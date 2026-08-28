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Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Paderborn enfrenta o Hoffenheim na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Paderborn enfrenta o Hoffenheim no domingo, 20 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

Esta partida marca o primeiro confronto entre as equipes na elite desde maio de 2020, quando os dois lados empataram por 1 a 1 em Paderborn. O Hoffenheim leva vantagem no retrospecto geral do confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco encontros oficiais entre os clubes.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Paderborn x Hoffenheim acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

crest
Bundesliga - Rodada 4
Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Paderborn e Hoffenheim pela Bundesliga, que será realizado na Home Deluxe Arena, em Paderborn, você tem várias opções principais:

Canais oficiais dos clubes

  • Loja oficial de ingressos do SC Paderborn 07: Como mandante, o Paderborn conduz a principal venda primária de ingressos. Sócios do clube e donos de carnê têm prioridade, seguidos por uma venda geral ao público em seu portal oficial de ingressos, caso ainda haja lugares disponíveis.
  • Loja oficial de ingressos do TSG 1899 Hoffenheim: Se você é torcedor visitante e quer ficar no setor destinado aos visitantes, a carga de ingressos é administrada pelo canal oficial de bilheteria do Hoffenheim para torcedores registrados e associados.

Plataformas secundárias e revenda

  • Plataformas oficiais de revenda: Ambos os clubes operam plataformas oficiais de troca de ingressos (Zweitmarkt), nas quais os donos de carnê que não puderem comparecer revendem com segurança seus lugares pelo valor de face.
  • Marketplaces de ingressos de terceiros: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, os ingressos podem ser encontrados com frequência em plataformas secundárias de comparação e marketplace, como a StubHub. Os preços nas plataformas secundárias podem variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SC Paderborn 07 na Home Deluxe Arena dependem da localização do assento, da categoria e de você comprar pelos canais primários do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Preços oficiais de face (bilheteria do SC Paderborn)

  • Setor em pé (Stehplatz): €14,50 a €16,50
  • Ingressos sentados (Sitzplatz - padrão a premium): €29,00 a €39,00
  • Setor visitante (torcedores do Hoffenheim): Aproximadamente €14,50 a €19,00 para lugares em pé, e até €48,00 para blocos sentados destinados aos visitantes.

Preços no mercado secundário e de revenda

  • Entrada geral / nível básico: Em plataformas de revenda e marketplaces secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de €40,00 a €49,00 para assentos gerais padrão, dependendo da demanda.
  • Assentos centrais / alta demanda: Assentos mais próximos do meio-campo ou categorias de alta procura em mercados secundários podem atingir faixas significativamente mais altas, de acordo com a disponibilidade em tempo real.

Paderborn x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Hoffenheim

O Paderborn chega para esta estreia na Bundesliga com um resultado oficial registrado neste verão. A equipe venceu o 1. FC Phoenix Luebeck por 4 a 2 na DFB-Pokal em 23 de agosto, seu único triunfo em uma sequência que também inclui dois empates contra o Werder Bremen, ambos por 2 a 2, e uma vitória por 2 a 0 sobre o Osnabrueck na pré-temporada. Sua única derrota foi diante do Magdeburg, um revés por 0 a 2 no fim de julho. Nos últimos cinco jogos, o Paderborn marcou oito gols e sofreu seis.

O Hoffenheim chega com três vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue pela DFB-Pokal em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur em um amistoso, depois de ter perdido por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Resultados anteriores da pré-temporada incluíram uma vitória por 3 a 0 sobre o Karlsruher SC e um triunfo por 3 a 1 contra o Holstein Kiel. O Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

SCP

SCP - Sequência

SVW
E2-2
PHL
V2-4
M05
E0-0
SCF
D0-1
BVB
D3-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TSG

TSG - Sequência

AUE
V0-4
KOE
D3-2
BVB
D2-3
STU
V2-1
OFI
D2-0
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Paderborn x Hoffenheim: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 23 de maio de 2020, pela Bundesliga, quando Paderborn e Hoffenheim empataram por 1 a 1 na Home Deluxe Arena. Antes disso, o Hoffenheim venceu o Paderborn por 3 a 0 em Sinsheim, em novembro de 2019. Nos cinco confrontos registrados entre os times, o Hoffenheim venceu três, com um empate e uma derrota, e as cinco partidas foram disputadas na Bundesliga ou na 2. Bundesliga.

Confrontos

PaderbornEmpateHoffenheim
0
2
3
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
2. Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
1Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Paderborn x Hoffenheim na tabela

Na atual tabela da Bundesliga, o Paderborn ocupa a 13ª posição, enquanto o Hoffenheim está em 11º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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