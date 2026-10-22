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Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Paris Saint-Germain enfrenta o Troyes pelo Campeonato Francês. Saiba como garantir seus ingressos.

O encontro mais recente entre as equipes na primeira divisão aconteceu em maio de 2023, quando o PSG venceu por 3 a 1 fora de casa, no Stade de l'Aube.

Os confrontos recentes entre as duas equipes têm sido frequentemente marcados por muitos gols, como na emocionante vitória do PSG por 4 a 3 no Parc des Princes, em outubro de 2022.

Quando começa Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?

Paris Saint-Germain x Troyes será disputado no Parc des Princes, em Paris, no sábado, 7 de novembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 10
Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos: É possível comprar ingressos individuais convencionais, lugares especiais ou pacotes de hospitalidade diretamente pelo portal oficial de ingressos online do Paris Saint-Germain.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1 variam conforme a categoria, a localização do assento e a compra pelos canais oficiais do clube ou pelo mercado de revenda.

1. Canais oficiais do clube

  • Setor superior e assentos com vista elevada (categorias 11–16): Os ingressos para assentos convencionais no setor superior e nos cantos começam entre € 58,00 e € 78,00.
  • Setor intermediário (categorias 6–10): Os ingressos para assentos com vista convencional nas laterais ou no setor intermediário geralmente custam de € 86,00 a € 109,00.
  • Setor inferior e blocos premium (categorias 1–5): Os ingressos para assentos no setor inferior e para lugares centrais de alta procura custam de € 115,00 a € 225,00 ou mais, dependendo da distância exata até o campo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Setor superior / revenda convencional: Os preços começam em torno de € 55,00 a € 75,00, dependendo da demanda pelos ingressos disponíveis.
  • Setor inferior / lugares centrais: Os ingressos para assentos com melhor vista geralmente custam de € 90,00 a € 150,00 ou mais.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Os anúncios de pacotes premium de hospitalidade VIP frequentemente apresentam preços de € 180,00 a € 300,00 ou mais.

Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris Saint-Germain e Troyes

O PSG chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua melhor sequência recente inclui triunfos consecutivos sobre Brest e Marseille pela Ligue 1. No jogo mais recente, venceu o Marseille fora de casa por 1 a 2, em 20 de setembro. Também goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 pela Champions League no início de setembro. A derrota em casa por 1 a 2 para o Monaco e o empate por 2 a 2 com o Lille são os tropeços nessa sequência de cinco jogos, em que o PSG marcou nove gols e sofreu oito.

O Troyes venceu apenas um dos últimos cinco jogos: o triunfo fora de casa por 1 a 2 sobre o Lorient, em 29 de agosto. Desde então, a situação piorou consideravelmente. As derrotas para Strasbourg, Lille e Angers deixaram a equipe de Dumont em má fase. Nesse período de cinco partidas, o time sofreu dez gols e marcou apenas cinco.

PSG

PSG - Sequência

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
TRO

TRO - Sequência

LIL
D2-0
SCO
D2-0
DIO
E2-2
OM
D0-2
RCL
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Paris Saint-Germain x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em maio de 2023, quando o PSG venceu o Troyes fora de casa por 3 a 1 pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG leva clara vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Troyes. Houve um empate, e uma das partidas terminou em 4 a 3 para o PSG no Parc des Princes, em outubro de 2022. O PSG marcou 13 gols nesses cinco encontros, contra nove do Troyes.

Confrontos

PSGEmpateTroyes
4
1
0
Campeonato Francês
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Troyes
TRO
1
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PSG
PSG
3
FJ
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PSG
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4
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3
FJ
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PSG
PSG
2
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TRO
2
FJ
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TRO
1
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PSG
PSG
2
FJ
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TRO
0
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
13Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
E
V
2
PSGPSGPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
E
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
E
V
D
V
V
5
MônacoMônacoASM
7421106+414
D
E
V
E
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
E
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
E
D
9
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
10
BrestBrestB29
72321310+39
E
V
D
D
V
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
E
V
E
D
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
722369-38
D
V
V
D
E
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
E
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
E
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
E
E
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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