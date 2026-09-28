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Como comprar ingressos para País de Gales x Dinamarca: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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País de Gales enfrenta a Dinamarca na Liga A da Uefa Nations League. Veja como garantir seus ingressos

País de Gales e Dinamarca se enfrentam em um emocionante duelo da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, no Cardiff City Stadium, em Cardiff, em 4 de outubro de 2026. Este confronto de alto nível do Grupo D reúne duas seleções europeias dinâmicas, ansiosas para conquistar pontos cruciais no torneio.

GOAL traz todos os detalhes importantes de que você precisa para garantir seu lugar no Cardiff City Stadium. Confira os canais oficiais de venda de ingressos, opções no mercado secundário, informações de preços e como comprar suas entradas hoje mesmo.

Quando será o pontapé inicial de País de Gales x Dinamarca pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

País de Gales x Dinamarca começa às 19h45 BST de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, no Cardiff City Stadium, em Cardiff.

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Liga das Nações A - Rodada 4
Cardiff City Stadium

Onde comprar ingressos para País de Gales x Dinamarca?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente no portal de bilheteria da Football Association of Wales (FAW), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção do País de Gales em casa. O portal oficial é seu principal destino para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como Ticombo são a melhor opção.

Quanto custam os ingressos para País de Gales x Dinamarca?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da FAW normalmente começam em €35 para lugares de entrada geral atrás dos gols, com aumento de preço conforme a categoria do assento e a localização dentro do Cardiff City Stadium.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em €58 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

País de Gales x Dinamarca pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de País de Gales x Dinamarca

O País de Gales venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, marcando 11 gols e sofrendo oito. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Romênia em um amistoso de junho. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Gana e Irlanda do Norte, perdeu por 1 a 1 no placar agregado para a Bósnia e Herzegovina nas Eliminatórias da Copa do Mundo e venceu a Macedônia do Norte por 7 a 1 na fase classificatória anterior.

A Dinamarca tem uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com a RD Congo em um amistoso. Antes disso, foi eliminada pela Tchéquia por 2 a 2 no placar agregado nas Eliminatórias da Copa do Mundo, venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0, perdeu por 4 a 2 para a Escócia e empatou por 2 a 2 com Belarus.

WAL

WAL - Sequência

NIR
E1-1
GAN
E1-1
ROU
D2-1
POR
D1-0
DEN
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DEN

DEN - Sequência

MKD
V4-0
CZE
D2-2
COD
E0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

País de Gales x Dinamarca: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre País de Gales e Dinamarca aconteceu na Euro 2020, em junho de 2021, quando a Dinamarca venceu por 4 a 0 em Amsterdã. Ao longo dos últimos quatro jogos registrados, a Dinamarca venceu três vezes e o País de Gales uma, sem empates. A Dinamarca conquistou uma vitória por 2 a 0 e outra por 2 a 1 na Liga B da Liga das Nações da Uefa de 2018, enquanto a única vitória do País de Gales nesse recorte veio em um amistoso em novembro de 2008.

Confrontos

País de GalesEmpateDinamarca
1
0
4
Liga das Nações A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
FJ
Eurocopa
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
4
FJ
Liga das Nações B
País de Gales badge
País de Gales
WAL
1
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
FJ
Liga das Nações B
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
País de Gales badge
País de Gales
WAL
0
FJ
Amistosos
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
País de Gales badge
País de Gales
WAL
1
FJ
2Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5


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