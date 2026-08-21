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Como comprar ingressos para Paderborn x Freiburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Paderborn enfrenta o Freiburg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O Paderborn enfrenta o Freiburg no sábado, 5 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

O Freiburg chega para a partida em boa fase após vencer o Motherwell por 3 a 1 fora de casa nas eliminatórias da Conference League, enquanto o Paderborn empatou recentemente por 2 a 2 com o Werder Bremen em um amistoso de pré-temporada. O Paderborn venceu o último encontro competitivo entre as duas equipes por 3 a 1 fora de casa, pela DFB-Pokal, em novembro de 2023.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Paderborn x Freiburg acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn, com início marcado para a rodada de abertura da Bundesliga.

crest
Bundesliga - Rodada 2
Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre Paderborn e Freiburg pela Bundesliga, na Home Deluxe Arena, siga estes passos:

1. Vendas oficiais primárias

  • Loja de ingressos do SC Paderborn: Compre diretamente pelo portal oficial online de ingressos do SC Paderborn. Sócios do clube e detentores de carnê de temporada têm acesso prioritário antes de qualquer liberação ao público geral.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se os ingressos regulares se esgotarem, consulte a plataforma oficial secundária do Paderborn em sua plataforma de ingressos para bilhetes revendidos pelo valor de face.

2. Setor da torcida visitante

  • Torcedores do SC Freiburg: Os ingressos para o setor visitante são distribuídos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do clube SC Freiburg para sócios registrados e detentores de carnê de temporada.

3. Plataformas de mercado secundário

  • Se os canais oficiais estiverem esgotados, opções secundárias podem ser encontradas em plataformas agregadoras de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para jogos do Paderborn variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Preços oficiais de bilheteria (valor de face)

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais do clube, os preços padrão dos ingressos na Home Deluxe Arena geralmente se enquadram nas seguintes faixas:

  • Setores em pé (Stehplatz): € 14,50 – € 16,50
  • Setores com assento (Sitzplatz): € 29,00 – € 39,00

Plataformas secundárias de revenda

Se as cargas oficiais se esgotarem, os ingressos listados em plataformas secundárias de comparação ou revenda, como StubHub ou plataformas agregadoras de ingressos, refletem a demanda de mercado em tempo real e variam de acordo com a localização do assento:

  • Lugares em pé / categoria econômica: A partir de cerca de US$ 77 – US$ 86 (€ 70 – € 80)
  • Categoria padrão com assento: Normalmente variam entre US$ 145 – US$ 216 (€ 135 – € 200)

Paderborn x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Freiburg

As últimas cinco partidas do Paderborn foram todas amistosos de pré-temporada. A equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nesses jogos. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Werder Bremen em 8 de agosto, resultado repetido em um segundo encontro no mesmo dia. Antes, na pré-temporada, o Paderborn venceu o Osnabrueck por 2 a 0 antes de perder por 0 a 2 para o Magdeburg. A equipe abriu sua agenda de verão com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fagiano Okayama FC.

O Freiburg chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo partidas competitivas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Motherwell nas eliminatórias da Conference League em 20 de agosto. A equipe também venceu o Crystal Palace por 3 a 0 em um amistoso em 15 de agosto e conquistou duas vitórias por 2 a 0 sobre o Strasbourg em jogos consecutivos de pré-temporada em 8 de agosto. Sua única derrota nesse período foi um revés por 0 a 3 para o Greuther Fuerth em 31 de julho. Nos últimos cinco jogos, o Freiburg marcou dez gols e sofreu quatro.

SCP

SCP - Sequência

OSN
V2-0
SVW
E2-2
SVW
E2-2
PHL
V2-4
M05
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SCF

SCF - Sequência

CRY
V3-0
MOT
V1-3
F95
V1-5
MOT
V4-1
SVW
V4-1
Gol marcado (sofrido)
19/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Paderborn x Freiburg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela DFB-Pokal em 1º de novembro de 2023, quando o Paderborn venceu o Freiburg por 3 a 1 fora de casa. Considerando os últimos cinco confrontos registrados entre eles, o Paderborn venceu três e o Freiburg dois. Especificamente na Bundesliga, o Paderborn venceu por 2 a 0 em Freiburg em janeiro de 2020, enquanto o Freiburg venceu por 3 a 1 em Paderborn em agosto de 2019.

Confrontos

PaderbornEmpateFreiburg
2
0
3
Copa da Alemanha
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FJ
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
FJ
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FJ
2. Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FJ
8Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Paderborn x Freiburg na classificação

Na atual classificação da Bundesliga, o Paderborn está em 13º lugar, enquanto o Freiburg ocupa a 9ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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