O PSG enfrenta o Monaco na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

Os dois pesos-pesados franceses chegam a este confronto do início da temporada buscando garantir pontos cruciais na corrida pelo título. O Monaco tentará repetir o sucesso da visita anterior ao Parc des Princes, quando venceu o PSG por 3 a 1 em março de 2026.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSG x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?

PSG x Monaco será disputado no Parc des Princes, em Paris, com a partida da Ligue 1 programada para começar no horário confirmado listado acima.

Campeonato Francês - Rodada 3 4 de set. de 2026 - 15:05 Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo Paris Saint-Germain x AS Monaco pela Ligue 1 na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, siga estes passos:

1. Plataforma oficial de ingressos do PSG

Vendas primárias: Visite a bilheteria oficial do PSG para verificar a venda direta. Membros do clube e detentores de carnê de temporada normalmente têm acesso prioritário antes da abertura das vendas para o público em geral.

Revenda oficial (Ticketplace): Se os lugares padrão se esgotarem, use o PSG Ticketplace , o mercado secundário oficial do clube, onde detentores de carnê de temporada revendem ingressos verificados pelo valor de face ou por preços regulados de mercado.

2. Mercados secundários e revendedores

Se os ingressos oficiais não estiverem disponíveis, você pode comprar ingressos no mercado secundário por meio de plataformas agregadoras como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x AS Monaco no Parc des Princes em 4 de setembro de 2026 são os seguintes:

Bilheteria oficial do PSG: Compre ingressos primários pelo valor de face diretamente a partir de £75 ou acesse o PSG Ticketplace (o mercado secundário oficial) para revendas por valor de face/preços regulados.

Mercados secundários e agregadores: Compare opções de ingressos em plataformas secundárias como a StubHub (anúncios a partir de £75 / US$ 95 )

Fornecedores oficiais de viagem: Reserve pacotes combinados de ingresso para a partida e hospedagem em Paris por meio de parceiros autorizados a partir de £239 .

Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Paris Saint-Germain e Monaco

O PSG somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Lens no Troféu dos Campeões, enquanto o melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA. Também empatou por 1 a 1 com o Manchester United em um amistoso e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Mallorca. Ao longo desses cinco jogos, o PSG marcou seis gols e sofreu seis.

O Monaco venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Gornik Zabrze na qualificatória da Conference League, e também venceu o Liverpool por 3 a 2 e o Getafe por 1 a 0 na pré-temporada. Sua única derrota foi contra o Coventry City, por 2 a 0. O Monaco marcou dez gols e sofreu sete nessa sequência de cinco partidas.

Paris Saint-Germain x Monaco: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 6 de março de 2026, quando o Monaco venceu por 3 a 1 no Parc des Princes. Nos últimos cinco confrontos, o Monaco tem duas vitórias, assim como o PSG, além de um empate, incluindo um 2 a 2 pela Champions League no mesmo estádio em fevereiro de 2026. O resultado recente mais contundente do PSG neste confronto foi a vitória em casa por 4 a 1 pela Ligue 1 em fevereiro de 2025.

Classificação de Paris Saint-Germain e Monaco

Na tabela da Ligue 1, o PSG ocupa atualmente a 14ª colocação, enquanto o Monaco aparece na 11ª posição.