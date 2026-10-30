O Paderborn recebe o Eintracht Frankfurt no sábado, 7 de novembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

No confronto mais recente entre as equipes pela Bundesliga, em 27 de junho de 2020, o Eintracht Frankfurt venceu por 3 a 2 fora de casa. Antes dessa derrota apertada, o Paderborn havia vencido o Frankfurt por 2 a 1 em casa, em dezembro de 2019.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Eintracht Frankfurt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Paderborn x Eintracht Frankfurt acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn, no sábado, 7 de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 9 7 de nov. de 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Paderborn 07 e Eintracht Frankfurt, há diversos canais oficiais e alternativos:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do SC Paderborn 07 : Os ingressos para a torcida da casa geralmente são distribuídos diretamente pelo SC Paderborn 07. Você pode consultar o portal on-line, a loja oficial do clube ou ligar para a central de ingressos para verificar a disponibilidade de entradas para o jogo e os períodos de pré-venda para sócios.

: Os ingressos para a torcida da casa geralmente são distribuídos diretamente pelo SC Paderborn 07. Você pode consultar o portal on-line, a loja oficial do clube ou ligar para a central de ingressos para verificar a disponibilidade de entradas para o jogo e os períodos de pré-venda para sócios. Canais oficiais do Eintracht Frankfurt: Os ingressos destinados aos torcedores do Frankfurt que viajarão para o jogo são administrados diretamente pelo Eintracht Frankfurt. O clube costuma disponibilizar um formulário on-line para que sócios e titulares de ingressos de temporada solicitem entradas para o setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Os preços variam bastante conforme a disponibilidade, a categoria dos lugares e a demanda pelo jogo entre Paderborn e Eintracht Frankfurt:

1. Canais oficiais dos clubes

Lugares em pé / ingressos comuns: Os preços geralmente variam de € 15 a € 25 em jogos comuns da Bundesliga na Home Deluxe Arena.

Os preços geralmente variam de em jogos comuns da Bundesliga na Home Deluxe Arena. Assentos comuns (Sitzplatz): Geralmente custam entre € 35 e € 65 , dependendo do nível, da vista e da categoria específica da arquibancada.

Geralmente custam entre , dependendo do nível, da vista e da categoria específica da arquibancada. Pacotes VIP / de hospitalidade: Assentos premium e opções de hospitalidade podem ultrapassar € 150 a € 300+ por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no nível inferior / com restrições: Os preços geralmente começam na faixa de € 1.000 a € 1.100 , devido à alta demanda e à disponibilidade limitada.

Os preços geralmente começam na faixa de , devido à alta demanda e à disponibilidade limitada. Preço médio de mercado: Frequentemente supera € 2.000 por ingresso em jogos de alta demanda, quando os lotes iniciais dos clubes estão completamente esgotados.

Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Eintracht Frankfurt

O Paderborn chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória sobre o DC United em um amistoso, em 30 de setembro. Já na Bundesliga, a campanha recente é mais difícil: o time sofreu derrotas para o Borussia Dortmund, que marcou três gols sem sofrer nenhum, e para o Freiburg, por 1 a 0, mas também venceu o Hoffenheim por 3 a 1, mostrando ser capaz de fazer uma atuação completa. Nessas cinco partidas, o Paderborn marcou cinco gols e sofreu seis.

O Eintracht Frankfurt chega com duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Eintracht Braunschweig em um amistoso, em 2 de outubro. No campeonato, o time mostrou qualidade: a vitória por 3 a 1 em Mainz e o triunfo por 4 a 1 sobre o Augsburg fora de casa confirmam que o Frankfurt pode marcar muitos gols. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Freiburg e por 3 a 3 com o Union Berlin, o que sugere jogos com gols dos dois lados. O Frankfurt marcou 13 gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.

Paderborn x Eintracht Frankfurt: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes pela Bundesliga ocorreu em 27 de junho de 2020, quando o Eintracht Frankfurt venceu por 3 a 2 em casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o retrospecto é equilibrado: o Paderborn venceu duas vezes, o Frankfurt venceu duas vezes, e houve ainda mais uma vitória do Paderborn na 2. Bundesliga, em 2012. O total de gols nessas cinco partidas reflete uma tendência de confrontos abertos e com muitos gols, com as duas equipes já tendo mostrado que conseguem vencer a outra em casa.