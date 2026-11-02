O Rayo Vallecano recebe o Valencia no sábado, 21 de novembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

No encontro mais recente, em 14 de maio de 2026, as equipes empataram por 1 a 1 no Mestalla, com gols de Florian Lejeune e Diego López. O confronto anterior entre elas na temporada 2025–26 da LaLiga, no Estádio de Vallecas, também terminou empatado por 1 a 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rayo Vallecano x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Rayo Vallecano x Valencia pela LaLiga?

Rayo Vallecano x Valencia será disputado no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, no sábado, 21 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 13 21 de nov. de 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Valencia pela LaLiga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Rayo Vallecano e Valencia:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do clube (Rayo Vallecano): Os ingressos são vendidos principalmente pelo portal oficial de vendas do Rayo Vallecano. Como o Rayo joga no relativamente pequeno Campo de Fútbol de Vallecas, os ingressos para os jogos em casa costumam se esgotar rapidamente ou ser oferecidos primeiro exclusivamente aos torcedores com ingressos para a temporada (abonados).

Os ingressos são vendidos principalmente pelo portal oficial de vendas do Rayo Vallecano. Como o Rayo joga no relativamente pequeno Campo de Fútbol de Vallecas, os ingressos para os jogos em casa costumam se esgotar rapidamente ou ser oferecidos primeiro exclusivamente aos torcedores com ingressos para a temporada (abonados). Site oficial do clube (Valencia): Se você vai ao jogo como torcedor visitante ou procura setores reservados à torcida, pode consultar os canais oficiais de venda do Valencia para verificar se há pacotes de viagem ou ingressos para o setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Valencia pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Rayo Vallecano e Valencia, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / lugares padrão: Custam aproximadamente de € 30 a € 90 , dependendo do setor.

Custam aproximadamente de , dependendo do setor. Setores mais procurados / arquibancadas centrais: Geralmente custam entre € 90 e € 150, embora a disponibilidade seja bastante limitada pela pequena capacidade do estádio e pela grande quantidade de lugares reservados aos torcedores com ingressos para a temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior / opções de revenda mais baratas: A partir de cerca de € 70 a € 90 .

A partir de cerca de . Lugares de categoria padrão: Geralmente custam entre € 90 e € 150 .

Geralmente custam entre . Revenda de ingressos premium e VIP: Os preços podem variar de € 150 a mais de € 300 dependendo da disponibilidade à medida que o dia do jogo se aproxima.

Rayo Vallecano x Valencia pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Rayo Vallecano e Valencia

O Rayo Vallecano soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Getafe, e a equipe também empatou por 1 a 1 com o Osasuna no início dessa sequência. Seu melhor resultado no período foi a vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, enquanto a derrota por 4 a 1 para o Real Madrid foi o ponto baixo.

O Valencia venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Sua partida mais recente terminou sem gols contra o Athletic Bilbao, depois de um empate por 2 a 2 com o Racing Santander. A única vitória nessa sequência veio fora de casa, por 1 a 0 contra o Deportivo Alaves, enquanto a derrota por 2 a 3 para a Real Sociedad e o revés diante do Sevilla refletem a irregularidade que tem marcado sua temporada.

Rayo Vallecano x Valencia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela LaLiga em 14 de maio de 2026, quando o jogo na casa do Valencia terminou em 1 a 1. Três dos últimos cinco confrontos diretos terminaram empatados. Nessa sequência, o Rayo Vallecano conquistou uma vitória, por 1 a 0 na casa do Valencia em dezembro de 2024. O Valencia não venceu nenhum dos últimos cinco encontros entre os dois clubes.