Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

Atual campeã da Liga das Nações da Uefa, Portugal está desesperado para manter as mãos no reluzente troféu. A equipe tenta manter o embalo das vitórias quando enfrenta a rival do Grupo 4, a Dinamarca, em Braga, no sábado, 14 de novembro. Você já pode reservar ingressos para a partida.
Lenda do futebol, Cristiano Ronaldo pode ter estado ausente dos compromissos internacionais recentemente, mas isso não impediu Portugal de engatar uma impressionante sequência de vitórias. O sucesso mais recente, uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega em 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, garantiu a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, ainda com dois jogos da fase de grupos por disputar.
O time de Jorge Jesus pode já ter se classificado para o mata-mata do próximo mês de março, mas não vai querer tirar o pé do acelerador, especialmente diante de sua torcida apaixonada. Desde a derrota para a Croácia em um amistoso em Oeiras, em junho de 2024, Portugal está invicto há 12 jogos em casa.
GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.
Quando é o jogo entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa?
Portugal x Dinamarca acontece no Estádio Municipal de Braga, em Braga, no sábado, 14 de novembro, com início previsto para as 19h45 (WET).
Como comprar ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa
Os ingressos oficiais para o jogo entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa podem ser comprados por meio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na FPF Bilheteira.
Além disso, a FPF frequentemente faz parceria com a rede de supermercados Continente, vendendo lotes remanescentes ou secundários de ingressos oficiais nas lojas físicas do Continente e no aplicativo Continente, muitas vezes com desconto para quem tem cartão Continente.
Historicamente, a FPF lança a venda oficial de ingressos cerca de duas a três semanas antes da data da partida.
Se estiver procurando garantir lugares de última hora, o torcedor também pode comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.
Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.
Quanto custam os ingressos para Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa?
Os ingressos para Portugal x Dinamarca comprados pelos canais oficiais da FPF para o confronto da Liga das Nações da Uefa no Estádio Municipal de Braga devem variar entre €15 e €40.
O Estádio Municipal de Braga é extremamente único porque tem apenas duas arquibancadas principais, a Nascente e a Poente, ao longo das laterais do campo, sem arquibancadas atrás dos gols, com um lado sendo a face de uma pedreira de rocha e o outro um espaço aberto.
Categoria 3 / 4 (anéis superiores) - Localizada nos níveis mais altos das arquibancadas Nascente e Poente. Ótima para uma visão tática de todo o campo, embora mais distante da ação. (Faixa de preço: €15-€20)
Categoria 2 (lateral padrão) - Posicionada em áreas intermediárias ou próximas aos cantos das arquibancadas principais. Equilibra uma boa visão com uma atmosfera de torcida bastante ativa. (Faixa de preço: aprox. €30)
Categoria 1 (anel inferior / central) - Assentos premium no anel inferior ao longo das linhas laterais e mais próximos da linha do meio-campo. Oferece a visão mais próxima dos jogadores e do gramado. (Faixa de preço: aprox. €40)
Fique de olho nos sites oficiais da seleção mais perto da data para mais informações e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Municipal de Braga
O Estádio Municipal de Braga, também conhecido como 'A Pedreira' (The Quarry), inaugurado em 2003, é um dos estádios de futebol mais impressionantes e arquitetonicamente significativos do mundo. Localizado em Braga, Portugal, é a casa do SC Braga, clube de destaque da Primeira Liga.
A ideia para o estádio surgiu quando Portugal conquistou o direito de sediar a Euro 2004 da Uefa. O município local contratou o lendário arquiteto português Eduardo Souto de Moura para projetar uma arena de destaque que rompesse com os desenhos tradicionais de estádios.
Souto de Moura observou de forma célebre que o futebol deve ser assistido horizontalmente, de uma linha lateral à outra. Por isso, projetou um estádio com apenas duas arquibancadas laterais, eliminando totalmente os tradicionais setores atrás dos gols.
O estádio foi esculpido diretamente na sólida face de granito da pedreira do Monte do Castro. Uma das extremidades é emoldurada por uma enorme parede de pedra exposta, enquanto a extremidade oposta se abre para uma ampla vista da expansão urbana da cidade.
Momentos memoráveis no Estádio Municipal de Braga
- Euro 2004 da Uefa: O estádio recebeu dois jogos durante o torneio: Dinamarca x Bulgária (2 a 0) e Holanda x Letônia (3 a 0).
- Estreia na Liga dos Campeões da Uefa (2010): O estádio entrou no palco de elite da Europa, recebendo clubes lendários como Arsenal, Shakhtar Donetsk e, mais tarde, o Real Madrid.
- Show do The Corrs (2004): Além do futebol, o estádio recebeu a famosa banda irlandesa durante sua turnê mundial 'Borrowed Heaven'.
Praça subterrânea: Como o estádio é construído na rocha, circular entre as duas arquibancadas exige caminhar por uma enorme seção subterrânea de 5.000 metros quadrados que passa diretamente por baixo do campo.
Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber
Portugal x Dinamarca: momento recente
Ranking da FIFA: Portugal (#7) x Dinamarca (#21)
Portugal deixou para trás em grande estilo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Espanha. Desde aquela derrota, a equipe soma quatro vitórias seguidas na Liga das Nações da Uefa, com nove gols marcados no caminho. Na verdade, o revés no verão diante dos rivais ibéricos foi a única derrota de Portugal nos 14 jogos internacionais anteriores.
A Dinamarca teve um início irregular em sua campanha na Liga das Nações da Uefa. A equipe venceu País de Gales em casa e fora, mas sofreu sete gols ao todo nas derrotas para Noruega, fora de casa, e Portugal, em casa.
Portugal x Dinamarca: retrospecto recente do confronto
O retrospecto geral do confronto entre Portugal e Dinamarca é amplamente favorável aos portugueses. As duas seleções já disputaram 18 partidas oficiais entre si, com a Seleção das Quinas somando 12 vitórias, os dinamarqueses 4, além de 2 empates.
Portugal e Dinamarca se enfrentaram mais cedo nesta edição da Liga das Nações da Uefa, em 1º de outubro, com Portugal vencendo por 4 a 2 no Parken Stadium, em Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix marcaram para Portugal, enquanto Mikkel Damsgaard e Rasmus Højlund fizeram os gols da Dinamarca.
Confrontos
UEFA Nations League A Grp. 4
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|4
|+5
|12
V
V
V
V
|2
|4
|2
|0
|2
|7
|7
|0
|6
V
D
V
D
|3
|4
|1
|0
|3
|2
|5
|-3
|3
D
V
D
D
|4
|4
|1
|0
|3
|6
|8
|-2
|3
D
D
D
V