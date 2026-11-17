O PSV Eindhoven recebe o Atlético de Madrid na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Philips Stadion, em Eindhoven.
Um dos confrontos recentes mais memoráveis entre as equipes aconteceu nas oitavas de final da Champions League de 2015/16, quando o Atlético avançou após uma disputa de pênaltis tensa e dramática, depois de dois jogos sem gols. As equipes também se enfrentaram recentemente no Philips Stadion, em 9 de dezembro de 2025, em uma partida emocionante de cinco gols na qual o Atlético de Madrid venceu os donos da casa por 3 a 2.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League?
PSV Eindhoven x Atlético de Madrid será disputado no Philips Stadion, em Eindhoven, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre PSV Eindhoven e Atlético de Madrid pela Champions League:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do clube: Comprar diretamente pela plataforma oficial de ingressos do PSV Eindhoven é a principal e mais segura maneira de garantir entradas pelo preço original.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League?
Confira os preços dos ingressos para PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League:
1. Canais oficiais do clube
- Preço original dos ingressos comuns: Geralmente varia de aproximadamente € 40 a € 95.
- Pré-venda para sócios do clube e titulares de ingressos de temporada: Preços a partir de cerca de € 35.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Preços mínimos na revenda: Geralmente começam entre € 110 e € 150.
- Assentos premium ou nas laterais do campo: Frequentemente variam de € 200 a mais de € 350.
PSV Eindhoven x Atlético de Madrid pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de PSV Eindhoven e Atlético de Madrid
O PSV soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Cambuur, pela Eredivisie, em 8 de novembro. Antes, nessa sequência, marcou sete gols contra o Willem II sem sofrer nenhum. Sua única derrota foi para o Club Brugge, por 2 a 1, na Champions League. O PSV marcou 11 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.
O Atlético de Madrid venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Barcelona, por La Liga, em 8 de novembro, após uma derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique em competição europeia. Seu resultado mais convincente nessa sequência foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Levante, por La Liga. O Atlético marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
PSV Eindhoven x Atlético de Madrid: histórico recente do confronto
O confronto mais recente entre os clubes aconteceu pela Champions League em 9 de dezembro de 2025, quando o Atlético de Madrid venceu o PSV por 3 a 2 no Philips Stadion. Antes disso, as equipes se enfrentaram três vezes na fase de grupos da Champions League de 2016/17: o Atlético venceu por 2 a 0 em casa, o PSV perdeu por 1 a 0 em casa e as equipes empataram duas vezes sem gols. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Atlético leva vantagem, com três vitórias contra uma do PSV, além de um empate.