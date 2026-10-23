O Real Madrid leva ampla vantagem no histórico contra o Racing Santander: venceu quatro dos últimos cinco confrontos oficiais entre as equipes e não sofreu gols no encontro mais recente.

O último confronto oficial entre eles pela liga antes desta temporada terminou com uma vitória contundente do Real Madrid por 4 a 0.

Quando é o jogo entre Racing Santander e Real Madrid pela La Liga?

O Racing Santander recebe o Real Madrid no Estadio El Sardinero, em Santander, no domingo, 1º de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da La Liga entre Racing Santander e Real Madrid no Estadio El Sardinero, você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Racing Santander para acompanhar a abertura das vendas ao público geral, os períodos de prioridade para sócios e as atualizações da bilheteria.

Os ingressos também podem estar disponíveis em plataformas de revenda e diretamente com outros torcedores. Confira os termos e condições do site escolhido antes de garantir seus ingressos.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga?

Os preços dos ingressos para Racing Santander x Real Madrid pela La Liga variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / assentos padrão: Geralmente custam aproximadamente de € 40 a € 120 , dependendo do setor e da localização da arquibancada (Gol, Preferencia ou Tribuna) no Estadio El Sardinero.

Prioridade para sócios / titulares de ingressos de temporada: Preços reduzidos ou períodos de acesso restrito costumam ser reservados exclusivamente aos sócios oficiais do clube (“socios”).

Pacotes VIP: As opções de assentos premium com acesso aos lounges do estádio geralmente começam em torno de € 350 a € 450 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no setor superior / categoria 4: Começam em torno de € 140 a € 180 para jogos de alta procura contra o Real Madrid.

Assentos nas laterais do campo nas categorias 2 e 3: Geralmente custam de € 200 a € 380 , dependendo da visibilidade e da localização exata do bloco.

Assentos VIP / premium na revenda: Podem facilmente ultrapassar a faixa de € 450 a € 800 em períodos de alta demanda, quando os ingressos dos canais oficiais estão completamente esgotados.





Racing Santander x Real Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Racing Santander e Real Madrid

O Racing Santander chega a este confronto com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 5 a 0 para o Celta Vigo. Também sofreu uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona nessa sequência. As duas vitórias vieram contra o Deportivo Alaves, por 2 a 1, e o Elche, por 3 a 2, o que sugere que a equipe pode competir, mas tem apresentado graves problemas defensivos. Nesses cinco jogos, o Racing marcou 10 gols e sofreu 18.

O Real Madrid venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, foi derrotado por 2 a 1 pelo Atletico Madrid. Também perdeu por 1 a 0 para o Real Betis. Por outro lado, a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e o triunfo por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League mostram que a equipe continua capaz de boas atuações. O Madrid marcou 10 gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

Racing Santander x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes no retrospecto apresentado ocorreu em fevereiro de 2012, quando o Real Madrid venceu por 4 a 0 em casa. Nos cinco jogos listados, o Real Madrid venceu quatro vezes, enquanto o Racing Santander não venceu nenhuma. Houve um empate por 0 a 0 no El Sardinero, em setembro de 2011. O Real Madrid marcou 15 gols nesses cinco confrontos, enquanto o Racing fez apenas um.