No confronto mais recente entre os clubes pelo campeonato, em janeiro de 2026, o Celta Vigo venceu por 3 a 0 em casa, no Balaídos. Antes dessa derrota, o Rayo teve bons momentos nesse confronto, incluindo uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Celta em janeiro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rayo Vallecano x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Rayo Vallecano x Celta Vigo por LaLiga?

Rayo Vallecano x Celta Vigo será disputado no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, no domingo, 1º de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 11:15 Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Celta Vigo por LaLiga?

Para garantir ingressos para o próximo confronto de LaLiga entre Rayo Vallecano e Celta Vigo no Estadio de Vallecas, em Madri, você pode considerar opções de venda oficial e revenda:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do clube: A forma mais direta e segura é comprar pelo portal oficial do Rayo Vallecano (rayovallecano.es). Os ingressos da venda geral costumam ficar disponíveis algumas semanas ou alguns dias antes da partida, embora a oferta possa ser bastante limitada devido à menor capacidade do estádio.

Bilheteria no dia do jogo: Dependendo da disponibilidade, às vezes é possível comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do Estadio de Vallecas antes do início da partida, mas contar com essa opção para jogos de LaLiga traz um alto risco de encontrar os ingressos esgotados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Celta Vigo por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o próximo confronto de LaLiga entre Rayo Vallecano e Celta Vigo variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / assentos padrão: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 30 a € 90 , dependendo da arquibancada e do setor escolhidos no Campo de Fútbol de Vallecas.

Laterais do campo / setores inferiores premium: Os preços podem variar de € 90 a € 150 ou mais para lugares centrais com vista privilegiada, embora a disponibilidade na venda geral oficial seja muito limitada devido à capacidade reduzida do estádio e ao grande número de sócios com ingressos para a temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda padrão / setor superior: Os preços começam em torno de € 40 a € 50 para lugares com visão restrita ou em setores superiores.

Faixa intermediária / assentos nas laterais: Os ingressos costumam ser anunciados por valores entre € 80 e € 150 , que variam conforme a demanda e o desempenho geral das equipes.

Pacotes premium / VIP na revenda: Lugares privilegiados ou muito procurados podem custar de € 200 a € 400 ou mais , dependendo do vendedor e da disponibilidade de assentos.

Rayo Vallecano x Celta Vigo por LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Rayo Vallecano e Celta Vigo

O Rayo Vallecano soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Osasuna, em 19 de setembro, depois de uma vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol. Nesse período, o Rayo também venceu o Racing Santander por 3 a 2, mas perdeu por 4 a 1 para o Real Madrid e por 5 a 2 para o Barcelona. A equipe marcou 11 gols e sofreu 13 nessas cinco partidas.

O Celta Vigo soma uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos por todas as competições. Sua partida mais recente por LaLiga terminou em vitória por 5 a 0 sobre o Racing Santander, em 19 de setembro. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Malaga e pelo mesmo placar com o Getafe no campeonato. Nesse período, o Celta também empatou por 0 a 0 com a Real Sociedad e perdeu por 1 a 0 para o Omonia Nicosia na Liga Europa. A equipe marcou oito gols e sofreu três nesses cinco jogos.

Rayo Vallecano x Celta Vigo: Histórico recente do confronto

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Celta Vigo venceu por 3 a 0 em casa, por LaLiga. Nos últimos cinco encontros pela competição, o retrospecto é equilibrado: o Celta venceu duas vezes, o Rayo venceu duas e uma partida terminou empatada. Os jogos em Vallecas têm sido disputados: o Rayo venceu por 2 a 1 em casa em janeiro de 2025, e as equipes empataram por 1 a 1 no mesmo local em setembro de 2025.