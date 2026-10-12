O Paderborn recebe o Hamburger SV no sábado, 24 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
O Paderborn vem de uma sequência de resultados variados e busca ganhar embalo após a vitória convincente por 3 a 1 sobre o Hoffenheim em sua partida anterior. O Hamburger SV tenta dar estabilidade à campanha e reagir depois de dificuldades defensivas recentes contra adversários da primeira divisão.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?
Paderborn x Hamburger SV será disputado no sábado, 24 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
Como comprar ingressos para Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre SC Paderborn 07 e Hamburger SV:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheteria oficial do SC Paderborn 07: É a opção mais direta e segura para comprar ingressos pelo preço original nos setores da torcida mandante. Sócios do clube costumam ter prioridade de compra antes da abertura das vendas ao público em geral.
- Ingressos destinados à torcida visitante do Hamburger SV: Torcedores do HSV que viajarão para a partida podem comprar ingressos para o setor visitante oficial diretamente pelo portal de ingressos do Hamburger SV, geralmente com prioridade para sócios.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para o jogo entre SC Paderborn 07 e Hamburger SV pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.
1. Preços oficiais dos clubes (valor original)
- Setor em pé (Stehplatz): € 14,50 a € 16,50
- Setor com assentos (Sitzplatz - padrão): € 29,00 a € 33,00
- Setor com assentos (Sitzplatz - premium): € 36,00 a € 39,00
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Preços iniciais: Ingressos comuns em plataformas de revenda geralmente começam na faixa de € 30,00 a € 50,00.
Paderborn x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Paderborn e Hamburger SV
O Paderborn chega à partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Hoffenheim por 3 a 1 pela Bundesliga, após perder em casa por 3 a 0 para o Borussia Dortmund. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Mainz 05 e perdeu por 1 a 0 para o Freiburg. Nesses cinco jogos, o Paderborn marcou nove gols e sofreu oito.
O Hamburg venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Colônia pela Bundesliga, depois de duas derrotas por goleada: 5 a 0 para o RB Leipzig e 5 a 0 para o Mainz 05. Nesses cinco jogos, o Hamburg marcou seis gols e sofreu treze.
Paderborn x Hamburger SV: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes foi em 2 de março de 2025, pela 2. Bundesliga, quando o Paderborn venceu por 2 a 0 em casa. Nos cinco confrontos mais recentes registrados, todos disputados na segunda divisão, o Paderborn venceu três vezes, houve dois empates e o Hamburg não venceu nenhuma. O melhor resultado do Hamburg nessa sequência foi um empate por 2 a 2 em setembro de 2024.