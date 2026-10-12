O Paderborn recebe o Hamburger SV no sábado, 24 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

O Paderborn vem de uma sequência de resultados variados e busca ganhar embalo após a vitória convincente por 3 a 1 sobre o Hoffenheim em sua partida anterior. O Hamburger SV tenta dar estabilidade à campanha e reagir depois de dificuldades defensivas recentes contra adversários da primeira divisão.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?

Paderborn x Hamburger SV será disputado no sábado, 24 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

Bundesliga - Rodada 7 24 de out. de 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre SC Paderborn 07 e Hamburger SV:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do SC Paderborn 07: É a opção mais direta e segura para comprar ingressos pelo preço original nos setores da torcida mandante. Sócios do clube costumam ter prioridade de compra antes da abertura das vendas ao público em geral.

Ingressos destinados à torcida visitante do Hamburger SV: Torcedores do HSV que viajarão para a partida podem comprar ingressos para o setor visitante oficial diretamente pelo portal de ingressos do Hamburger SV, geralmente com prioridade para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre SC Paderborn 07 e Hamburger SV pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Preços oficiais dos clubes (valor original)

Setor em pé (Stehplatz): € 14,50 a € 16,50

Setor com assentos (Sitzplatz - padrão): € 29,00 a € 33,00

Setor com assentos (Sitzplatz - premium): € 36,00 a € 39,00

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais: Ingressos comuns em plataformas de revenda geralmente começam na faixa de € 30,00 a € 50,00 .

Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Hamburger SV

O Paderborn chega à partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Hoffenheim por 3 a 1 pela Bundesliga, após perder em casa por 3 a 0 para o Borussia Dortmund. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Mainz 05 e perdeu por 1 a 0 para o Freiburg. Nesses cinco jogos, o Paderborn marcou nove gols e sofreu oito.

O Hamburg venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Colônia pela Bundesliga, depois de duas derrotas por goleada: 5 a 0 para o RB Leipzig e 5 a 0 para o Mainz 05. Nesses cinco jogos, o Hamburg marcou seis gols e sofreu treze.

Paderborn x Hamburger SV: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em 2 de março de 2025, pela 2. Bundesliga, quando o Paderborn venceu por 2 a 0 em casa. Nos cinco confrontos mais recentes registrados, todos disputados na segunda divisão, o Paderborn venceu três vezes, houve dois empates e o Hamburg não venceu nenhuma. O melhor resultado do Hamburg nessa sequência foi um empate por 2 a 2 em setembro de 2024.