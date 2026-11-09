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Como comprar ingressos para RB Leipzig x Lens: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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RB Leipzig enfrenta o Lens na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O RB Leipzig recebe o Lens na terça-feira, 24 de novembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

RB Leipzig e RC Lens nunca se enfrentaram em uma partida oficial antes deste confronto pela Champions League. O único encontro anterior entre os clubes foi um amistoso de pré-temporada em 9 de agosto de 2025, que terminou com vitória do time francês por 2 a 1.

Quando será o jogo entre RB Leipzig e Lens pela Champions League?

RB Leipzig e Lens se enfrentam na Red Bull Arena, em Leipzig, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

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Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Lens pela Champions League?

Confira as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para a partida entre RB Leipzig e Lens pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos pelos clubes: É possível comprar ingressos diretamente pelas plataformas oficiais do RB Leipzig, para os torcedores da casa, ou do RC Lens, para os setores visitantes, sujeitos à disponibilidade e à condição de sócio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Lens pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para o confronto pela Champions League entre RB Leipzig e Lens:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Categoria padrão / ingresso comum: Os preços começam em torno de € 40 a € 60 para lugares comuns no anel superior e nos cantos do estádio, dependendo da condição de sócio e da localização exata do setor.
  • Lugares privilegiados: Os preços começam em aproximadamente € 65.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços começam em torno de € 511,70, com acesso a lounge e comodidades adicionais no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior / lugares mais econômicos: Geralmente custam de € 45 a € 100, sendo uma opção comum caso as cotas de venda primária dos clubes se esgotem.
  • Lugares comuns nas laterais do campo: Normalmente custam entre € 90 e € 220.
  • Anel inferior / visão central do campo: Custam de € 150 a mais de € 320, dependendo da disponibilidade e do tamanho do grupo.

RB Leipzig x Lens pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de RB Leipzig e Lens

O RB Leipzig venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com mais um resultado registrado no conjunto de dados. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para o Real Madrid na Champions League. Nesse período, o time também goleou o Eintracht Frankfurt por 6 a 0 na Bundesliga, mas as derrotas para Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Real Madrid mostram uma equipe que sofreu muitos gols. O Leipzig marcou oito e sofreu 14 gols nesses cinco jogos.

O Lens venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Club Brugge na Champions League, depois de vencer o Troyes fora de casa por 3 a 1 na Ligue 1. O time também derrotou o Lyon por 2 a 1 no campeonato durante essa sequência, mas as derrotas para Sporting CP e Monaco ressaltam sua irregularidade. O Lens marcou sete e sofreu nove gols nesses cinco jogos.

RBL

RBL - Sequência

ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
MCI
D2-3
FCA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RCL

RCL - Sequência

CLB
D3-0
PAR
V2-1
LIL
D1-0
COM
D1-9
OM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/16
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

RB Leipzig x Lens: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em um amistoso de pré-temporada em 9 de agosto de 2025, quando o Lens venceu por 2 a 1. Essa é a única partida registrada entre as equipes, o que faz deste confronto pela Champions League o primeiro jogo oficial entre elas nesse nível.

Confrontos

LeipzigEmpateLens
0
0
1
Amistosos de clubes
Lens badge
Lens
RCL
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

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