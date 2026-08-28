Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paderborn enfrenta o Hoffenheim no domingo, 20 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

Esta partida marca o primeiro confronto entre as equipes na elite desde maio de 2020, quando os dois lados empataram por 1 a 1 em Paderborn. O Hoffenheim leva vantagem no retrospecto geral do confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco encontros oficiais entre os clubes.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Paderborn x Hoffenheim acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

Bundesliga - Rodada 4 20 de set. de 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Paderborn e Hoffenheim pela Bundesliga, que será realizado na Home Deluxe Arena, em Paderborn, você tem várias opções principais:

Canais oficiais dos clubes

Loja oficial de ingressos do SC Paderborn 07: Como mandante, o Paderborn conduz a principal venda primária de ingressos. Sócios do clube e donos de carnê têm prioridade, seguidos por uma venda geral ao público em seu portal oficial de ingressos, caso ainda haja lugares disponíveis.

Loja oficial de ingressos do TSG 1899 Hoffenheim: Se você é torcedor visitante e quer ficar no setor destinado aos visitantes, a carga de ingressos é administrada pelo canal oficial de bilheteria do Hoffenheim para torcedores registrados e associados.

Plataformas secundárias e revenda

Plataformas oficiais de revenda: Ambos os clubes operam plataformas oficiais de troca de ingressos (Zweitmarkt), nas quais os donos de carnê que não puderem comparecer revendem com segurança seus lugares pelo valor de face.

Marketplaces de ingressos de terceiros: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, os ingressos podem ser encontrados com frequência em plataformas secundárias de comparação e marketplace, como a StubHub. Os preços nas plataformas secundárias podem variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SC Paderborn 07 na Home Deluxe Arena dependem da localização do assento, da categoria e de você comprar pelos canais primários do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Preços oficiais de face (bilheteria do SC Paderborn)

Setor em pé (Stehplatz): €14,50 a €16,50

Ingressos sentados (Sitzplatz - padrão a premium): €29,00 a €39,00

Setor visitante (torcedores do Hoffenheim): Aproximadamente €14,50 a €19,00 para lugares em pé, e até €48,00 para blocos sentados destinados aos visitantes.

Preços no mercado secundário e de revenda

Entrada geral / nível básico: Em plataformas de revenda e marketplaces secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de €40,00 a €49,00 para assentos gerais padrão, dependendo da demanda.

Assentos centrais / alta demanda: Assentos mais próximos do meio-campo ou categorias de alta procura em mercados secundários podem atingir faixas significativamente mais altas, de acordo com a disponibilidade em tempo real.

Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Hoffenheim

O Paderborn chega para esta estreia na Bundesliga com um resultado oficial registrado neste verão. A equipe venceu o 1. FC Phoenix Luebeck por 4 a 2 na DFB-Pokal em 23 de agosto, seu único triunfo em uma sequência que também inclui dois empates contra o Werder Bremen, ambos por 2 a 2, e uma vitória por 2 a 0 sobre o Osnabrueck na pré-temporada. Sua única derrota foi diante do Magdeburg, um revés por 0 a 2 no fim de julho. Nos últimos cinco jogos, o Paderborn marcou oito gols e sofreu seis.

O Hoffenheim chega com três vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue pela DFB-Pokal em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur em um amistoso, depois de ter perdido por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Resultados anteriores da pré-temporada incluíram uma vitória por 3 a 0 sobre o Karlsruher SC e um triunfo por 3 a 1 contra o Holstein Kiel. O Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Paderborn x Hoffenheim: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 23 de maio de 2020, pela Bundesliga, quando Paderborn e Hoffenheim empataram por 1 a 1 na Home Deluxe Arena. Antes disso, o Hoffenheim venceu o Paderborn por 3 a 0 em Sinsheim, em novembro de 2019. Nos cinco confrontos registrados entre os times, o Hoffenheim venceu três, com um empate e uma derrota, e as cinco partidas foram disputadas na Bundesliga ou na 2. Bundesliga.

Paderborn x Hoffenheim na tabela

Na atual tabela da Bundesliga, o Paderborn ocupa a 13ª posição, enquanto o Hoffenheim está em 11º.