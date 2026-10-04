Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

Atual campeã da Liga das Nações da Uefa, Portugal está desesperado para manter as mãos no reluzente troféu. A equipe tenta manter o embalo das vitórias quando enfrenta a rival do Grupo 4, a Dinamarca, em Braga, no sábado, 14 de novembro. Você já pode reservar ingressos para a partida.

Lenda do futebol, Cristiano Ronaldo pode ter estado ausente dos compromissos internacionais recentemente, mas isso não impediu Portugal de engatar uma impressionante sequência de vitórias. O sucesso mais recente, uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega em 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, garantiu a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, ainda com dois jogos da fase de grupos por disputar.



O time de Jorge Jesus pode já ter se classificado para o mata-mata do próximo mês de março, mas não vai querer tirar o pé do acelerador, especialmente diante de sua torcida apaixonada. Desde a derrota para a Croácia em um amistoso em Oeiras, em junho de 2024, Portugal está invicto há 12 jogos em casa.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o jogo entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa?

Portugal x Dinamarca acontece no Estádio Municipal de Braga, em Braga, no sábado, 14 de novembro, com início previsto para as 19h45 (WET).

Liga das Nações A - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa

Os ingressos oficiais para o jogo entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa podem ser comprados por meio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na FPF Bilheteira.

Além disso, a FPF frequentemente faz parceria com a rede de supermercados Continente, vendendo lotes remanescentes ou secundários de ingressos oficiais nas lojas físicas do Continente e no aplicativo Continente, muitas vezes com desconto para quem tem cartão Continente.

Historicamente, a FPF lança a venda oficial de ingressos cerca de duas a três semanas antes da data da partida.

Se estiver procurando garantir lugares de última hora, o torcedor também pode comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa?

Os ingressos para Portugal x Dinamarca comprados pelos canais oficiais da FPF para o confronto da Liga das Nações da Uefa no Estádio Municipal de Braga devem variar entre €15 e €40.

O Estádio Municipal de Braga é extremamente único porque tem apenas duas arquibancadas principais, a Nascente e a Poente, ao longo das laterais do campo, sem arquibancadas atrás dos gols, com um lado sendo a face de uma pedreira de rocha e o outro um espaço aberto.

Categoria 3 / 4 (anéis superiores) - Localizada nos níveis mais altos das arquibancadas Nascente e Poente. Ótima para uma visão tática de todo o campo, embora mais distante da ação. (Faixa de preço: €15-€20)

Categoria 2 (lateral padrão) - Posicionada em áreas intermediárias ou próximas aos cantos das arquibancadas principais. Equilibra uma boa visão com uma atmosfera de torcida bastante ativa. (Faixa de preço: aprox. €30)

Categoria 1 (anel inferior / central) - Assentos premium no anel inferior ao longo das linhas laterais e mais próximos da linha do meio-campo. Oferece a visão mais próxima dos jogadores e do gramado. (Faixa de preço: aprox. €40)

Fique de olho nos sites oficiais da seleção mais perto da data para mais informações e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Municipal de Braga

O Estádio Municipal de Braga, também conhecido como 'A Pedreira' (The Quarry), inaugurado em 2003, é um dos estádios de futebol mais impressionantes e arquitetonicamente significativos do mundo. Localizado em Braga, Portugal, é a casa do SC Braga, clube de destaque da Primeira Liga.

A ideia para o estádio surgiu quando Portugal conquistou o direito de sediar a Euro 2004 da Uefa. O município local contratou o lendário arquiteto português Eduardo Souto de Moura para projetar uma arena de destaque que rompesse com os desenhos tradicionais de estádios.

Souto de Moura observou de forma célebre que o futebol deve ser assistido horizontalmente, de uma linha lateral à outra. Por isso, projetou um estádio com apenas duas arquibancadas laterais, eliminando totalmente os tradicionais setores atrás dos gols.

O estádio foi esculpido diretamente na sólida face de granito da pedreira do Monte do Castro. Uma das extremidades é emoldurada por uma enorme parede de pedra exposta, enquanto a extremidade oposta se abre para uma ampla vista da expansão urbana da cidade.

Momentos memoráveis no Estádio Municipal de Braga

Euro 2004 da Uefa : O estádio recebeu dois jogos durante o torneio: Dinamarca x Bulgária (2 a 0) e Holanda x Letônia (3 a 0).

Estreia na Liga dos Campeões da Uefa (2010) : O estádio entrou no palco de elite da Europa, recebendo clubes lendários como Arsenal, Shakhtar Donetsk e, mais tarde, o Real Madrid.

Show do The Corrs (2004) : Além do futebol, o estádio recebeu a famosa banda irlandesa durante sua turnê mundial 'Borrowed Heaven'.

Praça subterrânea: Como o estádio é construído na rocha, circular entre as duas arquibancadas exige caminhar por uma enorme seção subterrânea de 5.000 metros quadrados que passa diretamente por baixo do campo.

Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Portugal x Dinamarca: momento recente

Ranking da FIFA: Portugal (#7) x Dinamarca (#21)

Portugal deixou para trás em grande estilo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Espanha. Desde aquela derrota, a equipe soma quatro vitórias seguidas na Liga das Nações da Uefa, com nove gols marcados no caminho. Na verdade, o revés no verão diante dos rivais ibéricos foi a única derrota de Portugal nos 14 jogos internacionais anteriores.

A Dinamarca teve um início irregular em sua campanha na Liga das Nações da Uefa. A equipe venceu País de Gales em casa e fora, mas sofreu sete gols ao todo nas derrotas para Noruega, fora de casa, e Portugal, em casa.

Portugal x Dinamarca: retrospecto recente do confronto

O retrospecto geral do confronto entre Portugal e Dinamarca é amplamente favorável aos portugueses. As duas seleções já disputaram 18 partidas oficiais entre si, com a Seleção das Quinas somando 12 vitórias, os dinamarqueses 4, além de 2 empates.

Portugal e Dinamarca se enfrentaram mais cedo nesta edição da Liga das Nações da Uefa, em 1º de outubro, com Portugal vencendo por 4 a 2 no Parken Stadium, em Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix marcaram para Portugal, enquanto Mikkel Damsgaard e Rasmus Højlund fizeram os gols da Dinamarca.

UEFA Nations League A Grp. 4 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Portugal POR 4 4 0 0 9 4 +5 12 V V V V 2 Dinamarca DEN 4 2 0 2 7 7 0 6 V D V D 3 País de Gales WAL 4 1 0 3 2 5 -3 3 D V D D 4 Noruega NOR 4 1 0 3 6 8 -2 3 D D D V Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



