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Como comprar ingressos para Paris FC x Strasbourg: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Paris FC enfrenta o Strasbourg na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Paris FC e Strasbourg se enfrentam no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.

As duas equipes empataram por 0 a 0 no último encontro pela liga, em março de 2026. Com a posição na tabela neste início de temporada em jogo, os dois clubes buscarão somar três pontos cruciais neste confronto.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?

Paris FC x Strasbourg acontece no Stade Jean Bouin, em Paris.

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Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Strasbourg em 19 de setembro de 2026, você pode adquiri-los por meio de várias plataformas primárias e secundárias de venda de ingressos:

  • Site oficial do clube: A principal fonte é o portal oficial de ingressos do Paris FC (billetterie.parisfc.fr), onde os ingressos para os jogos em casa no Stade Jean-Bouin são disponibilizados diretamente ao público em geral.
  • Venda oficial de ingressos VIP: Para opções de hospitalidade ou lounge VIP, os ingressos são vendidos oficialmente pela Official-VIP (official-vip.fr).
  • Mercados secundários de ingressos: Se os lugares padrão oficiais estiverem esgotados, há ingressos disponíveis em sites secundários de comparação e revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Paris FC e Strasbourg pela Ligue 1 no Stade Jean-Bouin variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

  • Ingresso padrão de entrada geral: Os ingressos primários diretos pelo site oficial do clube começam em cerca de € 17 a € 25 para lugares gerais.
  • Marketplace de mercado secundário: Plataformas de revenda e revendedores, como a StubHub, atualmente listam lugares padrão a partir de € 38 a € 60 por ingresso.
  • Opções premium e de hospitalidade: Assentos laterais da categoria 1, localização premium e pacotes VIP para o dia do jogo variam entre € 75 e € 150+, dependendo do acesso ao lounge incluído e da visão do campo.

Paris FC x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC x Strasbourg

O Paris FC não venceu nos últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas. Seu único compromisso competitivo nessa sequência terminou em 0 a 0 contra o Troyes, pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 na pré-temporada. Dois empates por 2 a 2 contra VfB Stuttgart e Como completam o cenário. Ao longo dessas cinco partidas, o Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove.

A sequência recente do Strasbourg é igualmente difícil. Venceu apenas um dos últimos cinco jogos, um empate por 1 a 1 contra o Newcastle United em um amistoso. Sua temporada da Ligue 1 começou com derrota por 4 a 0 para o Marseille em 21 de agosto. Também perdeu duas vezes para o Freiburg e foi derrotado por 5 a 2 pelo Elversberg. O Strasbourg sofreu 13 gols nessa série de cinco partidas, enquanto marcou quatro.

PAR

PAR - Sequência

SCO
D3-2
TRO
E0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
STR

STR - Sequência

NEW
V1-1
OM
D4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Paris FC x Strasbourg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os times aconteceu pela Ligue 1 em 15 de março de 2026, quando o Strasbourg recebeu o Paris FC e a partida terminou 0 a 0. Antes disso, o Paris FC recebeu o Strasbourg no Stade Jean Bouin em setembro de 2025, com vitória do Strasbourg por 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, que incluem três partidas da Ligue 3 em 2014 e 2015, cada lado conquistou duas vitórias, com um empate.

Confrontos

Paris FCEmpateStrasbourg
1
2
2
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FJ
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
FJ
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FJ
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FJ
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Paris FC x Strasbourg

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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