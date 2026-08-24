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Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Monaco: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Paris Saint-Germain enfrenta o Monaco na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

O PSG enfrenta o Monaco na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

Os dois pesos-pesados franceses chegam a este confronto do início da temporada buscando garantir pontos cruciais na corrida pelo título. O Monaco tentará repetir o sucesso da visita anterior ao Parc des Princes, quando venceu o PSG por 3 a 1 em março de 2026.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSG x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?

PSG x Monaco será disputado no Parc des Princes, em Paris, com a partida da Ligue 1 programada para começar no horário confirmado listado acima.

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Campeonato Francês - Rodada 3
Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo Paris Saint-Germain x AS Monaco pela Ligue 1 na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, siga estes passos:

1. Plataforma oficial de ingressos do PSG

  • Vendas primárias: Visite a bilheteria oficial do PSG para verificar a venda direta. Membros do clube e detentores de carnê de temporada normalmente têm acesso prioritário antes da abertura das vendas para o público em geral.
  • Revenda oficial (Ticketplace): Se os lugares padrão se esgotarem, use o PSG Ticketplace, o mercado secundário oficial do clube, onde detentores de carnê de temporada revendem ingressos verificados pelo valor de face ou por preços regulados de mercado.

2. Mercados secundários e revendedores

Se os ingressos oficiais não estiverem disponíveis, você pode comprar ingressos no mercado secundário por meio de plataformas agregadoras como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x AS Monaco no Parc des Princes em 4 de setembro de 2026 são os seguintes:

  • Bilheteria oficial do PSG: Compre ingressos primários pelo valor de face diretamente a partir de £75 ou acesse o PSG Ticketplace (o mercado secundário oficial) para revendas por valor de face/preços regulados.
  • Mercados secundários e agregadores: Compare opções de ingressos em plataformas secundárias como a StubHub (anúncios a partir de £75 / US$ 95)
  • Fornecedores oficiais de viagem: Reserve pacotes combinados de ingresso para a partida e hospedagem em Paris por meio de parceiros autorizados a partir de £239.

Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Paris Saint-Germain e Monaco

O PSG somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Lens no Troféu dos Campeões, enquanto o melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA. Também empatou por 1 a 1 com o Manchester United em um amistoso e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Mallorca. Ao longo desses cinco jogos, o PSG marcou seis gols e sofreu seis.

O Monaco venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Gornik Zabrze na qualificatória da Conference League, e também venceu o Liverpool por 3 a 2 e o Getafe por 1 a 0 na pré-temporada. Sua única derrota foi contra o Coventry City, por 2 a 0. O Monaco marcou dez gols e sofreu sete nessa sequência de cinco partidas.

PSG

PSG - Sequência

MUN
E1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
E2-2
LIL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ASM

ASM - Sequência

COV
D2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Paris Saint-Germain x Monaco: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 6 de março de 2026, quando o Monaco venceu por 3 a 1 no Parc des Princes. Nos últimos cinco confrontos, o Monaco tem duas vitórias, assim como o PSG, além de um empate, incluindo um 2 a 2 pela Champions League no mesmo estádio em fevereiro de 2026. O resultado recente mais contundente do PSG neste confronto foi a vitória em casa por 4 a 1 pela Ligue 1 em fevereiro de 2025.

Confrontos

PSGEmpateMônaco
2
1
2
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
FJ
Liga dos Campeões
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
4
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
FJ
10Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Paris Saint-Germain e Monaco

Na tabela da Ligue 1, o PSG ocupa atualmente a 14ª colocação, enquanto o Monaco aparece na 11ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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