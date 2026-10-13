O Paris Saint-Germain recebe o Lyon no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.

Como dois dos clubes mais tradicionais do futebol francês, PSG e Lyon costumam protagonizar confrontos de grande importância para a classificação às competições europeias e a disputa pelo título da liga. No último encontro entre eles pela Ligue 1, no Parc des Princes, em abril de 2026, o Lyon conquistou uma vitória dramática por 2 a 1 fora de casa sobre o time parisiense.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris Saint-Germain x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Paris Saint-Germain x Lyon pela Ligue 1?

O Paris Saint-Germain recebe o Lyon no Parc des Princes, em Paris, no domingo, 25 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 15:45 Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Lyon pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o confronto da Ligue 1 entre Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais no Parc des Princes, há várias opções, dependendo do seu orçamento e da preferência por canais oficiais ou plataformas de revenda:

1. Plataforma oficial de ingressos do PSG

Ingressos comuns: O site oficial de ingressos do PSG vende entradas comuns diretamente. Jogos de destaque da Ligue 1 contra rivais como o Lyon costumam esgotar rapidamente, com sócios e detentores de ingressos de temporada tendo prioridade.

Ticketplace (revenda oficial): O PSG mantém uma plataforma oficial de revenda, na qual detentores de ingressos de temporada revendem seus lugares com segurança, pelo preço de mercado ou pelo valor original, com entrega digital verificada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos dos canais oficiais se esgotarem, plataformas como a Ticombo anunciam ingressos de revendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização do assento e a procura.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Lyon pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x Olympique Lyonnais pela Ligue 1, no Parc des Princes, variam bastante conforme a categoria do assento, as opções de hospitalidade e a compra direta ou por plataformas de revenda:

1. Ingressos oficiais vendidos diretamente pelo PSG

Ingressos comuns (entradas individuais padrão): Os ingressos comuns custam a partir de € 62 para lugares atrás da linha de fundo, incluindo assentos com visão restrita.

Experiência especial / Le Deck: Pacotes premium com acesso a terraço e espaços para assistir ao jogo em grupo, como o Le Deck Estrade, custam a partir de cerca de € 110 a € 129 .

Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências oficiais em lounges e áreas de hospitalidade no dia do jogo, como o Espace des Trophées ou o Espace International, custam de € 556 a € 622 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos dos canais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos cujos preços variam conforme a procura:

Categoria 2 / arquibancadas superiores (Virage Supérieur): Lugares nos setores superiores atrás dos gols geralmente custam entre € 110 e € 150 .

Categoria 1 / arquibancadas inferiores e laterais (Tribune Inférieur / Longside): Lugares nas laterais ou mais próximos do campo geralmente custam entre € 160 e € 300 ou mais .

Preço médio na revenda: O preço médio de mercado para assentos de categoria intermediária em um jogo de destaque como PSG x Lyon costuma ficar em torno de € 250 .

Paris Saint-Germain x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris Saint-Germain e Lyon

O PSG chega a este confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Marseille por 2 a 1 pela Ligue 1 em 20 de setembro, depois de superar o Brest por 1 a 0 fora de casa no fim de semana anterior. Antes, nessa sequência de cinco partidas, goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions League, embora derrotas para o Monaco e um empate com o Lille tenham mostrado irregularidade na liga. Nesses cinco jogos, o PSG marcou 12 gols e sofreu seis.

O Lyon chega confiante, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Rennes em 19 de setembro. Antes, nessa sequência, também venceu o Auxerre por 3 a 1. O Lyon marcou oito gols nessas cinco partidas e sofreu apenas quatro, sem sofrer gols nos dois jogos mais recentes.

Paris Saint-Germain x Lyon: retrospecto recente dos confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Lyon por 2 a 1 no Parc des Princes, em 19 de abril de 2026, resultado que mostrou a capacidade da equipe de somar pontos fora de casa contra o rival. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon venceu três vezes, contra duas do PSG. O time parisiense ganhou por 3 a 1 em casa em dezembro de 2024 e por 3 a 2 fora em novembro de 2025. Os duelos têm sido equilibrados, e o Lyon também venceu por 2 a 1 na Copa da França em maio de 2024.