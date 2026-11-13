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Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Levante: preços de LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Rayo Vallecano enfrenta o Levante em La Liga. Saiba como garantir seus ingressos.

O Rayo Vallecano recebe o Levante no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela LaLiga em 16 de março de 2026 e terminou em um disputado empate por 1 a 1 no Campo de Fútbol de Vallecas. Um dos resultados mais expressivos da sequência recente foi a vitória dominante do Rayo Vallecano por 3 a 0 sobre o Levante, fora de casa, em outubro de 2025.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rayo Vallecano x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga?

Rayo Vallecano x Levante começa no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

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La Liga - Rodada 15
Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Rayo Vallecano e Levante pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos para o Campo de Fútbol de Vallecas podem ser comprados diretamente no site oficial e na bilheteria do Rayo Vallecano.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Rayo Vallecano e Levante pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

  • Assentos comuns na venda oficial: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 25 a € 90.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns: Preços a partir de cerca de € 50 a € 65.
  • Assentos premium, com vista central ou de alta procura: Preços de € 145 a mais de € 500.

Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Rayo Vallecano e Levante

O Rayo Vallecano venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, venceu o Celta Vigo por 3 a 0 pela LaLiga. Nesse período, também derrotou o Recreativo Huelva por 3 a 2 na Copa do Rei. A única derrota foi para o Elche, por 3 a 0, pela LaLiga, em 24 de outubro. O Rayo empatou seus outros dois jogos de liga nessa sequência: 1 a 1 com o Getafe e 1 a 1 com o Osasuna.

Nos últimos cinco jogos do Levante pela LaLiga, a equipe somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid em 31 de outubro, após perder por 2 a 1 para a Real Sociedad. A única vitória nessa sequência veio contra o Athletic Bilbao, por 3 a 1, em 21 de outubro. O Levante marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

RAY

RAY - Sequência

GET
E1-1
ELC
D0-3
HUE
V2-3
CEL
V3-0
RSO
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LEV

LEV - Sequência

ATH
V3-1
RSO
D2-1
ATM
D0-2
CEL
E0-0
CDT
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Rayo Vallecano x Levante: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela LaLiga em 16 de março de 2026, quando a partida em Vallecas terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Rayo Vallecano tem o melhor retrospecto, com duas vitórias, contra duas do Levante, além de um empate. A vitória do Rayo por 3 a 0 na casa do Levante, em outubro de 2025, é o resultado mais expressivo da sequência recente. Já a vitória do Levante por 4 a 1 em casa, em maio de 2019, segue como seu triunfo pela maior margem de gols nesse conjunto de confrontos.

Confrontos

Rayo VallecanoEmpateLevante
1
2
2
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Levante badge
Levante
LEV
4
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
4
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
8Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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