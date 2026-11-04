O Paris Saint-Germain recebe a Roma na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

O PSG chega à partida embalado pelos resultados recentes nas competições europeias, apoiado em um ataque explosivo que tem colocado à prova até as melhores defesas. Já a Roma chega ao Parc des Princes em boa fase na Europa, combinando uma organização defensiva disciplinada, típica do futebol italiano, com contra-ataques perigosos.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris Saint-Germain x Roma, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League?

Paris Saint-Germain x Roma começa na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League?

Estas são as principais opções para os torcedores que querem comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: A maneira mais direta, segura e confiável de comprar ingressos pelos preços regulares é pelo portal oficial de ingressos do Paris Saint-Germain. Sócios e titulares de contas na plataforma de ingressos costumam ter acesso antecipado antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League?

Estas são as estimativas de preços para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos de categoria padrão: Custam a partir de cerca de € 50 a € 90 para setores do anel superior ou de entrada geral.

Custam a partir de cerca de para setores do anel superior ou de entrada geral. Lugares no anel superior: Geralmente custam de € 100 a € 250 .

Geralmente custam de . Pacotes VIP de hospitalidade: Custam a partir de cerca de € 550 a € 750 ou mais, dependendo do nível de serviço escolhido.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda para o anel superior ou entrada geral: Os preços geralmente começam em torno de € 120 a € 180 .

Os preços geralmente começam em torno de . Revenda para os anéis intermediário e inferior: Os preços variam de € 190 a € 450 , dependendo do setor específico e da demanda.

Os preços variam de , dependendo do setor específico e da demanda. Revenda de ingressos VIP e premium: Os preços vão de € 500 a € 800 ou mais por ingresso.

Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris Saint-Germain e Roma

O PSG vive excelente fase e venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League. Antes, nessa sequência, também venceu o Manchester City por 4 a 2 fora de casa. Nessas cinco partidas, o PSG marcou 13 gols e sofreu 10, embora a produção ofensiva seja o dado que mais chama a atenção.

A Roma registrou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Slovan Bratislava por 4 a 0 na Champions League. Também superou o Genoa por 2 a 0 na Serie A. A única derrota nessa sequência veio diante do Real Madrid, por 4 a 3, em competição europeia. A Roma marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Paris Saint-Germain x Roma: histórico recente de confrontos

O histórico de confrontos entre os dois clubes em jogos oficiais é extremamente limitado. O único encontro registrado foi um empate por 1 a 1 em um amistoso entre clubes disputado em 1º de agosto de 2010. Não há confrontos oficiais anteriores entre PSG e Roma para servir de referência.