O Preston North End recebe o Middlesbrough no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Deepdale, em Preston.

No encontro mais recente, em 24 de janeiro de 2026, o Middlesbrough venceu o Preston por 4 a 0 no Riverside Stadium. Antes dessa derrota por larga margem, os confrontos no Deepdale costumavam ter placares apertados, incluindo um empate por 2 a 2 em setembro de 2025 e uma vitória do Preston por 2 a 1 em janeiro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Preston North End x Middlesbrough, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Preston North End x Middlesbrough pela Championship?

Preston North End x Middlesbrough acontece no Deepdale, em Preston, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 07:30 Deepdale

Como comprar ingressos para Preston North End x Middlesbrough pela Championship?

Para comprar ingressos para Preston North End x Middlesbrough pela Championship, você pode recorrer às seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do clube (Preston North End): Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos do Preston North End na internet, geralmente acessado pelo mypne ou pelo site principal pnefc, por telefone, com a bilheteria do clube, ou pessoalmente na bilheteria do Deepdale, localizada na Sir Tom Finney Stand.

Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos do Preston North End na internet, geralmente acessado pelo mypne ou pelo site principal pnefc, por telefone, com a bilheteria do clube, ou pessoalmente na bilheteria do Deepdale, localizada na Sir Tom Finney Stand. Ingressos para o setor visitante (torcedores do Middlesbrough): Se você torce para o Middlesbrough, deve comprar os ingressos oficiais pelos canais de venda do clube. A distribuição da carga de ingressos para visitantes e as etapas de venda são administradas diretamente pelo clube visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Preston North End x Middlesbrough pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Preston North End x Middlesbrough pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Adultos (de 23 a 64 anos): De £ 30 no setor Alan Kelly Town End a £ 35 em áreas com assentos premium, como o Invincibles Pavilion.

De no setor Alan Kelly Town End a em áreas com assentos premium, como o Invincibles Pavilion. Pessoas com 65 anos ou mais e menores de 23 anos (de 19 a 22 anos): Entre £ 25 e £ 30 , dependendo do bloco escolhido na arquibancada.

Entre , dependendo do bloco escolhido na arquibancada. Adolescentes e jovens (de 14 a 18 anos): Os ingressos custam de £ 15 nos setores comuns atrás dos gols a £ 20 nos setores premium do pavilhão.

Os ingressos custam de nos setores comuns atrás dos gols a nos setores premium do pavilhão. Jovens (de 11 a 13 anos): De £ 7,50 na Área da Família a £ 15,00 nas opções premium.

De na Área da Família a £ 15,00 nas opções premium. Crianças (de 0 a 10 anos): De £ 5 nos setores inferiores das áreas para famílias ou atrás do gol a £ 10 nos lugares premium.

De nos setores inferiores das áreas para famílias ou atrás do gol a nos lugares premium. Torcedores com deficiência: Os ingressos comuns com acesso ao nível do campo têm preço fixo de £ 20.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Menores preços de revenda: Geralmente começam em torno de £ 72 .

Geralmente começam em torno de . Preço médio de mercado: Em torno de £ 117 .

Em torno de . Assentos premium na revenda: Os preços vão de £ 120 a mais de £ 160.

Preston North End x Middlesbrough pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Preston North End e Middlesbrough

O Preston soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Southampton, depois de derrotas consecutivas para o Sheffield United (2 a 3) e o Stoke City (0 a 2). No mesmo período, o Preston também perdeu por 4 a 1 para o Wrexham. O único ponto conquistado além da vitória veio no empate por 1 a 1 com o West Bromwich Albion.

Nos últimos cinco jogos pela Championship, o Middlesbrough somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente terminou em 0 a 0 com o Watford, após uma derrota por 2 a 0 para o Wrexham. A equipe de Hellberg mostrou sua força ofensiva antes disso, com uma vitória por 1 a 5 fora de casa sobre o Bolton Wanderers e outra por 3 a 0 sobre o Charlton Athletic. Um empate por 2 a 2 fora de casa com o Cardiff City completa a sequência.

Preston North End x Middlesbrough: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Middlesbrough venceu o Preston North End por 4 a 0 em casa, pela Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado e inclui um empate por 2 a 2 no Deepdale em setembro de 2025 e uma vitória do Preston por 2 a 1 em casa em janeiro de 2025. O Middlesbrough leva vantagem nos duelos recentes, com a vitória por 4 a 0 como o resultado de maior destaque nesse recorte.