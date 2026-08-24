O PSG enfrenta o Monaco na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.
Os dois pesos-pesados franceses chegam a este confronto do início da temporada buscando garantir pontos cruciais na corrida pelo título. O Monaco tentará repetir o sucesso da visita anterior ao Parc des Princes, quando venceu o PSG por 3 a 1 em março de 2026.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSG x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?
PSG x Monaco será disputado no Parc des Princes, em Paris, com a partida da Ligue 1 programada para começar no horário confirmado listado acima.
Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo Paris Saint-Germain x AS Monaco pela Ligue 1 na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, siga estes passos:
1. Plataforma oficial de ingressos do PSG
- Vendas primárias: Visite a bilheteria oficial do PSG para verificar a venda direta. Membros do clube e detentores de carnê de temporada normalmente têm acesso prioritário antes da abertura das vendas para o público em geral.
- Revenda oficial (Ticketplace): Se os lugares padrão se esgotarem, use o PSG Ticketplace, o mercado secundário oficial do clube, onde detentores de carnê de temporada revendem ingressos verificados pelo valor de face ou por preços regulados de mercado.
2. Mercados secundários e revendedores
Se os ingressos oficiais não estiverem disponíveis, você pode comprar ingressos no mercado secundário por meio de plataformas agregadoras como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x AS Monaco no Parc des Princes em 4 de setembro de 2026 são os seguintes:
- Bilheteria oficial do PSG: Compre ingressos primários pelo valor de face diretamente a partir de £75 ou acesse o PSG Ticketplace (o mercado secundário oficial) para revendas por valor de face/preços regulados.
- Mercados secundários e agregadores: Compare opções de ingressos em plataformas secundárias como a StubHub (anúncios a partir de £75 / US$ 95)
- Fornecedores oficiais de viagem: Reserve pacotes combinados de ingresso para a partida e hospedagem em Paris por meio de parceiros autorizados a partir de £239.
Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Paris Saint-Germain e Monaco
O PSG somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Lens no Troféu dos Campeões, enquanto o melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA. Também empatou por 1 a 1 com o Manchester United em um amistoso e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Mallorca. Ao longo desses cinco jogos, o PSG marcou seis gols e sofreu seis.
O Monaco venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Gornik Zabrze na qualificatória da Conference League, e também venceu o Liverpool por 3 a 2 e o Getafe por 1 a 0 na pré-temporada. Sua única derrota foi contra o Coventry City, por 2 a 0. O Monaco marcou dez gols e sofreu sete nessa sequência de cinco partidas.
Paris Saint-Germain x Monaco: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 6 de março de 2026, quando o Monaco venceu por 3 a 1 no Parc des Princes. Nos últimos cinco confrontos, o Monaco tem duas vitórias, assim como o PSG, além de um empate, incluindo um 2 a 2 pela Champions League no mesmo estádio em fevereiro de 2026. O resultado recente mais contundente do PSG neste confronto foi a vitória em casa por 4 a 1 pela Ligue 1 em fevereiro de 2025.
Confrontos
Classificação de Paris Saint-Germain e Monaco
Na tabela da Ligue 1, o PSG ocupa atualmente a 14ª colocação, enquanto o Monaco aparece na 11ª posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
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V
E
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|1
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|+4
|10
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|1
|8
|9
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|10
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V
V
V
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|5
|2
|2
|1
|8
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|+1
|8
V
V
D
E
E
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|1
|2
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|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
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|2
|1
|2
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|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
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V
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E
D
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|0
|3
|7
|12
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|6
V
V
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D
D
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|2
|2
|7
|8
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|5
D
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E
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|1
|2
|2
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E
D
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|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
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|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D