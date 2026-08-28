Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paderborn enfrenta o Hoffenheim no domingo, 20 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
Esta partida marca o primeiro confronto entre as equipes na elite desde maio de 2020, quando os dois lados empataram por 1 a 1 em Paderborn. O Hoffenheim leva vantagem no retrospecto geral do confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco encontros oficiais entre os clubes.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?
Paderborn x Hoffenheim acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Paderborn e Hoffenheim pela Bundesliga, que será realizado na Home Deluxe Arena, em Paderborn, você tem várias opções principais:
Canais oficiais dos clubes
- Loja oficial de ingressos do SC Paderborn 07: Como mandante, o Paderborn conduz a principal venda primária de ingressos. Sócios do clube e donos de carnê têm prioridade, seguidos por uma venda geral ao público em seu portal oficial de ingressos, caso ainda haja lugares disponíveis.
- Loja oficial de ingressos do TSG 1899 Hoffenheim: Se você é torcedor visitante e quer ficar no setor destinado aos visitantes, a carga de ingressos é administrada pelo canal oficial de bilheteria do Hoffenheim para torcedores registrados e associados.
Plataformas secundárias e revenda
- Plataformas oficiais de revenda: Ambos os clubes operam plataformas oficiais de troca de ingressos (Zweitmarkt), nas quais os donos de carnê que não puderem comparecer revendem com segurança seus lugares pelo valor de face.
- Marketplaces de ingressos de terceiros: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, os ingressos podem ser encontrados com frequência em plataformas secundárias de comparação e marketplace, como a StubHub. Os preços nas plataformas secundárias podem variar de acordo com a demanda.
Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?
Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SC Paderborn 07 na Home Deluxe Arena dependem da localização do assento, da categoria e de você comprar pelos canais primários do clube ou por plataformas secundárias de revenda:
Preços oficiais de face (bilheteria do SC Paderborn)
- Setor em pé (Stehplatz): €14,50 a €16,50
- Ingressos sentados (Sitzplatz - padrão a premium): €29,00 a €39,00
- Setor visitante (torcedores do Hoffenheim): Aproximadamente €14,50 a €19,00 para lugares em pé, e até €48,00 para blocos sentados destinados aos visitantes.
Preços no mercado secundário e de revenda
- Entrada geral / nível básico: Em plataformas de revenda e marketplaces secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de €40,00 a €49,00 para assentos gerais padrão, dependendo da demanda.
- Assentos centrais / alta demanda: Assentos mais próximos do meio-campo ou categorias de alta procura em mercados secundários podem atingir faixas significativamente mais altas, de acordo com a disponibilidade em tempo real.
Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Paderborn e Hoffenheim
O Paderborn chega para esta estreia na Bundesliga com um resultado oficial registrado neste verão. A equipe venceu o 1. FC Phoenix Luebeck por 4 a 2 na DFB-Pokal em 23 de agosto, seu único triunfo em uma sequência que também inclui dois empates contra o Werder Bremen, ambos por 2 a 2, e uma vitória por 2 a 0 sobre o Osnabrueck na pré-temporada. Sua única derrota foi diante do Magdeburg, um revés por 0 a 2 no fim de julho. Nos últimos cinco jogos, o Paderborn marcou oito gols e sofreu seis.
O Hoffenheim chega com três vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue pela DFB-Pokal em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur em um amistoso, depois de ter perdido por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Resultados anteriores da pré-temporada incluíram uma vitória por 3 a 0 sobre o Karlsruher SC e um triunfo por 3 a 1 contra o Holstein Kiel. O Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.
Paderborn x Hoffenheim: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 23 de maio de 2020, pela Bundesliga, quando Paderborn e Hoffenheim empataram por 1 a 1 na Home Deluxe Arena. Antes disso, o Hoffenheim venceu o Paderborn por 3 a 0 em Sinsheim, em novembro de 2019. Nos cinco confrontos registrados entre os times, o Hoffenheim venceu três, com um empate e uma derrota, e as cinco partidas foram disputadas na Bundesliga ou na 2. Bundesliga.
Confrontos
Paderborn x Hoffenheim na tabela
Na atual tabela da Bundesliga, o Paderborn ocupa a 13ª posição, enquanto o Hoffenheim está em 11º.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
D
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
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|6
|+4
|7
V
D
V
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|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
E
D
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
E
V
D
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
D
V
D
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
E
V
D
E
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
E
V
E
D
|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
D
D
E
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
D
E
D
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
D
V
D
D
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D