O Real Madrid leva ampla vantagem no histórico contra o Racing Santander: venceu quatro dos últimos cinco confrontos oficiais entre as equipes e não sofreu gols no encontro mais recente.
O último confronto oficial entre eles pela liga antes desta temporada terminou com uma vitória contundente do Real Madrid por 4 a 0.
Quando é o jogo entre Racing Santander e Real Madrid pela La Liga?
O Racing Santander recebe o Real Madrid no Estadio El Sardinero, em Santander, no domingo, 1º de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga?
Para garantir ingressos para o próximo jogo da La Liga entre Racing Santander e Real Madrid no Estadio El Sardinero, você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Racing Santander para acompanhar a abertura das vendas ao público geral, os períodos de prioridade para sócios e as atualizações da bilheteria.
Os ingressos também podem estar disponíveis em plataformas de revenda e diretamente com outros torcedores. Confira os termos e condições do site escolhido antes de garantir seus ingressos.
Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga?
Os preços dos ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns / assentos padrão: Geralmente custam aproximadamente de € 40 a € 120, dependendo do setor e da localização da arquibancada (Gol, Preferencia ou Tribuna) no Estadio El Sardinero.
- Prioridade para sócios / titulares de ingressos de temporada: Preços reduzidos ou períodos de acesso restrito costumam ser reservados exclusivamente aos sócios oficiais do clube (“socios”).
- Pacotes VIP: As opções de assentos premium com acesso aos lounges do estádio geralmente começam em torno de € 350 a € 450 .
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos no setor superior / categoria 4: Começam em torno de € 140 a € 180 para jogos de alta procura contra o Real Madrid.
- Assentos nas laterais do campo nas categorias 2 e 3: Geralmente custam de € 200 a € 380, dependendo da visibilidade e da localização exata do bloco.
- Assentos VIP / premium na revenda: Podem facilmente ultrapassar a faixa de € 450 a € 800 em períodos de alta demanda, quando os ingressos dos canais oficiais estão completamente esgotados.
Racing Santander x Real Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber
Momento de Racing Santander e Real Madrid
O Racing Santander chega a este confronto com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 5 a 0 para o Celta Vigo. Também sofreu uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona nessa sequência. As duas vitórias vieram contra o Deportivo Alaves, por 2 a 1, e o Elche, por 3 a 2, o que sugere que a equipe pode competir, mas tem apresentado graves problemas defensivos. Nesses cinco jogos, o Racing marcou 10 gols e sofreu 18.
O Real Madrid venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, foi derrotado por 2 a 1 pelo Atletico Madrid. Também perdeu por 1 a 0 para o Real Betis. Por outro lado, a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e o triunfo por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League mostram que a equipe continua capaz de boas atuações. O Madrid marcou 10 gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.
Racing Santander x Real Madrid: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas equipes no retrospecto apresentado ocorreu em fevereiro de 2012, quando o Real Madrid venceu por 4 a 0 em casa. Nos cinco jogos listados, o Real Madrid venceu quatro vezes, enquanto o Racing Santander não venceu nenhuma. Houve um empate por 0 a 0 no El Sardinero, em setembro de 2011. O Real Madrid marcou 15 gols nesses cinco confrontos, enquanto o Racing fez apenas um.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|9
|0
|0
|39
|9
|+30
|27
V
V
V
V
V
|2
|9
|7
|1
|1
|19
|8
|+11
|22
V
V
V
V
V
|3
|9
|7
|0
|2
|23
|9
|+14
|21
V
V
D
V
V
|4
|9
|6
|1
|2
|16
|14
|+2
|19
D
V
E
V
V
|5
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|0
|16
V
V
V
D
V
|6
|9
|4
|2
|3
|14
|16
|-2
|14
D
E
D
V
V
|7
|9
|3
|2
|4
|13
|10
|+3
|11
D
D
E
D
D
|8
|9
|2
|5
|2
|10
|7
|+3
|11
V
E
V
E
E
|9
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|+1
|11
E
D
E
D
E
|10
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
V
D
E
D
D
|11
|9
|2
|4
|3
|15
|17
|-2
|10
V
E
E
D
D
|12
|9
|2
|3
|4
|13
|13
|0
|9
E
D
V
V
D
|13
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|-1
|9
D
E
E
E
V
|14
|8
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|9
E
E
V
D
V
|15
|9
|2
|3
|4
|5
|11
|-6
|9
E
D
V
D
E
|16
|9
|2
|2
|5
|11
|12
|-1
|8
D
E
D
D
V
|17
|9
|2
|2
|5
|13
|25
|-12
|8
D
E
D
D
V
|18
|9
|1
|4
|4
|11
|17
|-6
|7
E
E
V
D
E
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|-9
|6
E
E
D
V
D
|20
|9
|0
|4
|5
|6
|18
|-12
|4
D
E
D
D
E