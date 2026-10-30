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Como comprar ingressos para Paderborn x Eintracht Frankfurt: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Paderborn enfrenta o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O Paderborn recebe o Eintracht Frankfurt no sábado, 7 de novembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

No confronto mais recente entre as equipes pela Bundesliga, em 27 de junho de 2020, o Eintracht Frankfurt venceu por 3 a 2 fora de casa. Antes dessa derrota apertada, o Paderborn havia vencido o Frankfurt por 2 a 1 em casa, em dezembro de 2019.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paderborn x Eintracht Frankfurt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Paderborn x Eintracht Frankfurt acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn, no sábado, 7 de novembro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 9
Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Paderborn 07 e Eintracht Frankfurt, há diversos canais oficiais e alternativos:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Canais oficiais do SC Paderborn 07: Os ingressos para a torcida da casa geralmente são distribuídos diretamente pelo SC Paderborn 07. Você pode consultar o portal on-line, a loja oficial do clube ou ligar para a central de ingressos para verificar a disponibilidade de entradas para o jogo e os períodos de pré-venda para sócios.
  • Canais oficiais do Eintracht Frankfurt: Os ingressos destinados aos torcedores do Frankfurt que viajarão para o jogo são administrados diretamente pelo Eintracht Frankfurt. O clube costuma disponibilizar um formulário on-line para que sócios e titulares de ingressos de temporada solicitem entradas para o setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Os preços variam bastante conforme a disponibilidade, a categoria dos lugares e a demanda pelo jogo entre Paderborn e Eintracht Frankfurt:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Lugares em pé / ingressos comuns: Os preços geralmente variam de € 15 a € 25 em jogos comuns da Bundesliga na Home Deluxe Arena.
  • Assentos comuns (Sitzplatz): Geralmente custam entre € 35 e € 65, dependendo do nível, da vista e da categoria específica da arquibancada.
  • Pacotes VIP / de hospitalidade: Assentos premium e opções de hospitalidade podem ultrapassar € 150 a € 300+ por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos no nível inferior / com restrições: Os preços geralmente começam na faixa de € 1.000 a € 1.100, devido à alta demanda e à disponibilidade limitada.
  • Preço médio de mercado: Frequentemente supera € 2.000 por ingresso em jogos de alta demanda, quando os lotes iniciais dos clubes estão completamente esgotados.

Paderborn x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Paderborn e Eintracht Frankfurt

O Paderborn chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória sobre o DC United em um amistoso, em 30 de setembro. Já na Bundesliga, a campanha recente é mais difícil: o time sofreu derrotas para o Borussia Dortmund, que marcou três gols sem sofrer nenhum, e para o Freiburg, por 1 a 0, mas também venceu o Hoffenheim por 3 a 1, mostrando ser capaz de fazer uma atuação completa. Nessas cinco partidas, o Paderborn marcou cinco gols e sofreu seis.

O Eintracht Frankfurt chega com duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Eintracht Braunschweig em um amistoso, em 2 de outubro. No campeonato, o time mostrou qualidade: a vitória por 3 a 1 em Mainz e o triunfo por 4 a 1 sobre o Augsburg fora de casa confirmam que o Frankfurt pode marcar muitos gols. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Freiburg e por 3 a 3 com o Union Berlin, o que sugere jogos com gols dos dois lados. O Frankfurt marcou 13 gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.

SCP

SCP - Sequência

DCU
V0-1
STU
D0-2
SVW
E2-2
HSV
V1-0
STU
D0-1
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SGE

SGE - Sequência

EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Paderborn x Eintracht Frankfurt: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes pela Bundesliga ocorreu em 27 de junho de 2020, quando o Eintracht Frankfurt venceu por 3 a 2 em casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o retrospecto é equilibrado: o Paderborn venceu duas vezes, o Frankfurt venceu duas vezes, e houve ainda mais uma vitória do Paderborn na 2. Bundesliga, em 2012. O total de gols nessas cinco partidas reflete uma tendência de confrontos abertos e com muitos gols, com as duas equipes já tendo mostrado que conseguem vencer a outra em casa.

Confrontos

PaderbornEmpateEintracht Frankfurt
3
0
2
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
3
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Paderborn
SCP
2
FJ
Bundesliga
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Paderborn
SCP
2
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
FJ
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FJ
Bundesliga
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Paderborn
SCP
3
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
FJ
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
4
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Eintracht Frankfurt
SGE
2
FJ
11Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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