O Preston North End recebe o Portsmouth na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Deepdale, em Preston.
O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, no Deepdale, onde o Preston North End venceu por 1 a 0 graças a um gol de Alfie Devine. Antes disso, o Portsmouth havia conquistado uma vitória apertada por 1 a 0 em agosto de 2025 e vencido em casa por 3 a 1 na temporada 2024–25.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Preston North End x Portsmouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Preston North End x Portsmouth pela Championship?
Preston North End x Portsmouth será disputado no Deepdale, em Preston, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Preston North End x Portsmouth pela Championship?
Para comprar ingressos para Preston North End x Portsmouth pela Championship, você pode recorrer às seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial do clube: Compre diretamente na bilheteria oficial do Preston North End ou no portal de ingressos do clube. Essa é a maneira mais confiável de garantir entradas pelo preço original para jogos em casa no Deepdale.
- Setor visitante pelo Portsmouth: Se você torce para o time visitante, consulte o portal oficial de ingressos do Portsmouth para saber a quantidade de entradas reservadas à torcida e as etapas de venda.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as entradas da venda oficial acabam.
Quanto custam os ingressos para Preston North End x Portsmouth pela Championship?
Confira a estimativa de preços dos ingressos para Preston North End x Portsmouth pela Championship:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingresso padrão para adultos: Geralmente custa de aproximadamente € 30 a € 45.
- Ingressos com desconto: Geralmente custam a partir de cerca de € 12 a € 25.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:
- Ingressos mais baratos ou lugares atrás dos gols: Geralmente custam a partir de cerca de € 75.
- Preço médio no mercado: Fica em torno de € 135.
Preston North End x Portsmouth pela Championship: Tudo o que você precisa saber
Momento de Preston North End e Portsmouth
O Preston somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship, com nove gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em casa sobre o Southampton, após uma derrota por 3 a 2 para o Sheffield United e outra por 2 a 0 fora de casa para o Stoke City. O Preston teve dificuldades para conseguir vitórias consecutivas nesse período, e a derrota por 4 a 1 para o Wrexham foi seu pior resultado na sequência.
O Portsmouth conquistou duas vitórias, empatou duas vezes e sofreu duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. Em sua partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Stoke City, enquanto a vitória por 3 a 1 sobre o Swansea City foi o resultado de maior destaque na sequência. Nesse período, o Portsmouth empatou por 0 a 0 com o Burnley e por 1 a 1 com o Wolverhampton Wanderers, mostrando capacidade de resistir, mas nem sempre de transformar a pressão exercida em vitórias.
Preston North End x Portsmouth: Histórico recente dos confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Preston North End venceu o Portsmouth por 1 a 0 no Deepdale, pela Championship. Nos últimos quatro confrontos pela competição, todos os mandantes venceram: o Preston ganhou por 2 a 1 no Deepdale em março de 2025, enquanto o Portsmouth venceu em casa por 1 a 0 em agosto de 2025 e por 3 a 1 em novembro de 2024. O Preston tem uma pequena vantagem no histórico recente dos confrontos diretos, com três vitórias nos últimos quatro jogos oficiais entre as equipes.