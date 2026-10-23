Os confrontos anteriores entre os dois clubes se limitam a amistosos. O último encontro, em julho de 2024, terminou empatado em 1 a 1. O PSV chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?

PSV Eindhoven x Club Brugge acontece no Philips Stadion, em Eindhoven, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Philips Stadion

Como comprar ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?

Para garantir ingressos para a partida da Champions League da UEFA entre PSV Eindhoven e Club Brugge no Philips Stadion, há algumas opções principais, dependendo da sua condição de associado e das suas preferências:

Venda oficial do clube: Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo portal de ingressos online do PSV Eindhoven. A compra diretamente com o clube geralmente exige uma conta gratuita PSV Club Card. As vendas começam pelos grupos prioritários, detentores de ingressos de temporada e sócios do clube, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados.

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?

Veja os preços dos ingressos para a partida da Champions League da UEFA entre PSV Eindhoven e Club Brugge no Philips Stadion:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Os ingressos oficiais, comprados pelo preço original diretamente no portal online do PSV, geralmente custam de aproximadamente € 35 a € 90 , dependendo principalmente do setor e da categoria do assento, como lugares atrás dos gols ou nas laterais. No entanto, a compra exige um cartão do clube ou associação, e os ingressos costumam se esgotar rapidamente entre os grupos prioritários.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Experiências premium para o dia do jogo e opções de hospitalidade oferecidas diretamente pelos canais oficiais do clube geralmente começam em cerca de € 250 a € 300 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Arquibancada superior atrás dos gols / assentos da categoria bronze: Os preços iniciais geralmente ficam em torno de € 200 a € 230 .

Assentos nas laterais e no anel inferior: Os setores premium e os lugares no anel inferior costumam custar, em média, de € 250 a € 450 ou mais .

Setores VIP e de alta demanda: Categorias especiais ou pacotes de agências podem chegar a € 500 a € 800 ou mais , dependendo da disponibilidade.

PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Fase de PSV Eindhoven e Club Brugge

O PSV Eindhoven venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o FC Twente na Eredivisie, encerrando uma sequência que incluiu uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam e outra por 3 a 1 fora de casa contra o Ajax. Os únicos outros pontos perdidos foram na Champions League, no empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. O PSV marcou 15 gols e sofreu sete nessas cinco partidas, números que refletem uma equipe com facilidade para marcar, mas que pode ser vulnerável na defesa.

O Club Brugge venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Genk na Primeira Divisão A da Bélgica. Nesse período, também venceu o Royal Antwerp por 3 a 1. As duas derrotas foram para o Aston Villa, na Champions League, e para o Gent, em competição nacional. O Brugge marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

PSV Eindhoven x Club Brugge: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre PSV Eindhoven e Club Brugge foi um amistoso de pré-temporada em julho de 2024, que terminou em 1 a 1. Nos três amistosos registrados entre os clubes, o PSV venceu um, o Club Brugge venceu um e houve um empate. Não há confrontos oficiais entre as duas equipes disponíveis no conjunto de dados.