O Rayo Vallecano recebe o Levante no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela LaLiga em 16 de março de 2026 e terminou em um disputado empate por 1 a 1 no Campo de Fútbol de Vallecas. Um dos resultados mais expressivos da sequência recente foi a vitória dominante do Rayo Vallecano por 3 a 0 sobre o Levante, fora de casa, em outubro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rayo Vallecano x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga?

Rayo Vallecano x Levante começa no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

La Liga - Rodada 15 6 de dez. de 2026 - 09:00 Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Rayo Vallecano e Levante pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos para o Campo de Fútbol de Vallecas podem ser comprados diretamente no site oficial e na bilheteria do Rayo Vallecano.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Rayo Vallecano e Levante pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Assentos comuns na venda oficial: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 25 a € 90.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns: Preços a partir de cerca de € 50 a € 65 .

Preços a partir de cerca de . Assentos premium, com vista central ou de alta procura: Preços de € 145 a mais de € 500.

Rayo Vallecano x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Rayo Vallecano e Levante

O Rayo Vallecano venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, venceu o Celta Vigo por 3 a 0 pela LaLiga. Nesse período, também derrotou o Recreativo Huelva por 3 a 2 na Copa do Rei. A única derrota foi para o Elche, por 3 a 0, pela LaLiga, em 24 de outubro. O Rayo empatou seus outros dois jogos de liga nessa sequência: 1 a 1 com o Getafe e 1 a 1 com o Osasuna.

Nos últimos cinco jogos do Levante pela LaLiga, a equipe somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid em 31 de outubro, após perder por 2 a 1 para a Real Sociedad. A única vitória nessa sequência veio contra o Athletic Bilbao, por 3 a 1, em 21 de outubro. O Levante marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Rayo Vallecano x Levante: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela LaLiga em 16 de março de 2026, quando a partida em Vallecas terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Rayo Vallecano tem o melhor retrospecto, com duas vitórias, contra duas do Levante, além de um empate. A vitória do Rayo por 3 a 0 na casa do Levante, em outubro de 2025, é o resultado mais expressivo da sequência recente. Já a vitória do Levante por 4 a 1 em casa, em maio de 2019, segue como seu triunfo pela maior margem de gols nesse conjunto de confrontos.