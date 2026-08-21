O Rayo Vallecano enfrenta o Racing Santander no sábado, 5 de setembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.
A equipe da casa entra em campo buscando embalar após a derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura e o empate por 1 a 1 com o Deportivo Alavés. O Racing Santander tentará garantir pontos importantes fora de casa no início de sua campanha, enquanto as duas equipes buscam consolidar suas posições na tabela da liga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga?
Rayo Vallecano x Racing Santander acontece no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, com o horário exato de início confirmado nos detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você tem duas principais opções de compra:
Bilheteria presencial (método oficial)
- Bilheteria física: o Rayo Vallecano normalmente não opera uma loja online de ingressos para o público em geral. Os ingressos oficiais para a partida são comprados diretamente na bilheteria do estádio (taquillas), localizada na Calle del Payaso Fofó, no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri.
- Janela de compra: a bilheteria física geralmente abre de 2 a 3 dias antes do dia do jogo, a partir de cerca de 11h, e permanece aberta até o pontapé inicial no dia da partida.
- Verificação e pagamento: é necessário apresentar um documento de identidade com foto válido e cartão ou dinheiro no guichê.
Plataformas secundárias online e agregadores
- Torcedores que desejam garantir a entrada antes de chegar ao estádio podem consultar mercados secundários verificados de ingressos, como o StubHub.
- Selecione a partida, escolha seu lugar preferido na arquibancada, conclua a compra online e receba acesso ao ingresso digital/mobile.
Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga?
O preço dos ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas depende de você comprar ingressos presenciais pelo valor de face ou garantir lugares online por meio de plataformas secundárias de revenda.
- Vendas oficiais presenciais: os ingressos de valor de face para o dia do jogo, vendidos diretamente nas bilheterias do estádio na Calle del Payaso Fofó, normalmente variam entre £18 e £78 (€20 a €90), dependendo da categoria da arquibancada.
- Plataformas online de revenda: em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os ingressos para este confronto específico começam em cerca de £125, com anúncios médios no mercado secundário chegando a £365.
Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Rayo Vallecano x Racing Santander
O Rayo Vallecano venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves na LaLiga, e a equipe também sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla em sua estreia na liga nesta temporada. A derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada esteve entre os pontos baixos de seu verão. A única vitória do Rayo veio contra o Sporting Charleroi, por 3 a 2, em um amistoso. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou seis gols e sofreu oito.
O Racing Santander venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal na LaLiga, e a equipe registrou uma forte vitória por 4 a 1 sobre o Sporting Gijon na pré-temporada. As derrotas para o Wolverhampton Wanderers (3 a 0) e o Athletic Bilbao (0 a 3) destacam os desafios que enfrentou contra adversários de nível mais alto durante o verão. O Racing marcou sete gols e sofreu nove ao longo desses cinco jogos.
Rayo Vallecano x Racing Santander: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Segunda Division, em 20 de julho de 2020, quando o Rayo Vallecano venceu o Racing Santander por 2 a 1 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Rayo soma três vitórias contra duas do Racing. Encontros anteriores incluem uma vitória do Rayo por 2 a 0 em casa em setembro de 2019 e um triunfo por 4 a 2 do Rayo na LaLiga em março de 2012.
Confrontos
Classificação de Rayo Vallecano x Racing Santander
Na classificação inicial da LaLiga, o Racing Santander está em quinto, enquanto o Rayo Vallecano ocupa a nona colocação após a rodada de abertura.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D