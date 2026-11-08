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Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca: preços da Liga das Nações da UEFA, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Portugal
Dinamarca

Tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para um dos maiores confrontos da próxima Liga das Nações da UEFA

Atual campeão da Liga das Nações da UEFA, Portugal quer manter o troféu em suas mãos. A seleção tenta dar sequência à série de vitórias quando enfrenta a Dinamarca, rival do Grupo 4, em Braga, no sábado, 14 de novembro. Você já pode comprar ingressos para a partida.

Cristiano Ronaldo, lenda do futebol, pode ter ficado afastado dos compromissos da seleção recentemente, mas isso não impediu Portugal de emplacar uma série impressionante de vitórias. O resultado mais recente, uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega em 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, garantiu à equipe uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA, ainda com dois jogos da fase de grupos por disputar.

A equipe de Jorge Jesus pode já ter se classificado para a fase eliminatória, marcada para março do ano que vem, mas não vai querer diminuir o ritmo, especialmente diante de seus torcedores. Desde a derrota para a Croácia em um amistoso em Oeiras, em junho de 2024, Portugal está invicto há 12 partidas em casa.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o jogo entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA?

Portugal x Dinamarca será disputado no Estádio Municipal de Braga, em Braga, no sábado, 14 de novembro, com início previsto para as 19h45 (WET).

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Liga das Nações A - Rodada 5
Estadio Municipal de Braga

Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos oficiais para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA podem ser comprados por meio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na FPF Bilheteira.

Além disso, a FPF frequentemente faz parcerias com a rede de supermercados Continente para vender ingressos oficiais remanescentes ou de lotes adicionais nas lojas físicas do Continente e pelo aplicativo da rede, muitas vezes com desconto para quem tem o cartão Continente.

Historicamente, a FPF inicia a venda oficial de ingressos cerca de duas a três semanas antes da partida.

Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA?

Os ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA, comprados pelos canais oficiais da FPF, devem custar entre € 15 e € 40.

O Estádio Municipal de Braga tem uma configuração singular: são apenas duas arquibancadas principais, a leste e a oeste, ao longo das laterais do campo, sem arquibancadas atrás dos gols. De um lado há a parede rochosa de uma pedreira; do outro, um espaço aberto.

Categorias 3 e 4 (setores superiores): localizadas nas partes mais altas das arquibancadas leste e oeste. Oferecem uma ótima visão tática de todo o campo, embora fiquem mais distantes das jogadas. (Faixa de preço: € 15 a € 20)

Categoria 2 (setores laterais padrão): localizada nas áreas intermediárias ou próximas aos cantos das arquibancadas principais. Combina boa visão do campo com a atmosfera de uma torcida bastante ativa. (Preço: aproximadamente € 30)

Categoria 1 (setor inferior / central): assentos premium na parte inferior das arquibancadas, ao longo das linhas laterais e mais próximos da linha do meio-campo. Oferece a visão mais próxima dos jogadores e do gramado. (Preço: aproximadamente € 40)

À medida que a partida se aproximar, acompanhe os sites oficiais da seleção para mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Municipal de Braga

O Estádio Municipal de Braga, também conhecido como “A Pedreira”, foi inaugurado em 2003 e é um dos estádios de futebol mais impressionantes e importantes do mundo do ponto de vista arquitetônico. Localizado em Braga, Portugal, é a casa do SC Braga, da Primeira Liga.

A ideia do estádio surgiu quando Portugal conquistou o direito de sediar a Eurocopa de 2004. A prefeitura contratou o renomado arquiteto português Eduardo Souto de Moura para projetar uma arena marcante que rompesse com os modelos tradicionais de estádio.

Souto de Moura observou que o futebol deve ser visto horizontalmente, de uma linha lateral à outra. Por isso, projetou um estádio com apenas duas arquibancadas laterais, eliminando por completo as arquibancadas tradicionais atrás dos gols.

O estádio foi escavado diretamente na parede de granito da pedreira do Monte do Castro. Em uma das extremidades, há uma enorme parede de pedra exposta; na outra, uma ampla vista da área urbana da cidade.

Momentos marcantes no Estádio Municipal de Braga

  • Eurocopa de 2004: o estádio recebeu dois jogos durante o torneio: Dinamarca x Bulgária (2 a 0) e Holanda x Letônia (3 a 0).
  • Estreia na Champions League (2010): o estádio passou a receber jogos da elite europeia, com clubes históricos como Arsenal, Shakhtar Donetsk e, mais tarde, Real Madrid.
  • Show do The Corrs (2004): além do futebol, o estádio recebeu a famosa banda irlandesa durante a turnê mundial “Borrowed Heaven”.

Praça subterrânea: como o estádio foi construído na rocha, o deslocamento entre as duas arquibancadas exige atravessar uma enorme área subterrânea de 5.000 metros quadrados, situada diretamente sob o campo.

Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Portugal x Dinamarca: momento recente

Ranking da Fifa: Portugal (7º) x Dinamarca (21º)

Portugal deixou para trás a eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de forma enfática. Desde aquela derrota, a equipe conquistou quatro vitórias consecutivas na Liga das Nações da UEFA, marcando nove gols nesse período. Na verdade, o revés diante dos vizinhos ibéricos, no verão, foi a única derrota de Portugal em seus últimos 14 jogos pela seleção.

A Dinamarca teve um início irregular na Liga das Nações da UEFA. Venceu o País de Gales em casa e fora, mas sofreu sete gols ao todo nas derrotas para a Noruega, fora de casa, e para Portugal, em casa.

POR

POR - Sequência

ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
DEN
V2-4
NOR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DEN

DEN - Sequência

COD
E0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
POR
D2-4
WAL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Portugal x Dinamarca: retrospecto recente do confronto

O retrospecto geral do confronto favorece amplamente Portugal. As duas seleções disputaram 18 partidas oficiais entre si, com 12 vitórias da Seleção das Quinas, quatro dos dinamarqueses e dois empates.

Portugal e Dinamarca se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações da UEFA, em 1º de outubro, quando os portugueses venceram por 4 a 2 no Estádio Parken, em Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix marcaram para Portugal, enquanto Mikkel Damsgaard e Rasmus Højlund fizeram os gols da Dinamarca.

Confrontos

PortugalEmpateDinamarca
4
0
1
Liga das Nações A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
4
FJ
Liga das Nações A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
FJ
Liga das Nações A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FJ
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
FJ
European Championship Qualification
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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