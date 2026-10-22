O encontro mais recente entre as equipes na primeira divisão aconteceu em maio de 2023, quando o PSG venceu por 3 a 1 fora de casa, no Stade de l'Aube.
Os confrontos recentes entre as duas equipes têm sido frequentemente marcados por muitos gols, como na emocionante vitória do PSG por 4 a 3 no Parc des Princes, em outubro de 2022.
Quando começa Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?
Paris Saint-Germain x Troyes será disputado no Parc des Princes, em Paris, no sábado, 7 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos: É possível comprar ingressos individuais convencionais, lugares especiais ou pacotes de hospitalidade diretamente pelo portal oficial de ingressos online do Paris Saint-Germain.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1 variam conforme a categoria, a localização do assento e a compra pelos canais oficiais do clube ou pelo mercado de revenda.
1. Canais oficiais do clube
- Setor superior e assentos com vista elevada (categorias 11–16): Os ingressos para assentos convencionais no setor superior e nos cantos começam entre € 58,00 e € 78,00.
- Setor intermediário (categorias 6–10): Os ingressos para assentos com vista convencional nas laterais ou no setor intermediário geralmente custam de € 86,00 a € 109,00.
- Setor inferior e blocos premium (categorias 1–5): Os ingressos para assentos no setor inferior e para lugares centrais de alta procura custam de € 115,00 a € 225,00 ou mais, dependendo da distância exata até o campo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Setor superior / revenda convencional: Os preços começam em torno de € 55,00 a € 75,00, dependendo da demanda pelos ingressos disponíveis.
- Setor inferior / lugares centrais: Os ingressos para assentos com melhor vista geralmente custam de € 90,00 a € 150,00 ou mais.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Os anúncios de pacotes premium de hospitalidade VIP frequentemente apresentam preços de € 180,00 a € 300,00 ou mais.
Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Paris Saint-Germain e Troyes
O PSG chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua melhor sequência recente inclui triunfos consecutivos sobre Brest e Marseille pela Ligue 1. No jogo mais recente, venceu o Marseille fora de casa por 1 a 2, em 20 de setembro. Também goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 pela Champions League no início de setembro. A derrota em casa por 1 a 2 para o Monaco e o empate por 2 a 2 com o Lille são os tropeços nessa sequência de cinco jogos, em que o PSG marcou nove gols e sofreu oito.
O Troyes venceu apenas um dos últimos cinco jogos: o triunfo fora de casa por 1 a 2 sobre o Lorient, em 29 de agosto. Desde então, a situação piorou consideravelmente. As derrotas para Strasbourg, Lille e Angers deixaram a equipe de Dumont em má fase. Nesse período de cinco partidas, o time sofreu dez gols e marcou apenas cinco.
Paris Saint-Germain x Troyes: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em maio de 2023, quando o PSG venceu o Troyes fora de casa por 3 a 1 pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG leva clara vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Troyes. Houve um empate, e uma das partidas terminou em 4 a 3 para o PSG no Parc des Princes, em outubro de 2022. O PSG marcou 13 gols nesses cinco encontros, contra nove do Troyes.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
D
V
E
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
D
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
D
V
E
V
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
E
V
D
V
V
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
D
E
V
E
V
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
D
V
D
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
D
E
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
D
E
D
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
D
D
D
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
E
V
D
D
V
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
E
V
E
D
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
D
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V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
D
V
V
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E
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
D
D
D
E
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
D
D
V
E
E
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
D
D
D
D
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
D
D
D
E
D