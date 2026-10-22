O encontro mais recente entre as equipes na primeira divisão aconteceu em maio de 2023, quando o PSG venceu por 3 a 1 fora de casa, no Stade de l'Aube.

Os confrontos recentes entre as duas equipes têm sido frequentemente marcados por muitos gols, como na emocionante vitória do PSG por 4 a 3 no Parc des Princes, em outubro de 2022.

Quando começa Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?

Paris Saint-Germain x Troyes será disputado no Parc des Princes, em Paris, no sábado, 7 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 14:45 Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: É possível comprar ingressos individuais convencionais, lugares especiais ou pacotes de hospitalidade diretamente pelo portal oficial de ingressos online do Paris Saint-Germain.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1 variam conforme a categoria, a localização do assento e a compra pelos canais oficiais do clube ou pelo mercado de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Setor superior e assentos com vista elevada (categorias 11–16): Os ingressos para assentos convencionais no setor superior e nos cantos começam entre € 58,00 e € 78,00 .

Setor intermediário (categorias 6–10): Os ingressos para assentos com vista convencional nas laterais ou no setor intermediário geralmente custam de € 86,00 a € 109,00 .

Setor inferior e blocos premium (categorias 1–5): Os ingressos para assentos no setor inferior e para lugares centrais de alta procura custam de € 115,00 a € 225,00 ou mais , dependendo da distância exata até o campo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Setor superior / revenda convencional: Os preços começam em torno de € 55,00 a € 75,00 , dependendo da demanda pelos ingressos disponíveis.

Setor inferior / lugares centrais: Os ingressos para assentos com melhor vista geralmente custam de € 90,00 a € 150,00 ou mais .

Pacotes VIP e de hospitalidade: Os anúncios de pacotes premium de hospitalidade VIP frequentemente apresentam preços de € 180,00 a € 300,00 ou mais .

Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris Saint-Germain e Troyes

O PSG chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua melhor sequência recente inclui triunfos consecutivos sobre Brest e Marseille pela Ligue 1. No jogo mais recente, venceu o Marseille fora de casa por 1 a 2, em 20 de setembro. Também goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 pela Champions League no início de setembro. A derrota em casa por 1 a 2 para o Monaco e o empate por 2 a 2 com o Lille são os tropeços nessa sequência de cinco jogos, em que o PSG marcou nove gols e sofreu oito.

O Troyes venceu apenas um dos últimos cinco jogos: o triunfo fora de casa por 1 a 2 sobre o Lorient, em 29 de agosto. Desde então, a situação piorou consideravelmente. As derrotas para Strasbourg, Lille e Angers deixaram a equipe de Dumont em má fase. Nesse período de cinco partidas, o time sofreu dez gols e marcou apenas cinco.

Paris Saint-Germain x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em maio de 2023, quando o PSG venceu o Troyes fora de casa por 3 a 1 pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG leva clara vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Troyes. Houve um empate, e uma das partidas terminou em 4 a 3 para o PSG no Parc des Princes, em outubro de 2022. O PSG marcou 13 gols nesses cinco encontros, contra nove do Troyes.