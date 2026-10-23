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Como comprar ingressos para Paris FC x Monaco: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Paris FC enfrenta o Monaco pela Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 10 de abril de 2026, o Paris FC venceu o Monaco por 4 a 1 no mesmo estádio. As duas equipes buscam pontos importantes nesta fase entre o início e o meio da temporada da Ligue 1 para subir na tabela.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Paris FC x Monaco pela Ligue 1?

Paris FC x Monaco será disputado no Stade Jean Bouin, em Paris, no domingo, 1º de novembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 9
Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e AS Monaco no Stade Jean-Bouin, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Canais oficiais dos clubes: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Paris FC para verificar o início das vendas, os períodos de prioridade para sócios e a disponibilidade para o público em geral.
  • Ingressos para o setor visitante: Se você torce para o AS Monaco, às vezes é possível solicitar ingressos pelos canais oficiais de venda do Monaco, que fazem a distribuição para torcedores visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Monaco pela Ligue 1?

Para quem pretende comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e AS Monaco, as opções e os preços estimados variam conforme a categoria:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Os ingressos pelo preço original geralmente custam cerca de € 15 a € 25 para torcedores em geral ou para as arquibancadas dos lados mais curtos, chegando a € 40 a € 70 nos setores premium das laterais do campo em jogos regulares da liga no Stade Jean-Bouin.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços que variam de acordo com a demanda:

  • Lado mais curto / Categoria 4: Geralmente a partir de € 25 a € 50.
  • Tribune Eiffel / Categoria 1: Normalmente entre € 60 e € 90.
  • Setor central da lateral / VIP / Premium: Podem custar de € 110 a mais de € 150.

Paris FC x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Monaco

O Paris FC soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem derrotas nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Strasbourg, em 19 de setembro. A equipe também venceu o Marseille por 3 a 2 fora de casa no início de setembro. O Paris FC marcou oito gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Nice.

O Monaco venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Lens por 2 a 1 fora de casa, em 18 de setembro. Também derrotou o PSG por 2 a 1 como visitante pela Ligue 1, em 4 de setembro. O Monaco marcou dez gols e sofreu quatro nessa sequência de cinco jogos, que incluiu uma vitória por 4 a 1 sobre o Gornik Zabrze nas eliminatórias da Conference League.

PAR

PAR - Sequência

OM
V2-3
OL
E0-0
STR
V2-1
FCL
D1-0
REN
V4-3
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ASM

ASM - Sequência

PIS
V2-0
TFC
E2-2
CSS
V1-2
FCL
D1-0
SCF
V3-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Paris FC x Monaco: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Paris FC por 4 a 1 no Stade Jean Bouin, pela Ligue 1, em 10 de abril de 2026. Antes disso, o Monaco venceu por 1 a 0 quando o Paris FC visitou o Principado, em novembro de 2025. Nos três confrontos registrados no conjunto de dados, o Paris FC tem o melhor retrospecto recente, com duas vitórias contra uma do Monaco.

Confrontos

Paris FCEmpateMônaco
2
1
0
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
4
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FJ
Amistosos de clubes
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Mônaco badge
Mônaco
ASM
0
FJ
5Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram1/3
#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
E
V
2
PSGPSGPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
E
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
E
V
D
V
V
5
MônacoMônacoASM
7421106+414
D
E
V
E
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
E
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
E
D
9
BrestBrestB29
82421310+310
E
E
V
D
D
10
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
E
V
E
D
12
NiceNiceNCE
823369-39
E
D
V
V
D
13
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
E
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
E
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
E
E
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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