O Paderborn enfrenta o Freiburg no sábado, 5 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
O Freiburg chega para a partida em boa fase após vencer o Motherwell por 3 a 1 fora de casa nas eliminatórias da Conference League, enquanto o Paderborn empatou recentemente por 2 a 2 com o Werder Bremen em um amistoso de pré-temporada. O Paderborn venceu o último encontro competitivo entre as duas equipes por 3 a 1 fora de casa, pela DFB-Pokal, em novembro de 2023.
Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?
Paderborn x Freiburg acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn, com início marcado para a rodada de abertura da Bundesliga.
Como comprar ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida entre Paderborn e Freiburg pela Bundesliga, na Home Deluxe Arena, siga estes passos:
1. Vendas oficiais primárias
- Loja de ingressos do SC Paderborn: Compre diretamente pelo portal oficial online de ingressos do SC Paderborn. Sócios do clube e detentores de carnê de temporada têm acesso prioritário antes de qualquer liberação ao público geral.
- Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se os ingressos regulares se esgotarem, consulte a plataforma oficial secundária do Paderborn em sua plataforma de ingressos para bilhetes revendidos pelo valor de face.
2. Setor da torcida visitante
- Torcedores do SC Freiburg: Os ingressos para o setor visitante são distribuídos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do clube SC Freiburg para sócios registrados e detentores de carnê de temporada.
3. Plataformas de mercado secundário
- Se os canais oficiais estiverem esgotados, opções secundárias podem ser encontradas em plataformas agregadoras de ingressos, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para jogos do Paderborn variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:
Preços oficiais de bilheteria (valor de face)
Quando comprados diretamente pelos canais oficiais do clube, os preços padrão dos ingressos na Home Deluxe Arena geralmente se enquadram nas seguintes faixas:
- Setores em pé (Stehplatz): € 14,50 – € 16,50
- Setores com assento (Sitzplatz): € 29,00 – € 39,00
Plataformas secundárias de revenda
Se as cargas oficiais se esgotarem, os ingressos listados em plataformas secundárias de comparação ou revenda, como StubHub ou plataformas agregadoras de ingressos, refletem a demanda de mercado em tempo real e variam de acordo com a localização do assento:
- Lugares em pé / categoria econômica: A partir de cerca de US$ 77 – US$ 86 (€ 70 – € 80)
- Categoria padrão com assento: Normalmente variam entre US$ 145 – US$ 216 (€ 135 – € 200)
Paderborn x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Paderborn e Freiburg
As últimas cinco partidas do Paderborn foram todas amistosos de pré-temporada. A equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nesses jogos. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Werder Bremen em 8 de agosto, resultado repetido em um segundo encontro no mesmo dia. Antes, na pré-temporada, o Paderborn venceu o Osnabrueck por 2 a 0 antes de perder por 0 a 2 para o Magdeburg. A equipe abriu sua agenda de verão com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fagiano Okayama FC.
O Freiburg chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo partidas competitivas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Motherwell nas eliminatórias da Conference League em 20 de agosto. A equipe também venceu o Crystal Palace por 3 a 0 em um amistoso em 15 de agosto e conquistou duas vitórias por 2 a 0 sobre o Strasbourg em jogos consecutivos de pré-temporada em 8 de agosto. Sua única derrota nesse período foi um revés por 0 a 3 para o Greuther Fuerth em 31 de julho. Nos últimos cinco jogos, o Freiburg marcou dez gols e sofreu quatro.
Paderborn x Freiburg: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela DFB-Pokal em 1º de novembro de 2023, quando o Paderborn venceu o Freiburg por 3 a 1 fora de casa. Considerando os últimos cinco confrontos registrados entre eles, o Paderborn venceu três e o Freiburg dois. Especificamente na Bundesliga, o Paderborn venceu por 2 a 0 em Freiburg em janeiro de 2020, enquanto o Freiburg venceu por 3 a 1 em Paderborn em agosto de 2019.
Confrontos
Paderborn x Freiburg na classificação
Na atual classificação da Bundesliga, o Paderborn está em 13º lugar, enquanto o Freiburg ocupa a 9ª posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
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|3
|4
|3
|1
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|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
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|1
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|6
|+5
|7
D
E
V
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|5
|4
|2
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V
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|+1
|7
E
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V
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|1
|8
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|0
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|2
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|2
|9
|5
|+4
|6
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V
D
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|1
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|9
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|5
E
V
D
E
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|4
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|1
|3
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|5
E
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E
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D
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|1
|1
|2
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|9
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D
E
D
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|4
|1
|0
|3
|7
|10
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|3
D
V
D
D
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|1
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|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
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|4
|1
|0
|3
|2
|13
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|3
V
D
D
D
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|0
|1
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|1
D
D
D
E
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|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D