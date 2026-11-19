O Paderborn recebe o Elversberg no sábado, 12 de Desember de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

O Elversberg levou a melhor nos confrontos mais recentes entre os clubes na temporada 2025–26: venceu por 2 a 1 fora de casa, na Home Deluxe Arena, em dezembro de 2025, e goleou o Paderborn por 5 a 1 em maio de 2026. Depois de ambos conquistarem o acesso, os dois clubes levarão pela primeira vez à primeira divisão da Bundesliga uma rivalidade marcada por muitos gols.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Paderborn x Elversberg pela Bundesliga?

Paderborn x Elversberg será disputado na Home Deluxe Arena, em Paderborn, no sábado, 12 de Desember de 2026.

Bundesliga - Rodada 13 12 de dez. de 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Elversberg pela Bundesliga?

Confira as opções para comprar ingressos para Paderborn x Elversberg pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Loja online de ingressos do SCP07: É o principal canal para ingressos comuns, setores para famílias e lugares em pé. As vendas geralmente ocorrem em etapas, começando por uma pré-venda exclusiva para sócios e titulares de planos de temporada antes da abertura ao público em geral.

É o principal canal para ingressos comuns, setores para famílias e lugares em pé. As vendas geralmente ocorrem em etapas, começando por uma pré-venda exclusiva para sócios e titulares de planos de temporada antes da abertura ao público em geral. Loja online de ingressos do SVE: É a plataforma oficial para os jogos em casa na URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde. Assim como o Paderborn, o Elversberg dá prioridade a sócios e titulares de planos de temporada antes de oferecer os ingressos restantes ao público em geral. Torcedores do Elversberg que forem a Paderborn também podem comprar por esse canal ingressos para o setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Elversberg pela Bundesliga?

Confira os preços estimados dos ingressos para Paderborn x Elversberg pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Lugares em pé (Stehplatz): Os ingressos comuns para adultos custam € 18 , com opções de meia-entrada e para crianças a partir de € 6 .

Os ingressos comuns para adultos custam , com opções de meia-entrada e para crianças a partir de . Assentos da categoria 3: Os ingressos comuns para adultos custam € 35,00 .

Os ingressos comuns para adultos custam . Assentos da categoria 2: Os ingressos comuns para adultos custam € 41, com opções de preço reduzido para jovens e crianças em torno de € 10 .

Os ingressos comuns para adultos custam com opções de preço reduzido para jovens e crianças em torno de . Assentos da categoria 1 (arquibancadas principais): Os ingressos comuns premium custam € 47 .

Os ingressos comuns premium custam . Usuários de cadeira de rodas: Os ingressos acessíveis custam € 14 (incluem a entrada de um acompanhante).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns ou para o anel superior: Os preços geralmente começam em torno de € 70 a € 120 .

Os preços geralmente começam em torno de . Revenda de ingressos para a lateral do campo ou o anel inferior: Os preços variam entre € 150 e € 350 ou mais .

Os preços variam entre . Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade premium: Os preços começam em torno de € 400 a € 800 ou mais.

Paderborn x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Elversberg

O Paderborn soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. No compromisso mais recente, empatou por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. Antes disso, venceu o Hamburger SV por 1 a 0 na liga, mas foi eliminado da Copa da Alemanha após perder por 1 a 0 para o VfB Stuttgart. A equipe marcou três gols e sofreu três nesses cinco jogos.

O Elversberg venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Borussia Dortmund pela Bundesliga. O resultado de maior destaque nesse período foi uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Mainz 05 pela liga, embora a equipe também tenha sofrido uma goleada por 4 a 0 para o RB Leipzig e sido eliminada da Copa da Alemanha após perder por 2 a 0 para o Darmstadt. O Elversberg marcou nove gols e sofreu dez nos cinco jogos.

Paderborn x Elversberg: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em maio de 2026, quando o Elversberg venceu o Paderborn por 5 a 1 em casa pela segunda divisão da Bundesliga. Antes disso, o Paderborn venceu o Elversberg por 2 a 1 fora de casa em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate. Todos foram disputados pela segunda divisão da Bundesliga.