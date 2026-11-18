O Paris Saint-Germain recebe o Paris FC no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

Separados apenas por uma rua estreita entre o Parc des Princes e o Stade Jean-Bouin, os dois clubes retomaram a rivalidade entre equipes da mesma cidade na temporada 2025–26. Nos confrontos recentes, o Paris FC surpreendeu seu ilustre vizinho ao eliminar o PSG da Copa da França com uma vitória por 1 a 0 no Parc des Princes, em janeiro de 2026. Depois, venceu de virada por 2 a 1, de forma dramática, na última rodada da Ligue 1, em maio.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris Saint-Germain x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Paris Saint-Germain x Paris FC pela Ligue 1?

Paris Saint-Germain x Paris FC será disputado no Parc des Princes, em Paris, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Paris FC pela Ligue 1?

Confira as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Paris FC pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Os torcedores podem comprar ingressos diretamente pelo site oficial de venda de ingressos do Paris Saint-Germain. Essa é a opção mais segura e confiável, com acesso às categorias de assentos disponíveis pelos preços oficiais. Recomenda-se consultar o site regularmente para verificar as datas de abertura das vendas e a disponibilidade de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Paris FC pela Ligue 1?

Confira os preços estimados dos ingressos para o próximo jogo entre Paris Saint-Germain e Paris FC pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Anel superior / atrás dos gols (categorias 10 a 14 / virages): € 60 a € 110

€ 60 a € 110 Assentos nos cantos e na parte inferior atrás dos gols (categorias 6 a 9): € 120 a € 190

€ 120 a € 190 Assentos no anel intermediário das laterais (categorias 3 a 5): € 200 a € 320

€ 200 a € 320 Assentos privilegiados no anel inferior das laterais (categorias 1 e 2): € 350 a € 500+

€ 350 a € 500+ Pacotes oficiais VIP e de hospitalidade: € 550 a € 1.500+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos oficialmente pelo clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior / atrás dos gols: € 110 a € 180

€ 110 a € 180 Assentos nos cantos e na parte inferior atrás dos gols: € 170 a € 260

€ 170 a € 260 Assentos no anel intermediário das laterais: € 250 a € 420

€ 250 a € 420 Assentos privilegiados no anel inferior das laterais: € 400 a € 750+

€ 400 a € 750+ Revenda de ingressos VIP e pacotes de hospitalidade: € 700 a € 2.000+

Paris Saint-Germain x Paris FC pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Momento de Paris Saint-Germain e Paris FC

O PSG venceu seus últimos cinco jogos, com 14 gols marcados e três sofridos nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Troyes pela Ligue 1, precedida por uma goleada de 6 a 0 sobre o Villarreal na Champions League. A equipe também venceu o Barcelona por 4 a 2 na competição europeia e ganhou do Le Havre por 1 a 5 fora de casa, pela liga.

O Paris FC venceu três de seus últimos cinco jogos e perdeu dois. A equipe de Rosenior bateu o Auxerre por 1 a 0 fora de casa na partida mais recente e, após vencer o Monaco por 3 a 1, superou o Rennes por 4 a 3 fora de casa. Nesse período, perdeu para Lens e Lorient.

Paris Saint-Germain x Paris FC: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Ligue 1, em 17 de maio de 2026, quando o Paris FC venceu por 2 a 1 em casa. Antes disso, o Paris FC eliminou o PSG da Copa da França em janeiro de 2026, com uma vitória por 1 a 0 no Parc des Princes. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Paris FC soma duas vitórias, assim como o PSG, além de um empate.