Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paris FC enfrenta o Lyon no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.

O confronto serve como um teste importante para o Paris FC, que busca provar seu valor diante de uma das potências já estabelecidas do futebol francês. Torcedores e analistas vão acompanhar de perto para ver como a batalha tática vai se desenrolar em campo sob as luzes da noite de sexta-feira.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Paris FC x Lyon pela Ligue 1?

Paris FC x Lyon começa no Stade Jean Bouin, em Paris, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.

Campeonato Francês - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Lyon em 12 de setembro de 2026, você pode seguir estes canais padrão de venda:

Canais oficiais do clube: Visite o site oficial do Paris FC para verificar a liberação dos ingressos, janelas para sócios do clube e vendas ao público em geral diretamente com o clube mandante.

Bilheteria do estádio: Os ingressos podem, ocasionalmente, ser comprados diretamente na bilheteria do Stade Jean-Bouin, dependendo da disponibilidade até o dia do jogo.

Mercados secundários: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais primários, plataformas como a StubHub listam lugares de vendedores terceirizados.

Paris FC x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Lyon

O Paris FC não venceu em seus últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 em amistosos de pré-temporada. O Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove nesses cinco jogos, com os empates diante de VfB Stuttgart e Como, ambos terminando em 2 a 2, sendo os únicos resultados que trouxeram algum incentivo.

O Lyon somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Toulouse na Ligue 1, em 22 de agosto, e também venceu o Sparta Praga por 3 a 0 na fase classificatória da Champions League. A derrota por 4 a 0 para o Real Betis na pré-temporada foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Lyon empatou em 1 a 1 com o Fenerbahce nos play-offs da Champions League e perdeu por 2 a 1 para o Sparta Praga no jogo de ida, antes de virar esse confronto.

Paris FC x Lyon: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre Paris FC e Lyon aconteceu na Ligue 1 em 8 de março de 2026, quando o Lyon recebeu o Paris FC e a partida terminou em 1 a 1. Antes disso, o Paris FC recebeu o Lyon no Stade Jean Bouin em outubro de 2025, e os times dividiram seis gols em um empate por 3 a 3. O único outro confronto registrado neste conjunto de dados foi um empate por 0 a 0 na Coupe de France, em dezembro de 2021, também na casa do Paris FC. Em três partidas, nenhum dos lados conseguiu vencer.

Classificação de Paris FC e Lyon

Na atual classificação da Ligue 1, o Lyon aparece em quarto lugar, enquanto o Paris FC ocupa a 12ª posição.