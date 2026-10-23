Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoPSV
Philips Stadion
team-logoClub Brugge
Book PSV Eindhoven vs Club Brugge Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge: preços para a Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
PSV
Club Brugge
Liga dos Campeões

PSV Eindhoven enfrenta o Club Brugge na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

Os confrontos anteriores entre os dois clubes se limitam a amistosos. O último encontro, em julho de 2024, terminou empatado em 1 a 1. O PSV chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?

PSV Eindhoven x Club Brugge acontece no Philips Stadion, em Eindhoven, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Philips Stadion

Como comprar ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?

Para garantir ingressos para a partida da Champions League da UEFA entre PSV Eindhoven e Club Brugge no Philips Stadion, há algumas opções principais, dependendo da sua condição de associado e das suas preferências:

  • Venda oficial do clube: Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo portal de ingressos online do PSV Eindhoven. A compra diretamente com o clube geralmente exige uma conta gratuita PSV Club Card. As vendas começam pelos grupos prioritários, detentores de ingressos de temporada e sócios do clube, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?

Veja os preços dos ingressos para a partida da Champions League da UEFA entre PSV Eindhoven e Club Brugge no Philips Stadion:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns: Os ingressos oficiais, comprados pelo preço original diretamente no portal online do PSV, geralmente custam de aproximadamente € 35 a € 90, dependendo principalmente do setor e da categoria do assento, como lugares atrás dos gols ou nas laterais. No entanto, a compra exige um cartão do clube ou associação, e os ingressos costumam se esgotar rapidamente entre os grupos prioritários.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Experiências premium para o dia do jogo e opções de hospitalidade oferecidas diretamente pelos canais oficiais do clube geralmente começam em cerca de € 250 a € 300 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Arquibancada superior atrás dos gols / assentos da categoria bronze: Os preços iniciais geralmente ficam em torno de € 200 a € 230.
  • Assentos nas laterais e no anel inferior: Os setores premium e os lugares no anel inferior costumam custar, em média, de € 250 a € 450 ou mais.
  • Setores VIP e de alta demanda: Categorias especiais ou pacotes de agências podem chegar a € 500 a € 800 ou mais, dependendo da disponibilidade.

PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Fase de PSV Eindhoven e Club Brugge

O PSV Eindhoven venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o FC Twente na Eredivisie, encerrando uma sequência que incluiu uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam e outra por 3 a 1 fora de casa contra o Ajax. Os únicos outros pontos perdidos foram na Champions League, no empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. O PSV marcou 15 gols e sofreu sete nessas cinco partidas, números que refletem uma equipe com facilidade para marcar, mas que pode ser vulnerável na defesa.

O Club Brugge venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Genk na Primeira Divisão A da Bélgica. Nesse período, também venceu o Royal Antwerp por 3 a 1. As duas derrotas foram para o Aston Villa, na Champions League, e para o Gent, em competição nacional. O Brugge marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

PSV

PSV - Sequência

TWE
D3-2
HEE
V2-0
RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CLB

CLB - Sequência

GNK
V3-0
RAA
V1-4
INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

PSV Eindhoven x Club Brugge: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre PSV Eindhoven e Club Brugge foi um amistoso de pré-temporada em julho de 2024, que terminou em 1 a 1. Nos três amistosos registrados entre os clubes, o PSV venceu um, o Club Brugge venceu um e houve um empate. Não há confrontos oficiais entre as duas equipes disponíveis no conjunto de dados.

Confrontos

PSVEmpateClub Brugge
1
1
1
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FJ
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
2
FJ
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram3/3
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google