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La Liga
team-logoRayo Vallecano
Estadio Butarque
team-logoRacing Santander
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Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Rayo Vallecano
Racing Santander
La Liga

Rayo Vallecano enfrenta o Racing Santander na LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Rayo Vallecano enfrenta o Racing Santander no sábado, 5 de setembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

A equipe da casa entra em campo buscando embalar após a derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura e o empate por 1 a 1 com o Deportivo Alavés. O Racing Santander tentará garantir pontos importantes fora de casa no início de sua campanha, enquanto as duas equipes buscam consolidar suas posições na tabela da liga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga?

Rayo Vallecano x Racing Santander acontece no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, com o horário exato de início confirmado nos detalhes da partida acima.

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La Liga - Rodada 4
Estadio Butarque

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você tem duas principais opções de compra:

Bilheteria presencial (método oficial)

  • Bilheteria física: o Rayo Vallecano normalmente não opera uma loja online de ingressos para o público em geral. Os ingressos oficiais para a partida são comprados diretamente na bilheteria do estádio (taquillas), localizada na Calle del Payaso Fofó, no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri.
  • Janela de compra: a bilheteria física geralmente abre de 2 a 3 dias antes do dia do jogo, a partir de cerca de 11h, e permanece aberta até o pontapé inicial no dia da partida.
  • Verificação e pagamento: é necessário apresentar um documento de identidade com foto válido e cartão ou dinheiro no guichê.

Plataformas secundárias online e agregadores

  • Torcedores que desejam garantir a entrada antes de chegar ao estádio podem consultar mercados secundários verificados de ingressos, como o StubHub.
  • Selecione a partida, escolha seu lugar preferido na arquibancada, conclua a compra online e receba acesso ao ingresso digital/mobile.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga?

O preço dos ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas depende de você comprar ingressos presenciais pelo valor de face ou garantir lugares online por meio de plataformas secundárias de revenda.

  • Vendas oficiais presenciais: os ingressos de valor de face para o dia do jogo, vendidos diretamente nas bilheterias do estádio na Calle del Payaso Fofó, normalmente variam entre £18 e £78 (€20 a €90), dependendo da categoria da arquibancada.
  • Plataformas online de revenda: em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os ingressos para este confronto específico começam em cerca de £125, com anúncios médios no mercado secundário chegando a £365.

Rayo Vallecano x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Rayo Vallecano x Racing Santander

O Rayo Vallecano venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves na LaLiga, e a equipe também sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla em sua estreia na liga nesta temporada. A derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada esteve entre os pontos baixos de seu verão. A única vitória do Rayo veio contra o Sporting Charleroi, por 3 a 2, em um amistoso. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou seis gols e sofreu oito.

O Racing Santander venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal na LaLiga, e a equipe registrou uma forte vitória por 4 a 1 sobre o Sporting Gijon na pré-temporada. As derrotas para o Wolverhampton Wanderers (3 a 0) e o Athletic Bilbao (0 a 3) destacam os desafios que enfrentou contra adversários de nível mais alto durante o verão. O Racing marcou sete gols e sofreu nove ao longo desses cinco jogos.

RAY

RAY - Sequência

CHA
V2-3
IPS
D3-0
SEV
D2-1
ALA
E1-1
BAR
D5-2
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAN

SAN - Sequência

SPG
V4-1
ALA
D1-1
VIL
E2-2
GET
D1-0
ELC
V3-2
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Rayo Vallecano x Racing Santander: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Segunda Division, em 20 de julho de 2020, quando o Rayo Vallecano venceu o Racing Santander por 2 a 1 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Rayo soma três vitórias contra duas do Racing. Encontros anteriores incluem uma vitória do Rayo por 2 a 0 em casa em setembro de 2019 e um triunfo por 4 a 2 do Rayo na LaLiga em março de 2012.

Confrontos

Rayo VallecanoEmpateRacing Santander
4
0
1
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FJ
Segunda Division
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FJ
Copa do Rei
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
FJ
Copa do Rei
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FJ
14Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Rayo Vallecano x Racing Santander

Na classificação inicial da LaLiga, o Racing Santander está em quinto, enquanto o Rayo Vallecano ocupa a nona colocação após a rodada de abertura.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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