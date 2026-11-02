O Racing Santander recebe a Real Sociedad no domingo, 22 de novembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

Os dois clubes se enfrentaram anteriormente em partidas oficiais de copa e liga e também empataram por 1 a 1 em um amistoso equilibrado de pré-temporada. O histórico dos últimos confrontos oficiais favorece ligeiramente a Real Sociedad, que soma quatro vitórias, contra duas do Racing.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Racing Santander x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga?

Racing Santander x Real Sociedad será disputado no Estadio El Sardinero, em Santander, no domingo, 22 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre Racing Santander e Real Sociedad pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelos clubes: Compre diretamente nos sites oficiais do Racing Santander, para os setores destinados à torcida da casa no Estadio El Sardinero, ou da Real Sociedad, para os ingressos reservados à torcida visitante, sujeitos à disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga, divididos entre os canais oficiais dos clubes e as plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / assentos padrão: Normalmente custam entre € 30 e € 60 , dependendo da arquibancada e do setor no Estadio El Sardinero.

Normalmente custam entre , dependendo da arquibancada e do setor no Estadio El Sardinero. Assentos premium / VIP: Em geral, custam de € 90 a € 150 ou mais nos setores especiais de hospitalidade e nas áreas centrais da arquibancada principal.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos padrão / setor superior: A partir de cerca de € 90 a € 95 para assentos mais procurados ou com vista comum.

A partir de cerca de para assentos mais procurados ou com vista comum. Revenda de ingressos premium / assentos nas laterais: Custam, em média, entre € 500 e € 650, dependendo da localização exata do assento, da disponibilidade e da demanda geral por esta partida.

Racing Santander x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Racing Santander e Real Sociedad

O Racing Santander registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Em sua partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Osasuna, e o resultado mais pesado dessa sequência foi a derrota por 7 a 2 para o Barcelona. Sua única vitória foi por 2 a 1 sobre o Deportivo Alaves. O Racing marcou sete gols e sofreu dezesseis nessas cinco partidas, números que evidenciam os problemas defensivos que Lopez precisa resolver.

A Real Sociedad chega em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Malaga, pela LaLiga. Também venceu fora de casa o Deportivo de A Coruna e o Valencia. Sua única derrota nessa sequência foi por 1 a 0 para o Athletic Bilbao, em um amistoso. A Sociedad marcou doze gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Racing Santander x Real Sociedad: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes foi em um amistoso de pré-temporada, em 18 de julho de 2026, que terminou empatado por 1 a 1. Antes disso, o Racing Santander venceu a Real Sociedad por 1 a 0 em um amistoso em julho de 2019. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, a Real Sociedad leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Racing e dois empates. Entre os resultados estão uma vitória da Sociedad por 3 a 0 pela LaLiga e outra por 3 a 1 pela Copa del Rey.