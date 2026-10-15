A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto internacional de grande importância: a Polônia se prepara para receber a Suécia na Tarczyński Arena, em Breslávia. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida decisiva do grupo, com implicações importantes para a promoção e a classificação no torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a venda de ingressos, os setores, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Polônia x Suécia pela Liga B das Nações da UEFA?

Polônia x Suécia será disputado na Tarczynski Arena, em Breslávia, com horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Onde comprar ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo Łączy nas piłka, portal oficial de ingressos da Federação Polonesa de Futebol para jogos da seleção. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos comuns quando os lotes forem disponibilizados ao público.

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Polônia x Suécia?

Os ingressos comuns para a partida, vendidos pelo portal oficial, custam a partir de aproximadamente € 30 a € 45 nos setores de entrada geral.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 79 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Polônia x Suécia pela Liga B das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Polônia e Suécia

A Polônia somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com a Nigéria, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para a Ucrânia em um amistoso. A derrota por 3 a 2 para a Suécia nas Eliminatórias da Copa do Mundo no início deste ano foi outro revés, embora as vitórias sobre Albânia e Malta tenham trazido algum alívio durante aquela campanha. A equipe de Urban marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Nos últimos cinco jogos, a Suécia teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sua campanha na Copa do Mundo incluiu uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, mas também uma derrota por 5 a 1 para a Holanda e uma por 3 a 0 para a França na fase de 32. A equipe empatou por 1 a 1 com o Japão na fase de grupos e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso antes do torneio. A equipe de Potter marcou 12 gols nessas cinco partidas, mas sofreu dez, números que refletem um elenco capaz de produzir no ataque, mas que mostrou fragilidades defensivas no mais alto nível.

Polônia x Suécia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções aconteceu em março de 2026, quando a Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, a Polônia havia vencido a Suécia por 2 a 0 em casa, em uma partida das Eliminatórias em março de 2022. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, a Suécia tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma da Polônia e mais uma vitória polonesa. As seleções também se enfrentaram na Eurocopa 2020, quando a Suécia venceu por 3 a 2.