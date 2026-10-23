Como comprar ingressos para Paris FC x Monaco: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 10 de abril de 2026, o Paris FC venceu o Monaco por 4 a 1 no mesmo estádio. As duas equipes buscam pontos importantes nesta fase entre o início e o meio da temporada da Ligue 1 para subir na tabela.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Paris FC x Monaco pela Ligue 1?

Paris FC x Monaco será disputado no Stade Jean Bouin, em Paris, no domingo, 1º de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 9 1 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e AS Monaco no Stade Jean-Bouin, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais dos clubes: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Paris FC para verificar o início das vendas, os períodos de prioridade para sócios e a disponibilidade para o público em geral.

Ingressos para o setor visitante: Se você torce para o AS Monaco, às vezes é possível solicitar ingressos pelos canais oficiais de venda do Monaco, que fazem a distribuição para torcedores visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Monaco pela Ligue 1?

Para quem pretende comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e AS Monaco, as opções e os preços estimados variam conforme a categoria:

1. Canais oficiais dos clubes

Os ingressos pelo preço original geralmente custam cerca de € 15 a € 25 para torcedores em geral ou para as arquibancadas dos lados mais curtos, chegando a € 40 a € 70 nos setores premium das laterais do campo em jogos regulares da liga no Stade Jean-Bouin.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços que variam de acordo com a demanda:

Lado mais curto / Categoria 4: Geralmente a partir de € 25 a € 50 .

Tribune Eiffel / Categoria 1: Normalmente entre € 60 e € 90 .

Setor central da lateral / VIP / Premium: Podem custar de € 110 a mais de € 150 .

Paris FC x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Monaco

O Paris FC soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem derrotas nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Strasbourg, em 19 de setembro. A equipe também venceu o Marseille por 3 a 2 fora de casa no início de setembro. O Paris FC marcou oito gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Nice.

O Monaco venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Lens por 2 a 1 fora de casa, em 18 de setembro. Também derrotou o PSG por 2 a 1 como visitante pela Ligue 1, em 4 de setembro. O Monaco marcou dez gols e sofreu quatro nessa sequência de cinco jogos, que incluiu uma vitória por 4 a 1 sobre o Gornik Zabrze nas eliminatórias da Conference League.

Paris FC x Monaco: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Paris FC por 4 a 1 no Stade Jean Bouin, pela Ligue 1, em 10 de abril de 2026. Antes disso, o Monaco venceu por 1 a 0 quando o Paris FC visitou o Principado, em novembro de 2025. Nos três confrontos registrados no conjunto de dados, o Paris FC tem o melhor retrospecto recente, com duas vitórias contra uma do Monaco.