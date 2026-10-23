Como comprar ingressos para Paris FC x Monaco: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 10 de abril de 2026, o Paris FC venceu o Monaco por 4 a 1 no mesmo estádio. As duas equipes buscam pontos importantes nesta fase entre o início e o meio da temporada da Ligue 1 para subir na tabela.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Paris FC x Monaco pela Ligue 1?
Paris FC x Monaco será disputado no Stade Jean Bouin, em Paris, no domingo, 1º de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Paris FC x Monaco pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e AS Monaco no Stade Jean-Bouin, há algumas opções principais:
1. Canais oficiais dos clubes
- Canais oficiais dos clubes: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Paris FC para verificar o início das vendas, os períodos de prioridade para sócios e a disponibilidade para o público em geral.
- Ingressos para o setor visitante: Se você torce para o AS Monaco, às vezes é possível solicitar ingressos pelos canais oficiais de venda do Monaco, que fazem a distribuição para torcedores visitantes.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Paris FC x Monaco pela Ligue 1?
Para quem pretende comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e AS Monaco, as opções e os preços estimados variam conforme a categoria:
1. Canais oficiais dos clubes
- Os ingressos pelo preço original geralmente custam cerca de € 15 a € 25 para torcedores em geral ou para as arquibancadas dos lados mais curtos, chegando a € 40 a € 70 nos setores premium das laterais do campo em jogos regulares da liga no Stade Jean-Bouin.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos estiverem esgotados na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços que variam de acordo com a demanda:
- Lado mais curto / Categoria 4: Geralmente a partir de € 25 a € 50.
- Tribune Eiffel / Categoria 1: Normalmente entre € 60 e € 90.
- Setor central da lateral / VIP / Premium: Podem custar de € 110 a mais de € 150.
Paris FC x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Paris FC e Monaco
O Paris FC soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem derrotas nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Strasbourg, em 19 de setembro. A equipe também venceu o Marseille por 3 a 2 fora de casa no início de setembro. O Paris FC marcou oito gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Nice.
O Monaco venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Lens por 2 a 1 fora de casa, em 18 de setembro. Também derrotou o PSG por 2 a 1 como visitante pela Ligue 1, em 4 de setembro. O Monaco marcou dez gols e sofreu quatro nessa sequência de cinco jogos, que incluiu uma vitória por 4 a 1 sobre o Gornik Zabrze nas eliminatórias da Conference League.
Paris FC x Monaco: retrospecto dos confrontos recentes
O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Paris FC por 4 a 1 no Stade Jean Bouin, pela Ligue 1, em 10 de abril de 2026. Antes disso, o Monaco venceu por 1 a 0 quando o Paris FC visitou o Principado, em novembro de 2025. Nos três confrontos registrados no conjunto de dados, o Paris FC tem o melhor retrospecto recente, com duas vitórias contra uma do Monaco.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
D
V
E
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
D
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
D
V
E
V
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
E
V
D
V
V
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
D
E
V
E
V
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
D
V
D
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
D
E
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
D
E
D
|9
|8
|2
|4
|2
|13
|10
|+3
|10
E
E
V
D
D
|10
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
D
D
D
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
E
V
E
D
|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
E
D
V
V
D
|13
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
D
V
V
D
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
D
D
D
E
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
D
D
V
E
E
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
D
D
D
D
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
D
D
D
E
D