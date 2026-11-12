O Portsmouth recebe o West Brom no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Fratton Park, em Portsmouth.
No confronto mais recente entre as equipes pela liga no Fratton Park, em janeiro de 2026, o Portsmouth conquistou uma vitória convincente por 3-0 sobre o West Brom. Antes disso, o West Brom venceu por 5-1 no The Hawthorns, em janeiro de 2025, e houve um empate por 1-1 anteriormente na temporada 2025–26.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Portsmouth x West Brom, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Portsmouth x West Bromwich Albion pela Championship?
Portsmouth x West Brom acontece no Fratton Park, em Portsmouth, no sábado, 5 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship?
Para comprar ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship, você pode conferir as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: Os ingressos podem ser comprados diretamente nas plataformas oficiais dos clubes participantes. O portal oficial do Portsmouth vende os ingressos destinados à torcida da casa no Fratton Park, enquanto o site oficial do West Bromwich Albion disponibiliza ingressos para o setor visitante aos torcedores do clube que atendam aos critérios de pontos de fidelidade ou categoria de associação.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship?
Confira a estimativa de preços dos ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingresso padrão para adultos: Os preços começam em £ 35 e chegam a £ 37.
- Ingressos com desconto e assentos especiais: Os preços variam de £ 16 a £ 30,50.
- Assentos premium e executivos para a torcida da casa: Os preços geralmente variam de £ 48 a £ 50.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns: Em geral, os preços começam em aproximadamente £ 75 para assentos padrão.
- Preço médio ou mediano na revenda: Os preços geralmente variam entre £ 80 e £ 83, dependendo da arquibancada e do setor no Fratton Park.
Portsmouth x West Bromwich Albion pela Championship: tudo o que você precisa saber
Momento de Portsmouth e West Bromwich Albion
O Portsmouth soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos pela Championship, com oito gols marcados e três sofridos. Sua partida mais recente foi uma vitória em casa por 3-1 sobre o Swansea City, em 3 de novembro. Antes disso, empatou por 1-1 com o Wolverhampton Wanderers e venceu o Norwich City fora de casa por 0-1. A equipe de Mousinho mostrou consistência tanto no ataque quanto na defesa nesse período.
O West Brom venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos pela Championship. Seu resultado mais recente foi um empate por 1-1 com o Southampton, em 3 de novembro, após a vitória por 3-1 sobre o West Ham fora de casa, em 31 de outubro. O West Brom também venceu o Blackburn Rovers fora de casa por 3-2 e o Wrexham fora de casa por 1-2 nessa sequência, marcando nove gols em cinco partidas.
Portsmouth x West Bromwich Albion: retrospecto recente
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Portsmouth venceu por 3-0 no Fratton Park, pela Championship. Antes disso, o West Brom venceu por 5-1 no The Hawthorns, em janeiro de 2025, e as equipes empataram por 1-1 no The Hawthorns, em agosto de 2025. Nos quatro confrontos oficiais mais recentes na era da Championship, os resultados se dividiram, com vitórias para ambos os lados. O Portsmouth venceu por 3-0 no último confronto direto neste estádio.