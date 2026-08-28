Como comprar ingressos para Paris FC x Strasbourg: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paris FC e Strasbourg se enfrentam no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.
As duas equipes empataram por 0 a 0 no último encontro pela liga, em março de 2026. Com a posição na tabela neste início de temporada em jogo, os dois clubes buscarão somar três pontos cruciais neste confronto.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?
Paris FC x Strasbourg acontece no Stade Jean Bouin, em Paris.
Como comprar ingressos para Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Strasbourg em 19 de setembro de 2026, você pode adquiri-los por meio de várias plataformas primárias e secundárias de venda de ingressos:
- Site oficial do clube: A principal fonte é o portal oficial de ingressos do Paris FC (billetterie.parisfc.fr), onde os ingressos para os jogos em casa no Stade Jean-Bouin são disponibilizados diretamente ao público em geral.
- Venda oficial de ingressos VIP: Para opções de hospitalidade ou lounge VIP, os ingressos são vendidos oficialmente pela Official-VIP (official-vip.fr).
- Mercados secundários de ingressos: Se os lugares padrão oficiais estiverem esgotados, há ingressos disponíveis em sites secundários de comparação e revenda, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para o jogo entre Paris FC e Strasbourg pela Ligue 1 no Stade Jean-Bouin variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:
- Ingresso padrão de entrada geral: Os ingressos primários diretos pelo site oficial do clube começam em cerca de € 17 a € 25 para lugares gerais.
- Marketplace de mercado secundário: Plataformas de revenda e revendedores, como a StubHub, atualmente listam lugares padrão a partir de € 38 a € 60 por ingresso.
- Opções premium e de hospitalidade: Assentos laterais da categoria 1, localização premium e pacotes VIP para o dia do jogo variam entre € 75 e € 150+, dependendo do acesso ao lounge incluído e da visão do campo.
Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Paris FC x Strasbourg
O Paris FC não venceu nos últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas. Seu único compromisso competitivo nessa sequência terminou em 0 a 0 contra o Troyes, pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 na pré-temporada. Dois empates por 2 a 2 contra VfB Stuttgart e Como completam o cenário. Ao longo dessas cinco partidas, o Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove.
A sequência recente do Strasbourg é igualmente difícil. Venceu apenas um dos últimos cinco jogos, um empate por 1 a 1 contra o Newcastle United em um amistoso. Sua temporada da Ligue 1 começou com derrota por 4 a 0 para o Marseille em 21 de agosto. Também perdeu duas vezes para o Freiburg e foi derrotado por 5 a 2 pelo Elversberg. O Strasbourg sofreu 13 gols nessa série de cinco partidas, enquanto marcou quatro.
Paris FC x Strasbourg: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os times aconteceu pela Ligue 1 em 15 de março de 2026, quando o Strasbourg recebeu o Paris FC e a partida terminou 0 a 0. Antes disso, o Paris FC recebeu o Strasbourg no Stade Jean Bouin em setembro de 2025, com vitória do Strasbourg por 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, que incluem três partidas da Ligue 3 em 2014 e 2015, cada lado conquistou duas vitórias, com um empate.
Confrontos
Classificação de Paris FC x Strasbourg
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
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|+5
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V
E
V
V
E
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|1
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|+4
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
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|1
|8
|9
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|10
D
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V
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|5
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|+1
|8
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V
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E
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|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
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D
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|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
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|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
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|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
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|2
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|4
D
E
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V
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|1
|3
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|4
D
D
D
V
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|0
|4
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|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D