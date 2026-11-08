O País de Gales encerra sua participação na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA na terça-feira, 17 de novembro, quando recebe o atual campeão, Portugal, em Cardiff. Você pode acompanhar a partida de perto garantindo seus ingressos hoje mesmo.

Os Dragões de Craig Bellamy não se intimidaram ao enfrentar Cristiano Ronaldo e companhia na rodada de abertura da Liga das Nações da UEFA, em setembro. O gol de João Félix aos 22 minutos foi o único a separar as equipes no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

É preciso voltar dois anos para encontrar a última vitória do País de Gales em casa sobre uma seleção entre as dez primeiras do ranking. Naquela noite memorável na capital galesa, Harry Wilson marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia. Será que a torcida galesa conseguirá impulsionar a equipe a outra vitória histórica?

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da UEFA?

País de Gales x Portugal será disputado no Cardiff City Stadium, em Cardiff, na terça-feira, 17 de novembro, com início previsto para as 19h45 (GMT).

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Como comprar ingressos para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos oficiais para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da UEFA podem ser comprados pela internet, no portal FAW eTicketing.

As vendas começaram em 18 de setembro, ao meio-dia. A Federação de Futebol do País de Gales (FAW) libera os ingressos por etapas, de acordo com os pontos de fidelidade e a condição de associado:

Pacotes de ingressos da campanha (julho a setembro de 2026) : Incluíam os três jogos em casa pela fase de grupos da Liga das Nações e as partidas das eliminatórias da Euro 2028. Disponíveis apenas para associados do Red Wall.

: Incluíam os três jogos em casa pela fase de grupos da Liga das Nações e as partidas das eliminatórias da Euro 2028. Disponíveis apenas para associados do Red Wall. Ingressos para jogos individuais: As vendas começaram pelos associados do Red Wall com mais pontos de fidelidade. Os ingressos restantes são disponibilizados às faixas seguintes e, mais perto de novembro, ao público em geral.

Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: Todas as compras na StubHub têm a cobertura do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do jogo.

Quanto custam os ingressos para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da UEFA?

Os ingressos oficiais para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da UEFA tinham preços a partir de £ 30,00 para adultos e £ 9,50 para jovens de até 16 anos.

A Federação de Futebol do País de Gales (FAW) divide os ingressos para jogos individuais em três faixas de preço, conforme a visão do campo.

Categoria 1 (premium / laterais) : Esses assentos premium ficam ao longo das laterais do campo. A categoria inclui a Grandstand (oeste) e a Ninian Stand (leste), que oferecem as visões mais equilibradas do jogo. (Faixa de preço: £ 15 a £ 40)

: Esses assentos premium ficam ao longo das laterais do campo. A categoria inclui a Grandstand (oeste) e a Ninian Stand (leste), que oferecem as visões mais equilibradas do jogo. (Faixa de preço: £ 15 a £ 40) Categoria 2 (padrão / escanteios) : Esses assentos ficam nos cantos do estádio, entre as laterais e os setores atrás dos gols, e oferecem uma visão diagonal do campo. (Faixa de preço: £ 10 a £ 35)

: Esses assentos ficam nos cantos do estádio, entre as laterais e os setores atrás dos gols, e oferecem uma visão diagonal do campo. (Faixa de preço: £ 10 a £ 35) Categoria 3 (setor família / atrás dos gols): Esses assentos ficam atrás dos gols. A categoria inclui a Canton Stand (onde ficam grupos de torcedores conhecidos por apoiar a equipe em voz alta) e o setor reservado às famílias. (Faixa de preço: £ 5 a £ 30)

Mais perto da partida, acompanhe os sites oficiais da seleção para obter informações adicionais e consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Cardiff City Stadium

O Cardiff City Stadium é um importante espaço esportivo no País de Gales e recebe os jogos do Cardiff City Football Club e da seleção galesa de futebol. Inaugurado oficialmente em 2009, é o segundo maior estádio do País de Gales, atrás do Principality Stadium, com capacidade para 33.280 espectadores.

Durante 99 anos, o Cardiff City jogou no lendário e intimidador Ninian Park. No início dos anos 2000, o antigo estádio já estava ultrapassado, e os planos para uma nova arena com assentos em todos os setores foram aprovados para ajudar a modernizar o clube.

A construção começou em 2007, no local do antigo Leckwith Athletics Stadium, e o projeto custou cerca de £ 48 milhões. O novo Cardiff City Stadium abriu as portas em julho de 2009 com um amistoso contra o Celtic, da Escócia, que terminou em 0 a 0.

Momentos memoráveis no Cardiff City Stadium

O grande jogo contra a Bélgica (2015) : O País de Gales venceu a Bélgica por 1 a 0 graças a um gol histórico de Gareth Bale. A partida estabeleceu o recorde de público do estádio, com 33.280 pessoas, e abriu caminho para a campanha histórica da seleção na Euro 2016.

: O País de Gales venceu a Bélgica por 1 a 0 graças a um gol histórico de Gareth Bale. A partida estabeleceu o recorde de público do estádio, com 33.280 pessoas, e abriu caminho para a campanha histórica da seleção na Euro 2016. Classificação para a Copa do Mundo (2022) : A torcida galesa cantou com toda a força sob os refletores enquanto o País de Gales venceu a Ucrânia por 1 a 0 e garantiu sua primeira participação na Copa do Mundo da FIFA em 64 anos.

: A torcida galesa cantou com toda a força sob os refletores enquanto o País de Gales venceu a Ucrânia por 1 a 0 e garantiu sua primeira participação na Copa do Mundo da FIFA em 64 anos. Real Madrid e Supercopa da UEFA (2014): O estádio ganhou destaque ao receber a Supercopa da UEFA. O Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 0, com dois gols do astro Cristiano Ronaldo em Cardiff.

Rock and roll: É claro que o estádio não é usado apenas para esportes. Também é um importante espaço para shows e já recebeu grandes nomes da música, como Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart e Stereophonics.

Como chegar

De trem: Uma das maneiras mais fáceis de chegar ao estádio saindo do centro de Cardiff.

Estação Ninian Park: É a mais próxima, a apenas cinco minutos de caminhada das entradas do estádio.

Estação Grangetown: Outra ótima opção, a apenas dez minutos de caminhada do estádio.

De ônibus: Cardiff tem linhas regulares de ônibus que param perto do estádio.

Ônibus especial em dias de jogo (linha 95): Durante a temporada de futebol, a Cardiff Bus opera ônibus especiais a cada 15 minutos, a partir de duas horas antes do início da partida. Eles saem da Wood Street (ponto JB), no centro da cidade.

Linhas regulares: Você pode pegar os ônibus 1, 2, 95 ou 95A no centro da cidade e descer na Sloper Road ou no ponto da ASDA na Leckwith Road.

De carro: O acesso ao estádio pela rodovia é fácil. Seu código postal é CF11 8AZ.

Trajeto: Saia da rodovia M4 na saída 33. Siga pela via A4232 em direção a Cardiff/Barry e depois pegue a saída para a B4267, sinalizada para o estádio.

Estacionamento: Os estacionamentos do estádio costumam fechar 60 minutos antes do início da partida por motivos de segurança. Evite estacionar no centro comercial próximo, que impõe um limite rigoroso de 90 minutos e aplica muitas multas em dias de jogo.

País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

País de Gales x Portugal: retrospecto recente

Ranking da FIFA: País de Gales (38º) x Portugal (7º)

O País de Gales está há seis jogos sem vencer. Desde que viu o sonho de disputar a Copa do Mundo ser frustrado pela Bósnia e Herzegovina na repescagem, em março, empatou dois amistosos (contra Irlanda do Norte e Gana) e perdeu para Romênia, Portugal e Dinamarca.

Portugal disputou 11 partidas em 2026, e sua única derrota foi para a Espanha (1 a 0), no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, durante o verão.

País de Gales x Portugal: histórico recente de confrontos

No histórico geral do confronto, Portugal soma quatro vitórias e o País de Gales, uma. Não houve empates nos cinco encontros anteriores. Portugal marcou nove gols nessas partidas, contra quatro do País de Gales.

Portugal venceu por 1 a 0 quando as seleções se enfrentaram no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro, na rodada de abertura da Liga das Nações da UEFA. O único gol da noite saiu aos 22 minutos: João Félix recebeu um passe de Nuno Mendes e finalizou de fora da área.