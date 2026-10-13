O Racing Santander recebe o Espanyol no sábado, 24 de outubro de 2026, no Estadio El Sardinero.

O retrospecto recente entre os dois clubes é equilibrado, com três vitórias do Espanyol e duas do Racing nos últimos cinco confrontos pela LaLiga e pela Segunda Divisão. O Racing Santander chega a esta partida buscando corrigir suas fragilidades defensivas após derrotas recentes por placares elásticos para equipes como Celta Vigo e Barcelona.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Racing Santander x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Racing Santander x Espanyol pela LaLiga?

Racing Santander x Espanyol será disputado no Estadio El Sardinero, no sábado, 24 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 10 24 de out. de 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Espanyol pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida da LaLiga entre Racing Santander e RCD Espanyol no Estadio El Sardinero, você tem algumas opções confiáveis:

1. Canais oficiais do clube

Canais oficiais do clube : Você pode consultar diretamente o site oficial do Racing Santander para verificar a venda ao público geral, os períodos de prioridade para sócios e a disponibilidade de ingressos na bilheteria à medida que o dia do jogo se aproxima.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para partidas da LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Espanyol pela LaLiga?

Para a partida da LaLiga entre Racing Santander e Espanyol, os preços dos ingressos variam conforme a plataforma de venda, a localização do assento e a demanda:

1. Canais oficiais do clube

Preços iniciais/mais baixos: Ingressos comuns ou para os setores mais baratos em plataformas de revenda geralmente começam em torno de € 95 a € 100 (aproximadamente US$ 103).

Preços médios: Os assentos comuns nas plataformas de revenda custam, em média, entre € 230 e € 680 , dependendo do setor específico da arquibancada (como Tribuna ou Preferencia, no Estadio El Sardinero).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Os preços geralmente começam em torno de € 95 a € 170 para os assentos mais baratos, enquanto os ingressos para setores superiores da arquibancada ou com maior procura podem custar de € 230 a várias centenas de euros.

Racing Santander x Espanyol pela LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Racing Santander e Espanyol

O Racing Santander soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Na partida mais recente, perdeu por 5 a 0 para o Celta Vigo fora de casa, após uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona, também fora. Seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Deportivo Alaves. A equipe de Lopez marcou 12 gols nesses cinco jogos, mas sofreu 18, em um desempenho defensivo que tem sido motivo constante de preocupação.

O Espanyol venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas pela LaLiga. O jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Elche, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Rayo Vallecano. Sua única vitória nessa sequência foi fora de casa contra o Osasuna, por 2 a 0. A equipe de Gonzalez marcou cinco gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Racing Santander x Espanyol: Retrospecto recente

O confronto mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2024, quando o Racing Santander venceu o Espanyol por 2 a 0 em casa, pela Segunda Divisão. Antes disso, o Espanyol venceu por 2 a 0 no encontro entre as equipes em agosto de 2023. Nos últimos cinco confrontos registrados entre os clubes, pela LaLiga e pela Segunda Divisão, o Racing venceu dois e o Espanyol, três.