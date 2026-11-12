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Como comprar ingressos para Portsmouth x West Bromwich Albion: preços para o jogo da Championship, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Portsmouth
West Bromwich
Championship

Portsmouth enfrenta o West Bromwich Albion na Championship. Saiba como garantir seus ingressos.

O Portsmouth recebe o West Brom no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Fratton Park, em Portsmouth.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga no Fratton Park, em janeiro de 2026, o Portsmouth conquistou uma vitória convincente por 3-0 sobre o West Brom. Antes disso, o West Brom venceu por 5-1 no The Hawthorns, em janeiro de 2025, e houve um empate por 1-1 anteriormente na temporada 2025–26.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Portsmouth x West Brom, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Portsmouth x West Bromwich Albion pela Championship?

Portsmouth x West Brom acontece no Fratton Park, em Portsmouth, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

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Championship - Rodada 19
Fratton Park

Como comprar ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship?

Para comprar ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Os ingressos podem ser comprados diretamente nas plataformas oficiais dos clubes participantes. O portal oficial do Portsmouth vende os ingressos destinados à torcida da casa no Fratton Park, enquanto o site oficial do West Bromwich Albion disponibiliza ingressos para o setor visitante aos torcedores do clube que atendam aos critérios de pontos de fidelidade ou categoria de associação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Portsmouth x West Bromwich pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingresso padrão para adultos: Os preços começam em £ 35 e chegam a £ 37.
  • Ingressos com desconto e assentos especiais: Os preços variam de £ 16 a £ 30,50.
  • Assentos premium e executivos para a torcida da casa: Os preços geralmente variam de £ 48 a £ 50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns: Em geral, os preços começam em aproximadamente £ 75 para assentos padrão.
  • Preço médio ou mediano na revenda: Os preços geralmente variam entre £ 80 e £ 83, dependendo da arquibancada e do setor no Fratton Park.

Portsmouth x West Bromwich Albion pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Portsmouth e West Bromwich Albion

O Portsmouth soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos pela Championship, com oito gols marcados e três sofridos. Sua partida mais recente foi uma vitória em casa por 3-1 sobre o Swansea City, em 3 de novembro. Antes disso, empatou por 1-1 com o Wolverhampton Wanderers e venceu o Norwich City fora de casa por 0-1. A equipe de Mousinho mostrou consistência tanto no ataque quanto na defesa nesse período.

O West Brom venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos pela Championship. Seu resultado mais recente foi um empate por 1-1 com o Southampton, em 3 de novembro, após a vitória por 3-1 sobre o West Ham fora de casa, em 31 de outubro. O West Brom também venceu o Blackburn Rovers fora de casa por 3-2 e o Wrexham fora de casa por 1-2 nessa sequência, marcando nove gols em cinco partidas.

POR

POR - Sequência

WOL
E1-1
MIL
V2-1
BUR
E0-0
SWA
V3-1
STK
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
WBA

WBA - Sequência

BLB
V3-2
PNE
E1-1
WHU
V1-3
SOU
E1-1
MIL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Portsmouth x West Bromwich Albion: retrospecto recente

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Portsmouth venceu por 3-0 no Fratton Park, pela Championship. Antes disso, o West Brom venceu por 5-1 no The Hawthorns, em janeiro de 2025, e as equipes empataram por 1-1 no The Hawthorns, em agosto de 2025. Nos quatro confrontos oficiais mais recentes na era da Championship, os resultados se dividiram, com vitórias para ambos os lados. O Portsmouth venceu por 3-0 no último confronto direto neste estádio.

Confrontos

PortsmouthEmpateWest Bromwich
1
2
2
Championship
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
3
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
0
FJ
Championship
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
1
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
1
FJ
Championship
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
5
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
1
FJ
Championship
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
0
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
3
FJ
Premier League
Portsmouth badge
Portsmouth
POR
2
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
2
FJ
7Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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