O Paris Saint-Germain recebe a Roma na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.
O PSG chega à partida embalado pelos resultados recentes nas competições europeias, apoiado em um ataque explosivo que tem colocado à prova até as melhores defesas. Já a Roma chega ao Parc des Princes em boa fase na Europa, combinando uma organização defensiva disciplinada, típica do futebol italiano, com contra-ataques perigosos.
Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris Saint-Germain x Roma, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League?
Paris Saint-Germain x Roma começa na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.
Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League?
Estas são as principais opções para os torcedores que querem comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos: A maneira mais direta, segura e confiável de comprar ingressos pelos preços regulares é pelo portal oficial de ingressos do Paris Saint-Germain. Sócios e titulares de contas na plataforma de ingressos costumam ter acesso antecipado antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League?
Estas são as estimativas de preços para Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League da UEFA:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos de categoria padrão: Custam a partir de cerca de € 50 a € 90 para setores do anel superior ou de entrada geral.
- Lugares no anel superior: Geralmente custam de € 100 a € 250.
- Pacotes VIP de hospitalidade: Custam a partir de cerca de € 550 a € 750 ou mais, dependendo do nível de serviço escolhido.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda para o anel superior ou entrada geral: Os preços geralmente começam em torno de € 120 a € 180.
- Revenda para os anéis intermediário e inferior: Os preços variam de € 190 a € 450, dependendo do setor específico e da demanda.
- Revenda de ingressos VIP e premium: Os preços vão de € 500 a € 800 ou mais por ingresso.
Paris Saint-Germain x Roma pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Paris Saint-Germain e Roma
O PSG vive excelente fase e venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League. Antes, nessa sequência, também venceu o Manchester City por 4 a 2 fora de casa. Nessas cinco partidas, o PSG marcou 13 gols e sofreu 10, embora a produção ofensiva seja o dado que mais chama a atenção.
A Roma registrou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Slovan Bratislava por 4 a 0 na Champions League. Também superou o Genoa por 2 a 0 na Serie A. A única derrota nessa sequência veio diante do Real Madrid, por 4 a 3, em competição europeia. A Roma marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
Paris Saint-Germain x Roma: histórico recente de confrontos
O histórico de confrontos entre os dois clubes em jogos oficiais é extremamente limitado. O único encontro registrado foi um empate por 1 a 1 em um amistoso entre clubes disputado em 1º de agosto de 2010. Não há confrontos oficiais anteriores entre PSG e Roma para servir de referência.