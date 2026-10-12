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Como comprar ingressos para Paderborn x Hamburgo: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Paderborn enfrenta o Hamburger SV na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Paderborn recebe o Hamburger SV no sábado, 24 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

O Paderborn vem de uma sequência de resultados variados e busca ganhar embalo após a vitória convincente por 3 a 1 sobre o Hoffenheim em sua partida anterior. O Hamburger SV tenta dar estabilidade à campanha e reagir depois de dificuldades defensivas recentes contra adversários da primeira divisão.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?

Paderborn x Hamburger SV será disputado no sábado, 24 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

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Bundesliga - Rodada 7
Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre SC Paderborn 07 e Hamburger SV:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Bilheteria oficial do SC Paderborn 07: É a opção mais direta e segura para comprar ingressos pelo preço original nos setores da torcida mandante. Sócios do clube costumam ter prioridade de compra antes da abertura das vendas ao público em geral.
  • Ingressos destinados à torcida visitante do Hamburger SV: Torcedores do HSV que viajarão para a partida podem comprar ingressos para o setor visitante oficial diretamente pelo portal de ingressos do Hamburger SV, geralmente com prioridade para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre SC Paderborn 07 e Hamburger SV pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Preços oficiais dos clubes (valor original)

  • Setor em pé (Stehplatz): € 14,50 a € 16,50
  • Setor com assentos (Sitzplatz - padrão): € 29,00 a € 33,00
  • Setor com assentos (Sitzplatz - premium): € 36,00 a € 39,00

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

  • Preços iniciais: Ingressos comuns em plataformas de revenda geralmente começam na faixa de € 30,00 a € 50,00.

Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Hamburger SV

O Paderborn chega à partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Hoffenheim por 3 a 1 pela Bundesliga, após perder em casa por 3 a 0 para o Borussia Dortmund. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Mainz 05 e perdeu por 1 a 0 para o Freiburg. Nesses cinco jogos, o Paderborn marcou nove gols e sofreu oito.

O Hamburg venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Colônia pela Bundesliga, depois de duas derrotas por goleada: 5 a 0 para o RB Leipzig e 5 a 0 para o Mainz 05. Nesses cinco jogos, o Hamburg marcou seis gols e sofreu treze.

SCP

SCP - Sequência

SCF
D0-1
BVB
D3-0
TSG
V3-1
DCU
V0-1
STU
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
HSV

HSV - Sequência

M05
D0-5
RBL
D5-0
KOE
V2-1
FCK
V2-0
TSG
V2-3
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Paderborn x Hamburger SV: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em 2 de março de 2025, pela 2. Bundesliga, quando o Paderborn venceu por 2 a 0 em casa. Nos cinco confrontos mais recentes registrados, todos disputados na segunda divisão, o Paderborn venceu três vezes, houve dois empates e o Hamburg não venceu nenhuma. O melhor resultado do Hamburg nessa sequência foi um empate por 2 a 2 em setembro de 2024.

Confrontos

PaderbornEmpateHamburgo
3
2
0
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
2. Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
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Paderborn
SCP
2
FJ
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
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Hamburgo
HSV
0
FJ
2. Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
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Paderborn
SCP
2
FJ
2. Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
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Paderborn
SCP
2
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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