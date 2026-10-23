Os confrontos anteriores entre os dois clubes se limitam a amistosos. O último encontro, em julho de 2024, terminou empatado em 1 a 1. O PSV chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?
PSV Eindhoven x Club Brugge acontece no Philips Stadion, em Eindhoven, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?
Para garantir ingressos para a partida da Champions League da UEFA entre PSV Eindhoven e Club Brugge no Philips Stadion, há algumas opções principais, dependendo da sua condição de associado e das suas preferências:
- Venda oficial do clube: Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo portal de ingressos online do PSV Eindhoven. A compra diretamente com o clube geralmente exige uma conta gratuita PSV Club Card. As vendas começam pelos grupos prioritários, detentores de ingressos de temporada e sócios do clube, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados.
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando a oferta inicial se esgota.
Quanto custam os ingressos para PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League?
Veja os preços dos ingressos para a partida da Champions League da UEFA entre PSV Eindhoven e Club Brugge no Philips Stadion:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns: Os ingressos oficiais, comprados pelo preço original diretamente no portal online do PSV, geralmente custam de aproximadamente € 35 a € 90, dependendo principalmente do setor e da categoria do assento, como lugares atrás dos gols ou nas laterais. No entanto, a compra exige um cartão do clube ou associação, e os ingressos costumam se esgotar rapidamente entre os grupos prioritários.
- Pacotes oficiais de hospitalidade: Experiências premium para o dia do jogo e opções de hospitalidade oferecidas diretamente pelos canais oficiais do clube geralmente começam em cerca de € 250 a € 300 ou mais por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Arquibancada superior atrás dos gols / assentos da categoria bronze: Os preços iniciais geralmente ficam em torno de € 200 a € 230.
- Assentos nas laterais e no anel inferior: Os setores premium e os lugares no anel inferior costumam custar, em média, de € 250 a € 450 ou mais.
- Setores VIP e de alta demanda: Categorias especiais ou pacotes de agências podem chegar a € 500 a € 800 ou mais, dependendo da disponibilidade.
PSV Eindhoven x Club Brugge pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Fase de PSV Eindhoven e Club Brugge
O PSV Eindhoven venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o FC Twente na Eredivisie, encerrando uma sequência que incluiu uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam e outra por 3 a 1 fora de casa contra o Ajax. Os únicos outros pontos perdidos foram na Champions League, no empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. O PSV marcou 15 gols e sofreu sete nessas cinco partidas, números que refletem uma equipe com facilidade para marcar, mas que pode ser vulnerável na defesa.
O Club Brugge venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Genk na Primeira Divisão A da Bélgica. Nesse período, também venceu o Royal Antwerp por 3 a 1. As duas derrotas foram para o Aston Villa, na Champions League, e para o Gent, em competição nacional. O Brugge marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
PSV Eindhoven x Club Brugge: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre PSV Eindhoven e Club Brugge foi um amistoso de pré-temporada em julho de 2024, que terminou em 1 a 1. Nos três amistosos registrados entre os clubes, o PSV venceu um, o Club Brugge venceu um e houve um empate. Não há confrontos oficiais entre as duas equipes disponíveis no conjunto de dados.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
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|5
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|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
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|6
|3
|2
|1
|0
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|2
|+5
|7
E
V
V
|7
|3
|2
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|0
|6
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|+4
|7
E
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|8
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|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
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D
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|10
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|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
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|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
D
|12
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|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
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|14
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|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
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|+3
|4
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D
E
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
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D
|17
|3
|1
|1
|1
|4
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|+1
|4
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V
E
|18
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|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
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|0
|2
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|8
|0
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D
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|0
|2
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|3
V
D
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|20
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|1
|0
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|6
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|3
D
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
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|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
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|3
D
V
D
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D