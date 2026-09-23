A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto internacional de alta tensão, já que a Polônia se prepara para receber a Suécia na Tarczyński Arena, em Wrocław. As duas seleções europeias se enfrentam em um duelo crucial do grupo, que traz enormes implicações de promoção e pontos importantes na classificação do torneio.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre os ingressos para o dia do jogo, categorias de assentos, faixas de preço e orientações diretas sobre como garantir seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Polônia x Suécia pela Liga das Nações B da UEFA?

Polônia x Suécia acontece na Tarczynski Arena, em Wroclaw, com o horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Onde comprar ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos oficiais primários são distribuídos diretamente pelo Łączy nas piłka, que funciona como o portal oficial de venda de ingressos da Federação Polonesa de Futebol para jogos da seleção nacional. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos padrão de entrada geral quando a venda ao público for aberta.

Se as vendas primárias se esgotarem completamente ou determinadas categorias de assentos ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de mercado secundário como Ticombo são a opção ideal se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos padrão para uma única partida no portal oficial de vendas começam em aproximadamente € 30 a € 45 para os setores de entrada geral.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de € 79 quando as cotas padrão se esgotam nos canais primários de venda.

Polônia x Suécia pela Liga das Nações B da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Polônia e Suécia

A Polônia somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com a Nigéria, e a equipe também sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Ucrânia em um amistoso. A derrota por 3 a 2 para a Suécia nas Eliminatórias da Copa do Mundo no início deste ano foi outro revés, embora as vitórias sobre Albânia e Malta tenham trazido algum alívio durante aquela campanha. O time de Urban marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos da Suécia renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, mas também uma derrota por 5 a 1 para os Países Baixos e uma derrota por 3 a 0 para a França na fase de 32 avos de final. A equipe empatou por 1 a 1 com o Japão na fase de grupos e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso pré-torneio. O time de Potter marcou 12 gols nesses cinco jogos, mas sofreu 10, refletindo um elenco capaz de produzir ofensivamente, mas que mostrou vulnerabilidades defensivas no mais alto nível.

Polônia x Suécia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções aconteceu em março de 2026, quando a Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, a Polônia venceu por 2 a 0 em casa contra a Suécia em um jogo classificatório em março de 2022. Nos cinco confrontos diretos registrados, a Suécia leva vantagem, com três vitórias contra uma da Polônia e mais uma vitória polonesa, sendo que as equipes também se enfrentaram na Euro 2020, quando a Suécia venceu por 3 a 2.