Leipzig recebe o Mainz 05 no domingo, 6 de dezembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

Os confrontos recentes na Red Bull Arena têm sido difíceis para o Leipzig. No encontro mais recente entre as equipes, em 31 de janeiro de 2026, o Mainz venceu por 2 a 1. O Mainz tem dado trabalho ao Leipzig fora de casa nos últimos tempos e não perdeu em suas três visitas mais recentes à cidade antes desta partida.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa RB Leipzig x Mainz 05 pela Bundesliga?

RB Leipzig x Mainz 05 começa no domingo, 6 de dezembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

Bundesliga - Rodada 12 5 de dez. de 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Mainz 05 pela Bundesliga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o confronto entre RB Leipzig e Mainz 05 pela Bundesliga:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos são disponibilizados primeiro diretamente pelo portal oficial de vendas do RB Leipzig, com prioridade para sócios e titulares de ingressos de temporada antes da abertura das vendas ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Mainz 05 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para RB Leipzig x Mainz 05 pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos para o setor em pé (Stehplatz / setor da torcida): A partir de aproximadamente € 15.

A partir de aproximadamente Assentos da categoria 5 (cantos superiores / setores mais altos): Cerca de € 33 a € 39.

Cerca de Assentos da categoria 4 (parte central da arquibancada superior / vista lateral): Cerca de € 39 a € 47.

Cerca de Assentos da categoria 3 (setores inferiores / intermediários e cantos): Cerca de € 43 a € 54.

Cerca de Assentos da categoria 1 e premium (setores centrais inferiores / arquibancadas principais): De € 60 a mais de € 80.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda para o setor em pé / assentos econômicos: Geralmente começam em torno de € 55 a € 75 .

Geralmente começam em torno de . Assentos de revenda das categorias 2 e 3 (vista dos setores superiores e laterais): Geralmente custam de € 80 a € 150 .

Geralmente custam de . Assentos de revenda da categoria 1 e em áreas privilegiadas nas laterais do campo: Frequentemente custam de € 180 a mais de € 300 .

Frequentemente custam de . Pacotes de revenda VIP e de hospitalidade premium: Podem ultrapassar a faixa de € 300 a mais de € 500.

RB Leipzig x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e Mainz 05

O Leipzig chega a esta partida com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. No compromisso mais recente, perdeu por 3 a 2 para o Manchester City na Champions League, embora antes tivesse vencido o Schalke 04 por 2 a 0 fora de casa pela Bundesliga e o Elversberg por 4 a 0 em casa. Nesses cinco jogos, o Leipzig marcou 12 gols e sofreu 12.

O Mainz venceu apenas um dos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu em casa por 4 a 1 para o Elversberg pela Bundesliga. Nesse período, também foi derrotado pelo Werder Bremen por 3 a 2 e pelo Bayer Leverkusen por 4 a 3. A vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Schalke 04 foi seu único resultado positivo. O Mainz marcou oito gols e sofreu 14 nesses cinco jogos.

RB Leipzig x Mainz 05: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em 31 de janeiro de 2026, quando o Mainz venceu por 2 a 1 na Red Bull Arena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco encontros, o Mainz venceu três vezes e o Leipzig, uma; houve ainda um empate. O Leipzig não conseguiu vencer o Mainz em casa nas últimas três tentativas na Red Bull Arena.