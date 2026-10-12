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La Liga
team-logoRayo Vallecano
Campo de Futbol de Vallecas
team-logoElche
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Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Elche: preços na LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Rayo Vallecano
Elche
La Liga

Rayo Vallecano enfrenta o Elche em La Liga. Veja como garantir seus ingressos.

O Rayo Vallecano recebe o Elche no sábado, 24 de outubro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

O Rayo Vallecano busca aproveitar o mando de campo depois de vencer o Elche por 1 a 0 no último confronto entre as equipes em Vallecas, em abril de 2026. No histórico de confrontos diretos, porém, o Elche leva vantagem: são 10 vitórias contra cinco do Rayo Vallecano em 19 jogos oficiais.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rayo Vallecano x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Rayo Vallecano x Elche por LaLiga?

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La Liga - Rodada 10
Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Elche por LaLiga?

Para comprar ingressos para Rayo Vallecano x Elche por LaLiga, no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você tem estas opções principais:

1. Bilheteria e site oficiais do clube

  • Portal oficial de ingressos: O Rayo Vallecano vende ingressos oficiais para seus jogos em casa pelo site oficial (rayovallecano.es) perto da semana da partida.
  • Bilheteria física (Taquillas): Você pode comprar ingressos diretamente nas bilheterias do Estadio de Vallecas no dia da partida ou nos dias anteriores, desde que ainda haja lugares disponíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Elche por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Rayo Vallecano x Elche variam conforme o canal de compra e o setor:

1. Preços oficiais de venda direta pelo clube

Os ingressos oficiais para jogos em casa, vendidos diretamente pelo Rayo Vallecano na bilheteria do Estadio de Vallecas ou no site oficial, geralmente se enquadram nestas faixas de preço de LaLiga:

  • Atrás dos gols (Gol Norte / Gol Sur): € 25 a € 35
  • Arquibancadas laterais (Lateral Preferente / Cover): € 40 a € 60
  • Arquibancada principal / assentos premium (Tribuna Central): € 65 a € 90

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos mais baratos / econômicos: € 35 a € 65
  • Assentos laterais intermediários: € 70 a € 130
  • Categoria 1 / setor central inferior: € 140 a mais de € 220

Rayo Vallecano x Elche por LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Rayo Vallecano e Elche

O Rayo Vallecano venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas de LaLiga. No jogo mais recente, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Osasuna, depois de vencer o Espanyol por 2 a 1 em casa. Antes, sofreu uma derrota por 4 a 1 fora de casa para o Real Madrid e perdeu por 5 a 2 para o Barcelona. A outra vitória foi por 3 a 2 sobre o Racing Santander. A equipe de San Jose marcou nove gols e sofreu treze nessas cinco partidas.

O Elche soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 3 fora de casa contra o Espanyol, que encerrou uma sequência de quatro partidas sem vencer. Antes disso, perdeu por 2 a 3 para o Real Madrid, empatou por 1 a 1 com o Athletic Bilbao e perdeu por 2 a 3 para a Real Sociedad. A equipe de Anselmi marcou oito gols e sofreu onze nessas cinco partidas.

RAY

RAY - Sequência

BAR
D5-2
SAN
V3-2
RMA
D4-1
ESP
V2-1
OSA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ELC

ELC - Sequência

RSO
D2-3
ATH
E1-1
RMA
D2-3
ESP
V1-3
CEL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Rayo Vallecano x Elche: Histórico recente de confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2026, em Vallecas, com vitória do Rayo por 1 a 0 em uma partida de LaLiga. Antes disso, o Elche venceu por 4 a 0 em casa, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Elche venceu três vezes, contra duas do Rayo, e as equipes marcaram 12 gols ao todo nessas partidas.

Confrontos

Rayo VallecanoEmpateElche
2
0
3
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
4
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
4
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
4Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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