Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paris FC enfrenta o Lyon no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.
O confronto serve como um teste importante para o Paris FC, que busca provar seu valor diante de uma das potências já estabelecidas do futebol francês. Torcedores e analistas vão acompanhar de perto para ver como a batalha tática vai se desenrolar em campo sob as luzes da noite de sexta-feira.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Paris FC x Lyon pela Ligue 1?
Paris FC x Lyon começa no Stade Jean Bouin, em Paris, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon pela Ligue 1?
Para garantir ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Lyon em 12 de setembro de 2026, você pode seguir estes canais padrão de venda:
- Canais oficiais do clube: Visite o site oficial do Paris FC para verificar a liberação dos ingressos, janelas para sócios do clube e vendas ao público em geral diretamente com o clube mandante.
- Bilheteria do estádio: Os ingressos podem, ocasionalmente, ser comprados diretamente na bilheteria do Stade Jean-Bouin, dependendo da disponibilidade até o dia do jogo.
- Mercados secundários: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais primários, plataformas como a StubHub listam lugares de vendedores terceirizados.
Paris FC x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Paris FC e Lyon
O Paris FC não venceu em seus últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 em amistosos de pré-temporada. O Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove nesses cinco jogos, com os empates diante de VfB Stuttgart e Como, ambos terminando em 2 a 2, sendo os únicos resultados que trouxeram algum incentivo.
O Lyon somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Toulouse na Ligue 1, em 22 de agosto, e também venceu o Sparta Praga por 3 a 0 na fase classificatória da Champions League. A derrota por 4 a 0 para o Real Betis na pré-temporada foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Lyon empatou em 1 a 1 com o Fenerbahce nos play-offs da Champions League e perdeu por 2 a 1 para o Sparta Praga no jogo de ida, antes de virar esse confronto.
Paris FC x Lyon: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre Paris FC e Lyon aconteceu na Ligue 1 em 8 de março de 2026, quando o Lyon recebeu o Paris FC e a partida terminou em 1 a 1. Antes disso, o Paris FC recebeu o Lyon no Stade Jean Bouin em outubro de 2025, e os times dividiram seis gols em um empate por 3 a 3. O único outro confronto registrado neste conjunto de dados foi um empate por 0 a 0 na Coupe de France, em dezembro de 2021, também na casa do Paris FC. Em três partidas, nenhum dos lados conseguiu vencer.
Confrontos
Classificação de Paris FC e Lyon
Na atual classificação da Ligue 1, o Lyon aparece em quarto lugar, enquanto o Paris FC ocupa a 12ª posição.
|#
|J
|V
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|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
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|+8
|11
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V
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|8
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V
D
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|+1
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V
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V
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|6
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|3
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V
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|2
|7
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E
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|3
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D
D
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|0
|2
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|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D