O Racing Santander recebe a Real Sociedad no domingo, 22 de novembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.
Os dois clubes se enfrentaram anteriormente em partidas oficiais de copa e liga e também empataram por 1 a 1 em um amistoso equilibrado de pré-temporada. O histórico dos últimos confrontos oficiais favorece ligeiramente a Real Sociedad, que soma quatro vitórias, contra duas do Racing.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Racing Santander x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga?
Racing Santander x Real Sociedad será disputado no Estadio El Sardinero, em Santander, no domingo, 22 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre Racing Santander e Real Sociedad pela LaLiga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos pelos clubes: Compre diretamente nos sites oficiais do Racing Santander, para os setores destinados à torcida da casa no Estadio El Sardinero, ou da Real Sociedad, para os ingressos reservados à torcida visitante, sujeitos à disponibilidade.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga?
Confira os preços dos ingressos para Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga, divididos entre os canais oficiais dos clubes e as plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns / assentos padrão: Normalmente custam entre € 30 e € 60, dependendo da arquibancada e do setor no Estadio El Sardinero.
- Assentos premium / VIP: Em geral, custam de € 90 a € 150 ou mais nos setores especiais de hospitalidade e nas áreas centrais da arquibancada principal.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda de ingressos padrão / setor superior: A partir de cerca de € 90 a € 95 para assentos mais procurados ou com vista comum.
- Revenda de ingressos premium / assentos nas laterais: Custam, em média, entre € 500 e € 650, dependendo da localização exata do assento, da disponibilidade e da demanda geral por esta partida.
Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Racing Santander e Real Sociedad
O Racing Santander registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Em sua partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Osasuna, e o resultado mais pesado dessa sequência foi a derrota por 7 a 2 para o Barcelona. Sua única vitória foi por 2 a 1 sobre o Deportivo Alaves. O Racing marcou sete gols e sofreu dezesseis nessas cinco partidas, números que evidenciam os problemas defensivos que Lopez precisa resolver.
A Real Sociedad chega em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Malaga, pela LaLiga. Também venceu fora de casa o Deportivo de A Coruna e o Valencia. Sua única derrota nessa sequência foi por 1 a 0 para o Athletic Bilbao, em um amistoso. A Sociedad marcou doze gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
Racing Santander x Real Sociedad: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre os clubes foi em um amistoso de pré-temporada, em 18 de julho de 2026, que terminou empatado por 1 a 1. Antes disso, o Racing Santander venceu a Real Sociedad por 1 a 0 em um amistoso em julho de 2019. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, a Real Sociedad leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Racing e dois empates. Entre os resultados estão uma vitória da Sociedad por 3 a 0 pela LaLiga e outra por 3 a 1 pela Copa del Rey.