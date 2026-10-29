Como comprar ingressos para RB Leipzig x Augsburg: preços para o jogo da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O RB Leipzig recebe o Augsburg no sábado, 7 de novembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.
Historicamente, o Leipzig tem um bom retrospecto em casa contra o Augsburg, com vitórias na maioria dos confrontos anteriores na Saxônia. Em seus domínios, o RB Leipzig costuma buscar o controle da posse de bola e explorar a velocidade de seu ataque, enquanto o Augsburg frequentemente aposta em uma defesa organizada e nos contra-ataques.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para RB Leipzig x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa RB Leipzig x Augsburg pela Bundesliga?
RB Leipzig x Augsburg começa no sábado, 7 de novembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.
Como comprar ingressos para RB Leipzig x Augsburg pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para o confronto entre RB Leipzig e FC Augsburg pela Bundesliga, na Red Bull Arena, há opções nos canais oficiais e no mercado de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheteria oficial do RB Leipzig: A forma mais direta e segura de comprar ingressos convencionais é pela loja oficial de ingressos online do RB Leipzig ou pelo aplicativo oficial de ingressos do RBL. Em geral, a venda começa para os sócios do clube, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público.
- Setor visitante do FC Augsburg: Torcedores do time visitante podem procurar ingressos para o setor reservado à torcida do Augsburg no portal oficial de ingressos do FC Augsburg ou em sua central de atendimento, já que a cota destinada aos visitantes é distribuída pelo clube visitante.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Bundesliga quando as cotas oficiais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Augsburg pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para o confronto entre RB Leipzig e FC Augsburg pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda.
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para ficar em pé (Stehplatz): A partir de € 15,00
- Assentos da categoria 5 (cantos superiores / setores mais altos): Cerca de € 33,00 a € 39,00
- Assentos da categoria 4 (parte superior das arquibancadas, com visão central ou lateral): Cerca de € 39,00 a € 47,00
- Assentos da categoria 3 (setores inferiores ou intermediários e cantos): Cerca de € 43,00 a € 54,00
- Assentos da categoria 1 e premium (parte inferior central e arquibancadas principais): De € 60,00 até € 80,00 ou mais
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:
- Ingressos mais baratos na revenda: Em geral, começam na faixa de € 19,00 a € 30,00 para lugares com visão restrita ou padrão em períodos de menor demanda, embora a maioria das opções de revenda para o dia do jogo comece mais perto da faixa de € 50,00 a € 95,00.
- Preço médio no mercado de revenda: Costuma variar de € 100,00 a € 200,00 ou mais, dependendo da proximidade da partida e da localização exata dos assentos.
- Assentos premium na revenda: Lugares privilegiados nos setores laterais ou assentos de hospitalidade revendidos podem custar mais de € 300,00 a € 500,00 ou mais.
RB Leipzig x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Fase de RB Leipzig e Augsburg
O Leipzig chega a este confronto com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, também perdeu por 3 a 1 para o Werder Bremen e por 4 a 1 para o Como na Champions League. A vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV e o triunfo anterior por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach mostram a capacidade do elenco de ter boas atuações. Nesses cinco jogos, o Leipzig marcou 11 gols e sofreu dez, o que aponta para uma irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.
O Augsburg soma duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 em um amistoso contra o Hertha Berlin, após uma derrota por 3 a 2 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os resultados de destaque estão a vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Eintracht Frankfurt e o triunfo por 3 a 0 sobre o Schalke. O Augsburg marcou 11 gols e sofreu oito nesses cinco jogos, números que retratam uma equipe capaz de criar chances, mas que pode ficar exposta defensivamente.
RB Leipzig x Augsburg: histórico dos confrontos recentes
O encontro mais recente entre os dois clubes foi em 7 de março de 2026, quando o Leipzig venceu por 2 a 1 em casa, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos, o Leipzig levou a melhor, incluindo uma vitória por 6 a 0 na casa do Augsburg em outubro de 2025 e um triunfo por 4 a 0 em casa em setembro de 2024. O melhor resultado recente do Augsburg foi um empate por 2 a 2 em casa, em fevereiro de 2024. No total dos cinco jogos, o Leipzig venceu três, houve um empate e o Augsburg conquistou uma vitória.