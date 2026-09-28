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Book Wales vs Portugal UEFA Nations League Tickets
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Como comprar ingressos para País de Gales x Portugal: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Portugal

Não perca a chance de ver País de Gales e Portugal em ação pela última vez em 2026

A fase de grupos da Liga das Nações da Uefa para País de Gales chega ao fim na terça-feira, 17 de novembro, quando a equipe recebe a atual campeã, Portugal, em Cardiff. Você pode aproveitar a ocasião em toda a sua grandeza garantindo os ingressos para a partida hoje mesmo.

Os Dragons, de Craig Bellamy, não se intimidaram quando enfrentaram Cristiano Ronaldo e companhia na rodada de abertura da Liga das Nações da Uefa, em setembro. O gol de João Félix aos 22 minutos foi o único que separou as equipes no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

É preciso voltar dois anos no tempo para encontrar a última vez em que o País de Gales venceu em casa uma seleção do top 10 do ranking. Naquela noite marcante na capital galesa, Harry Wilson balançou as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia. Será que a Red Wall pode empurrar seus jogadores rumo a outra vitória histórica?

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da Uefa, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o jogo entre País de Gales e Portugal pela Liga das Nações da Uefa?

País de Gales x Portugal acontece no Cardiff City Stadium, em Cardiff, na terça-feira, 17 de novembro, com início previsto para as 19h45 (GMT).

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Liga das Nações A - Rodada 6
Cardiff City Stadium

Como comprar ingressos para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da Uefa

Os ingressos oficiais para a partida entre País de Gales e Portugal pela Liga das Nações da Uefa podem ser comprados online por meio do portal de ingressos da FAW.

Os ingressos começaram a ser vendidos em 18 de setembro, às 12h. A Football Association of Wales (FAW) disponibiliza os ingressos em um sistema escalonado com base em pontos de fidelidade e status de associação:

  • Campaign Tickets (jul - set de 2026): cobriam os três jogos em casa da fase de grupos da Liga das Nações e as Eliminatórias da Euro 2028. Disponíveis apenas para membros da Red Wall.
  • Ingressos avulsos: inicialmente disponibilizados para membros da Red Wall com alta pontuação de fidelidade. Os ingressos restantes passam para faixas inferiores e para venda ao público geral mais perto de novembro.

Se estiver buscando lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da Uefa?

Os ingressos oficiais para a partida entre País de Gales e Portugal pela Liga das Nações da Uefa começaram em £30,00 para adultos e £9,50 para juniores, com 16 anos ou menos.

A Football Association of Wales (FAW) classifica os ingressos avulsos em três faixas de preço distintas, com base na visão dos assentos.

  • Categoria 1 (Premium / Laterais): esses assentos premium ficam ao longo das laterais principais do campo. Isso inclui a Grandstand (West) e a Ninian Stand (East), que oferecem as visões mais equilibradas da ação. (Faixa de preço: £15-40)
  • Categoria 2 (Padrão / Cantos): esses assentos padrão ficam posicionados onde as laterais encontram os fundos, oferecendo visões diagonais do campo. (Faixa de preço: £10-35)
  • Categoria 3 (Family Stand / Fundos): ficam localizados atrás dos gols. Isso inclui a Canton Stand, casa dos grupos de apoio mais vocais, e a área designada para famílias. (Faixa de preço: £5-30)

Acompanhe os sites oficiais da seleção mais perto da data para mais informações e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Cardiff City Stadium

O Cardiff City Stadium é uma grande arena esportiva no País de Gales, servindo como casa tanto do Cardiff City Football Club quanto da seleção galesa de futebol. Inaugurado oficialmente em 2009, é o segundo maior estádio do País de Gales, atrás apenas do Principality Stadium, com capacidade para 33.280 pessoas.

Durante 99 anos, o Cardiff City jogou no lendário e intimidador Ninian Park. No início dos anos 2000, o antigo estádio estava ultrapassado e os planos para uma nova arena com todos os lugares sentados foram aprovados para ajudar o clube a se modernizar.

A construção começou em 2007 no local do antigo Leckwith Athletics Stadium, com o projeto custando cerca de £48 milhões. O novo Cardiff City Stadium abriu as portas com um amistoso contra o clube escocês Celtic, em julho de 2009, que terminou empatado por 0 a 0.

Momentos memoráveis no Cardiff City Stadium

  • A epopeia contra a Bélgica (2015): o País de Gales derrotou a Bélgica por 1 a 0 graças a um lendário gol de Gareth Bale, estabelecendo o recorde de público do estádio, com 33.280 pessoas, e abrindo caminho para sua histórica campanha na Euro 2016.
  • Classificação para a Copa do Mundo (2022): a 'Red Wall' cantou com toda a força sob os refletores quando o País de Gales derrotou a Ucrânia por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação para sua primeira Copa do Mundo da Fifa em 64 anos.
  • Real Madrid e a Supercopa da Uefa (2014): o estádio foi o centro das atenções ao sediar a Supercopa da Uefa. O Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 0, com o astro Cristiano Ronaldo marcando os dois gols no gramado de Cardiff.

Rock and roll: claro que ele não é usado apenas para o esporte. O estádio é um importante palco de shows e já recebeu grandes atrações musicais, incluindo Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart e Stereophonics.

Como chegar

De trem: uma das maneiras mais fáceis de chegar ao estádio saindo do centro de Cardiff.

  • Estação Ninian Park - é a estação mais próxima, a apenas cinco minutos de caminhada dos portões do estádio.
  • Estação Grangetown - outra excelente opção, a apenas 10 minutos de caminhada até o estádio.

De ônibus: Cardiff conta com linhas regulares de ônibus que param bem ao lado do estádio.

  • Shuttle de dia de jogo (rota 95) - durante a temporada de futebol, a Cardiff Bus opera ônibus especiais. Eles saem a cada 15 minutos, começando duas horas antes do pontapé inicial, partindo de Wood Street (parada JB), no centro da cidade.
  • Linhas regulares - você pode pegar os ônibus 1, 2, 95 ou 95A no centro da cidade. Desça em Sloper Road ou no ponto ASDA Leckwith Road.

De carro: o estádio tem acesso fácil pela autoestrada e está localizado no código postal CF11 8AZ.

  • Como chegar - saia da autoestrada M4 na saída 33. Pegue a via expressa A4232 em direção a Cardiff/Barry e depois entre na saída B4267 sinalizada para o estádio.
  • Estacionamento - os estacionamentos do estádio normalmente fecham 60 minutos antes do início do jogo por questões de segurança. Evite estacionar no centro comercial próximo, pois há um limite rígido de 90 minutos e muitas multas são aplicadas em dias de jogo.

País de Gales x Portugal pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

País de Gales x Portugal: momento recente

Ranking da Fifa: País de Gales (#38) x Portugal (#7)

O País de Gales está atualmente em uma sequência de seis jogos sem vencer. Desde que viu o sonho da Copa do Mundo acabar diante de Bosnia and Herzegovina durante os play-offs, em março, empatou dois amistosos, contra Northern Ireland e Ghana, e perdeu para Romania, Portugal e Denmark.

Portugal disputou 11 partidas durante 2026, e sua única derrota foi para a Espanha por 1 a 0 no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, no verão.

WAL

WAL - Sequência

NIR
E1-1
GAN
E1-1
ROU
D2-1
POR
D1-0
DEN
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
POR

POR - Sequência

COL
E0-0
CRO
V2-1
ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

País de Gales x Portugal: retrospecto recente do confronto

O retrospecto geral entre Portugal e País de Gales é de quatro vitórias de Portugal e uma vitória do País de Gales, sem empates em cinco encontros anteriores. Portugal marcou nove gols nesses jogos, contra quatro do País de Gales.

Portugal registrou uma vitória por 1 a 0 quando as equipes se enfrentaram no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro, na rodada de abertura da Liga das Nações da Uefa. O único gol da noite saiu aos 22 minutos, com João Félix, que aproveitou um passe de Nuno Mendes e finalizou de fora da área.

Confrontos

País de GalesEmpatePortugal
0
0
3
Liga das Nações A
Portugal badge
Portugal
POR
1
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
FJ
Eurocopa
Portugal badge
Portugal
POR
2
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
FJ
Amistosos
Portugal badge
Portugal
POR
3
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
FJ
0Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram0/3

UEFA Nations League A Grp. 4

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PortugalPortugalPOR
220031+26
V
V
2
NoruegaNoruegaNOR
21014403
D
V
3
DinamarcaDinamarcaDEN
210143+13
V
D
4
País de GalesPaís de GalesWAL
200203-30
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento


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