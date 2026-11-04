O RB Leipzig recebe o Lens na terça-feira, 24 de novembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

RB Leipzig e RC Lens nunca se enfrentaram em uma partida oficial antes deste duelo pela Champions League. O único encontro anterior foi um amistoso de pré-temporada, em 9 de agosto de 2025, que terminou com vitória da equipe francesa por 2 a 1.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre RB Leipzig e Lens pela Champions League?

RB Leipzig x Lens acontece na Red Bull Arena, em Leipzig, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Lens pela Champions League?

Estas são as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para a partida entre RB Leipzig e Lens pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente pelas plataformas oficiais do RB Leipzig, para a torcida da casa, ou do RC Lens, para o setor visitante, conforme a disponibilidade e a condição de sócio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Lens pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para a partida da Champions League entre RB Leipzig e Lens:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria padrão / ingresso comum: A partir de cerca de € 40 a € 60 para lugares padrão no anel superior e nos setores de canto, dependendo da condição de sócio e da localização exata do setor.

A partir de cerca de para lugares padrão no anel superior e nos setores de canto, dependendo da condição de sócio e da localização exata do setor. Lugares privilegiados: A partir de aproximadamente € 65 .

A partir de aproximadamente . Pacotes VIP e de hospitalidade: A partir de cerca de € 511,70, com acesso ao lounge e comodidades adicionais no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior / lugares mais econômicos: Geralmente custam de € 45 a € 100 , tornando-se uma opção comum caso as cotas da venda primária dos clubes se esgotem.

Geralmente custam de , tornando-se uma opção comum caso as cotas da venda primária dos clubes se esgotem. Lugares padrão nas laterais: Normalmente custam entre € 90 e € 220 .

Normalmente custam entre . Anel inferior / visão central do campo: Custam de € 150 a mais de € 320, dependendo da disponibilidade e do tamanho do grupo.

RB Leipzig x Lens pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e Lens

O RB Leipzig venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com um resultado adicional no conjunto de dados. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para o Real Madrid na Champions League. Nesse período, a equipe também venceu o Eintracht Frankfurt por 6 a 0 na Bundesliga, mas as derrotas para Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Real Madrid mostram que sofreu muitos gols. O Leipzig marcou oito gols e sofreu 14 nessas cinco partidas.

O Lens venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Club Brugge na Champions League, após uma vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Troyes na Ligue 1. A equipe também venceu o Lyon por 2 a 1 no campeonato nesse período, mas as derrotas para Sporting CP e Monaco ressaltam sua irregularidade. O Lens marcou sete gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

RB Leipzig x Lens: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em 9 de agosto de 2025, quando o Lens venceu por 2 a 1. Essa é a única partida registrada entre as equipes, o que faz deste duelo pela Champions League o primeiro confronto oficial entre elas nesse nível.