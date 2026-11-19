O Queens Park Rangers recebe o Watford no sábado, 12 de dezembro de 2026, em Loftus Road, em Londres.

No confronto mais recente entre as equipes pela Championship, em 3 de abril de 2026, o QPR conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Watford em Loftus Road. Nos encontros da temporada 2025–26, o mando de campo foi decisivo: cada equipe venceu por 2 a 1 em casa.

A GOAL apresenta tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Queens Park Rangers x Watford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Queens Park Rangers x Watford pela Championship?

Queens Park Rangers x Watford acontece em Loftus Road, em Londres, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 07:30 Loftus Road

Como comprar ingressos para Queens Park Rangers x Watford pela Championship?

Para comprar ingressos para Queens Park Rangers x Watford pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do QPR: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Queens Park Rangers, por telefone com a bilheteria ou pessoalmente na QPR Superstore. Em jogos de alta procura, determinadas categorias de sócios ou torcedores que já compraram ingressos do clube às vezes têm prioridade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Queens Park Rangers x Watford pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Queens Park Rangers x Watford pela Championship:

1. Canais oficiais do clube

Assentos comuns para adultos: Geralmente custam de £ 29 a £ 53 .

Geralmente custam de . Ingressos com desconto (idosos e jovens adultos): Custam de £ 17 a £ 41 .

Custam de . Jovens e crianças: Custam de £ 12 a £ 35 , enquanto os ingressos para crianças de 2 a 7 anos acompanhadas custam de £ 6 a £ 7,50 .

Custam de , enquanto os ingressos para crianças de 2 a 7 anos acompanhadas custam de . Setor visitante (torcedores do Watford): Os preços geralmente começam entre £ 25 e £ 30.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns mais baratos: Geralmente começam em torno de £ 60 a £ 80 .

Geralmente começam em torno de . Melhores assentos nas laterais do campo: Geralmente custam de £ 85 a £ 130 .

Geralmente custam de . Setores visitantes ou de alta procura: Frequentemente custam de £ 110 a mais de £ 160.

Queens Park Rangers x Watford pela Championship: Tudo o que você precisa saber

Momento de Queens Park Rangers e Watford

O Queens Park Rangers venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos pela Championship. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Burnley, após uma derrota em casa por 4 a 1 para o Southampton. O destaque dessa sequência foi a vitória por 5 a 0 sobre o Swansea City, embora a derrota por 3 a 0 fora de casa para o Birmingham City reflita a irregularidade que marcou a fase recente da equipe. O QPR marcou 11 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Watford venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos pela Championship. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Middlesbrough, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Lincoln City. Antes disso, o Watford sofreu derrotas consecutivas para o Norwich City, por 3 a 2, e para o Wolverhampton Wanderers, por 1 a 0. O Watford marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Queens Park Rangers x Watford: Retrospecto recente

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Queens Park Rangers venceu o Watford por 2 a 1 pela Championship em Loftus Road. Nos últimos cinco confrontos diretos, o QPR venceu três vezes, contra duas vitórias do Watford. O QPR também conquistou uma vitória por 3 a 1 em janeiro de 2025. Os resultados recentes entre os dois clubes têm sido equilibrados, com quatro dos cinco jogos decididos por apenas um gol.