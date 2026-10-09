O RB Leipzig recebe o Elversberg no sábado, 24 de outubro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

Antes deste encontro na elite, os dois clubes só haviam se enfrentado duas vezes, com uma vitória para cada lado na temporada 2013/14 da 3. Liga. O RB Leipzig entra em campo como amplo favorito para somar os três pontos em casa.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de RB Leipzig x Elversberg pela Bundesliga?

Bundesliga - Rodada 7 24 de out. de 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Elversberg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para RB Leipzig x SV Elversberg na Red Bull Arena no sábado, 24 de outubro de 2026, você tem algumas opções principais:

1. Loja oficial primária de ingressos

Portal oficial de ingressos do RB Leipzig: Ao contrário de muitos outros grandes clubes alemães, o RB Leipzig não exige associação paga para a maioria dos jogos com venda geral. Basta registrar uma conta gratuita RBLogin no site para comprar ingressos.

Troca oficial de ingressos: Se os ingressos da venda geral regular se esgotarem, os detentores de carnê colocam à disposição os lugares que não puderem usar por meio da troca oficial de ingressos na plataforma de bilheteria do RB Leipzig.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, os ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub . Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para RB Leipzig x SV Elversberg na Red Bull Arena no sábado, 24 de outubro de 2026 variam de acordo com a categoria, a localização e o método de compra:

1. Preços oficiais primários do clube (valor de face)

Ao comprar diretamente na Loja de Ingressos do RB Leipzig, os bilhetes para partidas padrão da Bundesliga geralmente se enquadram nas seguintes categorias de faixa:

Setor em pé / Setor da torcida mandante (Setor B): €15 – €25

Categoria 3 e 4 (aneis superiores e atrás dos gols): €25 – €45

Categoria 1 e 2 (laterais / arquibancada principal e oposta): €45 – €85

Suítes VIP e hospitalidade: €200 – €450+ (inclui acesso ao lounge, assentos premium e catering)

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a StubHublistam ingressos de acordo com a demanda do mercado:

Assentos padrão: Os preços normalmente variam entre €80 e €150 , dependendo da oferta e da demanda.

Pacotes premium e de hospitalidade: Variando de €180 a €300+ .

RB Leipzig x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de RB Leipzig e Elversberg

O RB Leipzig chega para este jogo com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições, com nove gols marcados e sete sofridos. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Bayer Leverkusen pela Bundesliga, enquanto seu melhor resultado na sequência foi uma convincente vitória em casa por 5 a 0 sobre o Hamburger SV. O Leipzig também sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League e um revés por 3 a 1 fora de casa para o Werder Bremen nesse período.

O Elversberg chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos competitivos. Depois de empatar por 0 a 0 fora de casa com o Schalke em sua partida mais recente, havia anteriormente vencido o Borussia Mönchengladbach por 4 a 3 fora, derrotado o Bayer Leverkusen por 3 a 2 em casa e vencido o MSV Duisburg por 3 a 1 na DFB-Pokal. Sua única derrota nessa sequência foi uma apertada derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique.

RB Leipzig x Elversberg: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto entre esses dois clubes é limitado. O encontro mais recente registrado aconteceu em setembro de 2013, quando o Elversberg venceu o RB Leipzig por 1 a 0 na 3. Liga. O Leipzig venceu a outra partida documentada por 2 a 0 em março de 2014, também na terceira divisão. Os dois clubes agora se enfrentam pela primeira vez na Bundesliga, com o histórico mostrando uma vitória para cada lado nesses confrontos das divisões inferiores.