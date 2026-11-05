Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Lorient: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Paris Saint-Germain recebe o Lorient no sábado, 28 de novembro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

No confronto mais recente entre os dois pela Ligue 1, em maio de 2026, Paris Saint-Germain e Lorient empataram por 2 a 2 em uma partida movimentada no Parc des Princes. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Paris Saint-Germain conquistou duas vitórias, o Lorient venceu uma vez e os outros dois jogos terminaram empatados.

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Quando é o jogo entre Paris Saint-Germain e Lorient pela Ligue 1?

Paris Saint-Germain e Lorient se enfrentam no Parc des Princes, em Paris, no sábado, 28 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 14:45 Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Lorient pela Ligue 1?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Paris Saint-Germain e Lorient pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A principal e mais confiável opção para comprar ingressos pelo preço original é o portal oficial de ingressos do Paris Saint-Germain. Sócios e torcedores cadastrados podem consultar novas disponibilizações de ingressos, opções de revenda verificadas pelo clube e pacotes de hospitalidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Lorient pela Ligue 1?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Paris Saint-Germain e Lorient pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Geralmente custam entre aproximadamente € 35 e € 110 .

Geralmente custam entre aproximadamente . Ingressos disponibilizados para sócios: Os preços chegam a cerca de € 150 ou mais para lugares centrais no anel inferior.

Os preços chegam a cerca de para lugares centrais no anel inferior. Pacotes oficiais de hospitalidade: Geralmente começam em torno de € 300 a € 400 ou mais por pessoa, dependendo da categoria VIP.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns / anel superior: Os preços começam em aproximadamente € 65 a € 95 para lugares no anel superior ou atrás dos gols.

Os preços começam em aproximadamente para lugares no anel superior ou atrás dos gols. Revenda de ingressos nas laterais e de categorias premium: Os preços variam de € 110 a € 220 ou mais , dependendo da demanda e da proximidade com o gramado.

Os preços variam de , dependendo da demanda e da proximidade com o gramado. Revenda de ingressos VIP e pacotes de hospitalidade: Os preços começam em torno de € 300.

Paris Saint-Germain x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris Saint-Germain e Lorient

O PSG chega a esta partida em excelente fase, com vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória em casa por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League. Nessa mesma sequência, a equipe também venceu o Manchester City por 4 a 2 fora de casa na competição. Na Ligue 1, as vitórias sobre Strasbourg e Le Mans, além do triunfo por 2 a 1 fora de casa contra o Marseille, mostram sua consistência diante de diferentes adversários. O PSG marcou 14 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O retrospecto recente do Lorient mostra uma equipe mais sólida, com três vitórias e dois empates, sem derrotas, nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Angers. Nessa sequência, o time também venceu o Monaco por 1 a 0 e o Paris FC pelo mesmo placar. Foram quatro gols marcados e dois sofridos nesses cinco jogos, números que indicam uma equipe organizada defensivamente e difícil de superar.

Paris Saint-Germain x Lorient: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em maio de 2026, quando as equipes empataram por 2 a 2 no Parc des Princes pela Ligue 1. Antes disso, uma partida no estádio do Lorient, em outubro de 2025, também terminou empatada, por 1 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG venceu duas vezes e o Lorient, uma, além de dois empates. Nesse período, o PSG marcou oito gols, contra sete do Lorient.