A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto internacional decisivo: a Polônia recebe a Suécia na Tarczyński Arena, em Wrocław. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida importante do grupo, com grandes implicações para a promoção e a classificação no torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre ingressos, setores, preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Polônia x Suécia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Polônia x Suécia será disputado na Tarczynski Arena, em Wroclaw, com horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Onde comprar ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo Łączy nas piłka, portal oficial de venda de ingressos da Federação Polonesa de Futebol para jogos da seleção. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos comuns quando os lotes destinados ao público forem disponibilizados.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial começam em aproximadamente € 30 a € 45, dependendo do setor.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em cerca de € 79 quando os lotes comuns se esgotam nos canais oficiais de venda.

Polônia x Suécia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Polônia e Suécia

A Polônia soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com a Nigéria, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para a Ucrânia em um amistoso. A derrota por 3 a 2 para a Suécia nas eliminatórias da Copa do Mundo no início deste ano foi outro revés, embora as vitórias sobre Albânia e Malta tenham trazido algum alívio durante a campanha. A equipe de Urban marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Nos últimos cinco jogos, a Suécia teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, mas também uma derrota por 5 a 1 para a Holanda e um revés por 3 a 0 diante da França na fase de 32 equipes. A seleção empatou por 1 a 1 com o Japão na fase de grupos e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso antes do torneio. A equipe de Potter marcou doze gols nesses cinco jogos, mas sofreu dez, números que refletem um elenco capaz de produzir ofensivamente, mas que mostrou fragilidades defensivas no mais alto nível.

Polônia x Suécia: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções ocorreu em março de 2026, quando a Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, a Polônia havia vencido a Suécia em casa por 2 a 0 em uma partida das eliminatórias em março de 2022. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, a Suécia tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma da Polônia e mais uma vitória polonesa. As seleções também se enfrentaram na Eurocopa de 2020, quando a Suécia venceu por 3 a 2.