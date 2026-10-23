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Como comprar ingressos para Racing Santander x Real Madrid: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Racing Santander enfrenta o Real Madrid em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Real Madrid leva ampla vantagem no histórico contra o Racing Santander: venceu quatro dos últimos cinco confrontos oficiais entre as equipes e não sofreu gols no encontro mais recente.

O último confronto oficial entre eles pela liga antes desta temporada terminou com uma vitória contundente do Real Madrid por 4 a 0.

Quando é o jogo entre Racing Santander e Real Madrid pela La Liga?

O Racing Santander recebe o Real Madrid no Estadio El Sardinero, em Santander, no domingo, 1º de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 11
Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da La Liga entre Racing Santander e Real Madrid no Estadio El Sardinero, você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Racing Santander para acompanhar a abertura das vendas ao público geral, os períodos de prioridade para sócios e as atualizações da bilheteria.

Os ingressos também podem estar disponíveis em plataformas de revenda e diretamente com outros torcedores. Confira os termos e condições do site escolhido antes de garantir seus ingressos.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga?

Os preços dos ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns / assentos padrão: Geralmente custam aproximadamente de € 40 a € 120, dependendo do setor e da localização da arquibancada (Gol, Preferencia ou Tribuna) no Estadio El Sardinero.
  • Prioridade para sócios / titulares de ingressos de temporada: Preços reduzidos ou períodos de acesso restrito costumam ser reservados exclusivamente aos sócios oficiais do clube (“socios”).
  • Pacotes VIP: As opções de assentos premium com acesso aos lounges do estádio geralmente começam em torno de € 350 a € 450 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos no setor superior / categoria 4: Começam em torno de € 140 a € 180 para jogos de alta procura contra o Real Madrid.
  • Assentos nas laterais do campo nas categorias 2 e 3: Geralmente custam de € 200 a € 380, dependendo da visibilidade e da localização exata do bloco.
  • Assentos VIP / premium na revenda: Podem facilmente ultrapassar a faixa de € 450 a € 800 em períodos de alta demanda, quando os ingressos dos canais oficiais estão completamente esgotados.


Racing Santander x Real Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Racing Santander e Real Madrid

O Racing Santander chega a este confronto com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 5 a 0 para o Celta Vigo. Também sofreu uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona nessa sequência. As duas vitórias vieram contra o Deportivo Alaves, por 2 a 1, e o Elche, por 3 a 2, o que sugere que a equipe pode competir, mas tem apresentado graves problemas defensivos. Nesses cinco jogos, o Racing marcou 10 gols e sofreu 18.

O Real Madrid venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, foi derrotado por 2 a 1 pelo Atletico Madrid. Também perdeu por 1 a 0 para o Real Betis. Por outro lado, a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e o triunfo por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League mostram que a equipe continua capaz de boas atuações. O Madrid marcou 10 gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

SAN

SAN - Sequência

ALA
V2-1
BAR
D7-2
CEL
D5-0
VAL
E2-2
OSA
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/17
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
Gol marcado (sofrido)
14/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Racing Santander x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes no retrospecto apresentado ocorreu em fevereiro de 2012, quando o Real Madrid venceu por 4 a 0 em casa. Nos cinco jogos listados, o Real Madrid venceu quatro vezes, enquanto o Racing Santander não venceu nenhuma. Houve um empate por 0 a 0 no El Sardinero, em setembro de 2011. O Real Madrid marcou 15 gols nesses cinco confrontos, enquanto o Racing fez apenas um.

Confrontos

Racing SantanderEmpateReal Madrid
0
1
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
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Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
2Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
BétisBétisBET
96121614+219
D
V
E
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
D
E
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
E
D
D
8
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
E
V
E
E
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
E
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
E
E
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
E
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
E
E
E
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
E
E
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
E
D
V
D
E
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
D
E
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
E
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
E
E
V
D
E
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
E
E
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
E
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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