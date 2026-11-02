O Paris FC recebe o Angers no domingo, 22 de novembro de 2026, no Stade Jean-Bouin, em Paris.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026 e terminou em um disputado empate por 0 a 0. Elas também se enfrentaram em um intenso amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, quando o Angers venceu por apertados 3 a 2.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Paris FC x Angers pela Ligue 1?

Paris FC x Angers será disputado no Stade Jean-Bouin, em Paris, no domingo, 22 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Angers pela Ligue 1?

Confira as opções de ingressos para o próximo jogo entre Paris FC e Angers pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode consultar os canais oficiais de venda de ingressos do Paris FC e do Angers para conferir os lotes iniciais, as opções de assentos comuns e as vendas exclusivas para sócios.

Você pode consultar os canais oficiais de venda de ingressos do Paris FC e do Angers para conferir os lotes iniciais, as opções de assentos comuns e as vendas exclusivas para sócios. Bilheteria do estádio: Os ingressos podem estar disponíveis diretamente na bilheteria do Stade Jean-Bouin nos dias anteriores à partida ou no dia do jogo, dependendo da disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Angers pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Paris FC e Angers pela Ligue 1 variam conforme o canal de venda:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores comuns: Os preços geralmente começam na faixa de € 15 a € 25 para categorias regulares de jogos.

Os preços geralmente começam na faixa de para categorias regulares de jogos. Assentos intermediários nas laterais do campo: Costumam custar entre € 30 e € 50.

Costumam custar entre Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente custam de € 100 a € 180 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos no setor superior ou atrás dos gols: Começam na faixa de € 20 a € 25 quando a demanda é moderada.

Começam na faixa de quando a demanda é moderada. Assentos intermediários nas laterais do campo: Costumam custar entre € 45 e € 95 .

Costumam custar entre . Assentos premium ou comprados de última hora: Frequentemente custam de € 110 a € 180 ou mais, dependendo de quanto falta para o dia do jogo.

Paris FC x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Fase de Paris FC e Angers

O Paris FC soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Na partida mais recente, venceu o Rennes por 4 a 3, depois de perder por 1 a 0 para o Lorient. Antes disso, derrotou o Strasbourg por 2 a 1 e conquistou uma vitória de destaque por 3 a 2 fora de casa contra o Marseille. Nesses cinco jogos, o Paris FC marcou oito gols e sofreu cinco.

O Angers tem tido dificuldades para manter a regularidade, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 5 a 2 para o Marseille, e a equipe também perdeu por 5 a 1 para o Brest. Sua única vitória foi por 2 a 0 contra o Troyes, enquanto um empate por 0 a 0 fora de casa com o Le Havre mostrou alguma solidez defensiva mais cedo nessa sequência. O Angers marcou quatro gols e sofreu 13 nessas cinco partidas.

Paris FC x Angers: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, quando o Angers venceu o Paris FC por 3 a 2. Em jogos oficiais, o último confronto terminou em 0 a 0 no Stade Jean-Bouin, pela Ligue 1, em janeiro de 2026. Nos cinco encontros mais recentes, considerando todas as competições, o Paris FC venceu duas vezes, o Angers venceu duas e uma partida terminou empatada.