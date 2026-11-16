Como comprar ingressos para Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers: preços da Championship, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Queens Park Rangers recebe o Wolverhampton Wanderers na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Ewood Park, em Blackburn.

O QPR havia conquistado uma vitória por 2 a 1 em Loftus Road em outubro de 2017, naquela mesma fase em que os clubes disputavam a competição. Nos últimos cinco confrontos registrados entre 2016 e 2018 pela Championship, cada clube venceu duas vezes, e houve um empate.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Queens Park Rangers e Wolverhampton Wanderers pela Championship?

Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers, em Loftus Road, Londres, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 20 8 de dez. de 2026 - 14:45 Loftus Road

Como comprar ingressos para Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers pela Championship?

Para comprar ingressos para Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Compra diretamente pelos portais oficiais de ingressos ou pelas bilheterias do Queens Park Rangers ou do Wolverhampton Wanderers.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers pela Championship?

Confira a estimativa dos preços dos ingressos para Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para a partida: Geralmente custa de aproximadamente £ 25 a £ 45.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos: A partir de cerca de £ 50 .

A partir de cerca de . Preço médio no mercado: Aproximadamente £ 78 .

Aproximadamente . Lugares premium ou em setores superiores de alta demanda: Os preços podem chegar a £ 120.

Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers pela Championship: tudo o que você precisa saber

Fase de Queens Park Rangers e Wolverhampton Wanderers

O QPR soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. Sua partida mais recente terminou com vitória por 2 a 1 sobre o Lincoln City, e a equipe também venceu o Swansea City por 5 a 0 nessa sequência. As derrotas foram para o Southampton, por 4 a 1, e para o Birmingham City, por 3 a 0. O QPR marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos, números que refletem uma equipe capaz de produzir ofensivamente, mas sujeita a falhas defensivas.

O Wolverhampton Wanderers venceu três jogos, empatou dois e não perdeu nenhum dos últimos cinco pela Championship. A equipe empatou por 1 a 1 com o Wrexham na partida mais recente. Antes, venceu o Bristol City fora de casa por 1 a 2 e, anteriormente, o Cardiff City por 3 a 0. O time de Peixoto também venceu o Watford por 1 a 0 e empatou por 1 a 1 com o Portsmouth nessa sequência, marcando sete gols e sofrendo apenas três nos cinco jogos.

Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2018, quando o Wolverhampton Wanderers venceu em casa por 2 a 1 pela Championship. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, cada um venceu duas vezes, e houve um empate. Todas as cinco partidas foram disputadas pela Championship entre 2016 e 2018. O QPR venceu em casa por 2 a 1 em outubro de 2017, enquanto o Wolverhampton Wanderers ganhou dois dos três confrontos realizados na temporada 2016-17.