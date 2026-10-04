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Book Portugal vs Denmark UEFA Nations League Tickets
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Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Portugal
Dinamarca

Tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para um dos maiores confrontos da próxima UEFA Nations League

Atual campeã da Liga das Nações da Uefa, Portugal está desesperado para manter as mãos no reluzente troféu. A equipe tenta manter o embalo das vitórias quando enfrenta a rival do Grupo 4, a Dinamarca, em Braga, no sábado, 14 de novembro. Você já pode reservar ingressos para a partida.

Lenda do futebol, Cristiano Ronaldo pode ter estado ausente dos compromissos internacionais recentemente, mas isso não impediu Portugal de engatar uma impressionante sequência de vitórias. O sucesso mais recente, uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega em 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, garantiu a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, ainda com dois jogos da fase de grupos por disputar.

O time de Jorge Jesus pode já ter se classificado para o mata-mata do próximo mês de março, mas não vai querer tirar o pé do acelerador, especialmente diante de sua torcida apaixonada. Desde a derrota para a Croácia em um amistoso em Oeiras, em junho de 2024, Portugal está invicto há 12 jogos em casa.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o jogo entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa?

Portugal x Dinamarca acontece no Estádio Municipal de Braga, em Braga, no sábado, 14 de novembro, com início previsto para as 19h45 (WET).

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Liga das Nações A - Rodada 5
Estadio Municipal de Braga

Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa

Os ingressos oficiais para o jogo entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa podem ser comprados por meio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na FPF Bilheteira.

Além disso, a FPF frequentemente faz parceria com a rede de supermercados Continente, vendendo lotes remanescentes ou secundários de ingressos oficiais nas lojas físicas do Continente e no aplicativo Continente, muitas vezes com desconto para quem tem cartão Continente.

Historicamente, a FPF lança a venda oficial de ingressos cerca de duas a três semanas antes da data da partida.

Se estiver procurando garantir lugares de última hora, o torcedor também pode comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa?

Os ingressos para Portugal x Dinamarca comprados pelos canais oficiais da FPF para o confronto da Liga das Nações da Uefa no Estádio Municipal de Braga devem variar entre €15 e €40.

O Estádio Municipal de Braga é extremamente único porque tem apenas duas arquibancadas principais, a Nascente e a Poente, ao longo das laterais do campo, sem arquibancadas atrás dos gols, com um lado sendo a face de uma pedreira de rocha e o outro um espaço aberto.

Categoria 3 / 4 (anéis superiores) - Localizada nos níveis mais altos das arquibancadas Nascente e Poente. Ótima para uma visão tática de todo o campo, embora mais distante da ação. (Faixa de preço: €15-€20)

Categoria 2 (lateral padrão) - Posicionada em áreas intermediárias ou próximas aos cantos das arquibancadas principais. Equilibra uma boa visão com uma atmosfera de torcida bastante ativa. (Faixa de preço: aprox. €30)

Categoria 1 (anel inferior / central) - Assentos premium no anel inferior ao longo das linhas laterais e mais próximos da linha do meio-campo. Oferece a visão mais próxima dos jogadores e do gramado. (Faixa de preço: aprox. €40)

Fique de olho nos sites oficiais da seleção mais perto da data para mais informações e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Municipal de Braga

O Estádio Municipal de Braga, também conhecido como 'A Pedreira' (The Quarry), inaugurado em 2003, é um dos estádios de futebol mais impressionantes e arquitetonicamente significativos do mundo. Localizado em Braga, Portugal, é a casa do SC Braga, clube de destaque da Primeira Liga.

A ideia para o estádio surgiu quando Portugal conquistou o direito de sediar a Euro 2004 da Uefa. O município local contratou o lendário arquiteto português Eduardo Souto de Moura para projetar uma arena de destaque que rompesse com os desenhos tradicionais de estádios.

Souto de Moura observou de forma célebre que o futebol deve ser assistido horizontalmente, de uma linha lateral à outra. Por isso, projetou um estádio com apenas duas arquibancadas laterais, eliminando totalmente os tradicionais setores atrás dos gols.

O estádio foi esculpido diretamente na sólida face de granito da pedreira do Monte do Castro. Uma das extremidades é emoldurada por uma enorme parede de pedra exposta, enquanto a extremidade oposta se abre para uma ampla vista da expansão urbana da cidade.

Momentos memoráveis no Estádio Municipal de Braga

  • Euro 2004 da Uefa: O estádio recebeu dois jogos durante o torneio: Dinamarca x Bulgária (2 a 0) e Holanda x Letônia (3 a 0).
  • Estreia na Liga dos Campeões da Uefa (2010): O estádio entrou no palco de elite da Europa, recebendo clubes lendários como Arsenal, Shakhtar Donetsk e, mais tarde, o Real Madrid.
  • Show do The Corrs (2004): Além do futebol, o estádio recebeu a famosa banda irlandesa durante sua turnê mundial 'Borrowed Heaven'.

Praça subterrânea: Como o estádio é construído na rocha, circular entre as duas arquibancadas exige caminhar por uma enorme seção subterrânea de 5.000 metros quadrados que passa diretamente por baixo do campo.

Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Portugal x Dinamarca: momento recente

Ranking da FIFA: Portugal (#7) x Dinamarca (#21)

Portugal deixou para trás em grande estilo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Espanha. Desde aquela derrota, a equipe soma quatro vitórias seguidas na Liga das Nações da Uefa, com nove gols marcados no caminho. Na verdade, o revés no verão diante dos rivais ibéricos foi a única derrota de Portugal nos 14 jogos internacionais anteriores.

A Dinamarca teve um início irregular em sua campanha na Liga das Nações da Uefa. A equipe venceu País de Gales em casa e fora, mas sofreu sete gols ao todo nas derrotas para Noruega, fora de casa, e Portugal, em casa.

POR

POR - Sequência

ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
DEN
V2-4
NOR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DEN

DEN - Sequência

COD
E0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
POR
D2-4
WAL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Portugal x Dinamarca: retrospecto recente do confronto

O retrospecto geral do confronto entre Portugal e Dinamarca é amplamente favorável aos portugueses. As duas seleções já disputaram 18 partidas oficiais entre si, com a Seleção das Quinas somando 12 vitórias, os dinamarqueses 4, além de 2 empates.

Portugal e Dinamarca se enfrentaram mais cedo nesta edição da Liga das Nações da Uefa, em 1º de outubro, com Portugal vencendo por 4 a 2 no Parken Stadium, em Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix marcaram para Portugal, enquanto Mikkel Damsgaard e Rasmus Højlund fizeram os gols da Dinamarca.

Confrontos

PortugalEmpateDinamarca
4
0
1
Liga das Nações A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
4
FJ
Liga das Nações A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
FJ
Liga das Nações A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FJ
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
FJ
European Championship Qualification
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

UEFA Nations League A Grp. 4

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PortugalPortugalPOR
440094+512
V
V
V
V
2
DinamarcaDinamarcaDEN
42027706
V
D
V
D
3
País de GalesPaís de GalesWAL
410325-33
D
V
D
D
4
NoruegaNoruegaNOR
410368-23
D
D
D
V
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento


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