O PSV Eindhoven recebe o Atlético de Madrid na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Philips Stadion, em Eindhoven.

Um dos confrontos recentes mais memoráveis entre as equipes aconteceu nas oitavas de final da Champions League de 2015/16, quando o Atlético avançou após uma disputa de pênaltis tensa e dramática, depois de dois jogos sem gols. As equipes também se enfrentaram recentemente no Philips Stadion, em 9 de dezembro de 2025, em uma partida emocionante de cinco gols na qual o Atlético de Madrid venceu os donos da casa por 3 a 2.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League?

PSV Eindhoven x Atlético de Madrid será disputado no Philips Stadion, em Eindhoven, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 9 de dez. de 2026 - 15:00 Philips Stadion

Como comprar ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre PSV Eindhoven e Atlético de Madrid pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Comprar diretamente pela plataforma oficial de ingressos do PSV Eindhoven é a principal e mais segura maneira de garantir entradas pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Preço original dos ingressos comuns: Geralmente varia de aproximadamente € 40 a € 95 .

Geralmente varia de aproximadamente . Pré-venda para sócios do clube e titulares de ingressos de temporada: Preços a partir de cerca de € 35.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços mínimos na revenda: Geralmente começam entre € 110 e € 150 .

Geralmente começam entre . Assentos premium ou nas laterais do campo: Frequentemente variam de € 200 a mais de € 350.

PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de PSV Eindhoven e Atlético de Madrid

O PSV soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Cambuur, pela Eredivisie, em 8 de novembro. Antes, nessa sequência, marcou sete gols contra o Willem II sem sofrer nenhum. Sua única derrota foi para o Club Brugge, por 2 a 1, na Champions League. O PSV marcou 11 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

O Atlético de Madrid venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Barcelona, por La Liga, em 8 de novembro, após uma derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique em competição europeia. Seu resultado mais convincente nessa sequência foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Levante, por La Liga. O Atlético marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

PSV Eindhoven x Atlético de Madrid: histórico recente do confronto

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu pela Champions League em 9 de dezembro de 2025, quando o Atlético de Madrid venceu o PSV por 3 a 2 no Philips Stadion. Antes disso, as equipes se enfrentaram três vezes na fase de grupos da Champions League de 2016/17: o Atlético venceu por 2 a 0 em casa, o PSV perdeu por 1 a 0 em casa e as equipes empataram duas vezes sem gols. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Atlético leva vantagem, com três vitórias contra uma do PSV, além de um empate.