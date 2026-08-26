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Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Paris FC enfrenta o Lyon na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Paris FC enfrenta o Lyon no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.

O confronto serve como um teste importante para o Paris FC, que busca provar seu valor diante de uma das potências já estabelecidas do futebol francês. Torcedores e analistas vão acompanhar de perto para ver como a batalha tática vai se desenrolar em campo sob as luzes da noite de sexta-feira.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Paris FC x Lyon pela Ligue 1?

Paris FC x Lyon começa no Stade Jean Bouin, em Paris, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.

crest
Campeonato Francês - Rodada 4
Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Lyon pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Paris FC e Lyon em 12 de setembro de 2026, você pode seguir estes canais padrão de venda:

  • Canais oficiais do clube: Visite o site oficial do Paris FC para verificar a liberação dos ingressos, janelas para sócios do clube e vendas ao público em geral diretamente com o clube mandante.
  • Bilheteria do estádio: Os ingressos podem, ocasionalmente, ser comprados diretamente na bilheteria do Stade Jean-Bouin, dependendo da disponibilidade até o dia do jogo.
  • Mercados secundários: Se os ingressos se esgotarem pelos canais oficiais primários, plataformas como a StubHub listam lugares de vendedores terceirizados.

Paris FC x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Lyon

O Paris FC não venceu em seus últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Troyes na Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Angers e foi derrotado por 4 a 0 pelo Mainz 05 em amistosos de pré-temporada. O Paris FC marcou quatro gols e sofreu nove nesses cinco jogos, com os empates diante de VfB Stuttgart e Como, ambos terminando em 2 a 2, sendo os únicos resultados que trouxeram algum incentivo.

O Lyon somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Toulouse na Ligue 1, em 22 de agosto, e também venceu o Sparta Praga por 3 a 0 na fase classificatória da Champions League. A derrota por 4 a 0 para o Real Betis na pré-temporada foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Lyon empatou em 1 a 1 com o Fenerbahce nos play-offs da Champions League e perdeu por 2 a 1 para o Sparta Praga no jogo de ida, antes de virar esse confronto.

PAR

PAR - Sequência

M05
D4-0
SCO
D3-2
TRO
E0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OL

OL - Sequência

FB
E1-1
TFC
V0-2
FB
D1-2
LEH
E1-1
AJA
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Paris FC x Lyon: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre Paris FC e Lyon aconteceu na Ligue 1 em 8 de março de 2026, quando o Lyon recebeu o Paris FC e a partida terminou em 1 a 1. Antes disso, o Paris FC recebeu o Lyon no Stade Jean Bouin em outubro de 2025, e os times dividiram seis gols em um empate por 3 a 3. O único outro confronto registrado neste conjunto de dados foi um empate por 0 a 0 na Coupe de France, em dezembro de 2021, também na casa do Paris FC. Em três partidas, nenhum dos lados conseguiu vencer.

Confrontos

Paris FCEmpateLyon
0
3
0
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FJ
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FJ
Copa da França
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram2/3

Classificação de Paris FC e Lyon

Na atual classificação da Ligue 1, o Lyon aparece em quarto lugar, enquanto o Paris FC ocupa a 12ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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