O Parma recebe a Fiorentina no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

O confronto mais recente entre as equipes, em março de 2026, terminou em um disputado empate por 0 a 0 em Florença. Assim, a Fiorentina segue em busca de sua primeira vitória sobre o Parma pela liga desde 2020. Nesse período recente, o Parma conquistou a única vitória, por 1 a 0 em casa no Ennio Tardini, em dezembro de 2025, enquanto os outros três jogos terminaram empatados.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Parma x Fiorentina, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Parma Calcio 1913 e Fiorentina pela Serie A?

Parma x Fiorentina será disputado no Estádio Ennio Tardini, em Parma, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Parma Calcio 1913 x Fiorentina pela Serie A?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Parma Calcio 1913 x Fiorentina pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Portal oficial de ingressos do Parma Calcio 1913: A principal e mais confiável fonte de ingressos é o site oficial do Parma ( parmacalcio1913.com ). Em geral, a venda ao público começa algumas semanas antes da partida, após o encerramento dos períodos de prioridade para quem tem ingresso de temporada e para sócios do clube.

A principal e mais confiável fonte de ingressos é o site oficial do Parma ( ). Em geral, a venda ao público começa algumas semanas antes da partida, após o encerramento dos períodos de prioridade para quem tem ingresso de temporada e para sócios do clube. Canais da ACF Fiorentina para o setor visitante: Se você torce pela equipe visitante, os ingressos para o setor visitante (Settore Ospiti) devem ser comprados pelos canais oficiais da Fiorentina. Em geral, a compra está sujeita às exigências italianas de identificação de torcedores (Tessera del Tifoso), e há conferência nominal na entrada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Parma Calcio 1913 x Fiorentina pela Serie A?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Parma Calcio 1913 x Fiorentina pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores atrás dos gols (Curva Nord / Curva Sud): Em geral, os preços começam em torno de € 25 a € 35 .

Em geral, os preços começam em torno de . Distinti / setores laterais: Os preços variam aproximadamente de € 40 a € 60 .

Os preços variam aproximadamente de . Tribuna Laterale (arquibancadas laterais): Os ingressos geralmente custam entre € 60 e € 100 .

Os ingressos geralmente custam entre . Tribuna Centrale Petitot (arquibancada central principal): Os preços ficam em torno de € 120 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda primária dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores ou nos cantos (por exemplo, blocos das curvas ou dos cantos): Os preços começam em torno de € 35 a € 50 .

Os preços começam em torno de . Assentos comuns nas laterais e ao longo do campo: Os preços ficam, em média, entre € 70 e € 130 .

Os preços ficam, em média, entre . Áreas VIP e hospitalidade premium no setor central: Os preços podem chegar a € 150 a € 200 ou mais.

Parma Calcio 1913 x Fiorentina pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Parma Calcio 1913 e Fiorentina

O Parma venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas na Serie A, com quatro gols marcados e nove sofridos nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Bologna. O destaque dessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre a Atalanta, embora as derrotas para Torino e Lazio, uma antes e outra depois desse jogo, evidenciem a irregularidade da equipe.

A Fiorentina venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas na Serie A, com 11 gols marcados e nove sofridos. Seu jogo mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Juventus. A vitória por 4 a 2 na casa do Sassuolo foi o ponto alto da sequência, embora as derrotas por 3 a 1 na casa do Como e por 2 a 1 na casa da Inter mostrem que a Fiorentina segue vulnerável fora de casa.

Parma Calcio 1913 x Fiorentina: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0 no Artemio Franchi, em 8 de março de 2026, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos, considerando todas as competições, o Parma venceu uma vez, a Fiorentina não venceu nenhuma e houve três empates. A única vitória nessa sequência recente ocorreu quando o Parma derrotou a Fiorentina por 1 a 0 no Tardini, em dezembro de 2025.