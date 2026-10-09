Como comprar ingressos para Osasuna x Racing Santander: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Osasuna enfrenta o Racing Santander no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

Historicamente, o Racing Santander leva vantagem nos confrontos competitivos da primeira divisão entre os dois clubes do norte da Espanha, com seis vitórias no duelo direto, contra duas do Osasuna. As duas equipes se enfrentaram pela última vez na preparação de pré-temporada em 24 de julho de 2026, quando o Osasuna garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Racing Santander.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Osasuna x Racing Santander em LaLiga?

La Liga - Rodada 9 18 de out. de 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Racing Santander em LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Osasuna e Racing Santander no Estadio El Sadar, em Pamplona, siga estas opções:

1. Portal oficial de ingressos do CA Osasuna

A forma de garantir ingressos para a partida pelo valor de face é por meio do site oficial do CA Osasuna. Os ingressos geralmente são disponibilizados primeiro para os sócios do clube, antes de serem colocados à venda para o público em geral cerca de uma a duas semanas antes do dia do jogo.

2. Bilheteria do estádio (Taquillas El Sadar)

Se os ingressos continuarem disponíveis online, os torcedores poderão comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do Estadio El Sadar, em Pamplona, durante a semana da partida ou no dia do jogo.

3. Cota de ingressos para visitantes do time visitante (Racing Santander)

Os torcedores do Racing Santander que viajarem a Pamplona devem solicitar ingressos pelos canais oficiais do clube, já que os lugares designados para o setor visitante são distribuídos pelo departamento de ingressos do clube visitante.

4. Plataformas de mercado secundário

Se as cotas oficiais se esgotarem, os ingressos costumam ser anunciados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub . Os preços nas plataformas secundárias variam de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Racing Santander em LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Osasuna x Racing Santander no Estadio El Sadar variam conforme a categoria do assento e se você compra ingressos pelo valor de face ou de revenda.

1. Valor de face / Assentos para o público em geral

Os preços oficiais dos ingressos diretos definidos pelo CA Osasuna normalmente variam de € 30 a € 110 para categorias padrão, como atrás do gol / Gol, canto e arquibancada principal / Tribuna / Lateral.

2. VIP & hospitalidade premium

Os ingressos VIP oficiais e os pacotes premium de dia de jogo costumam variar entre € 150 e € 250+ por assento.

3. Plataformas de mercado secundário e revenda: em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de € 160 a € 180 para assentos básicos de entrada e podem subir dependendo da demanda e da localização do lugar.

Osasuna x Racing Santander em LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Osasuna x Racing Santander

O Osasuna venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas de LaLiga. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Atletico Madrid, depois de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Espanyol. Seu melhor resultado na sequência foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Getafe, e também venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa. O time de Ramis marcou cinco gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

O Racing Santander registrou duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 7 a 2 para o Barcelona fora de casa, embora tenha vencido o Deportivo Alaves por 2 a 1 na semana anterior. Antes disso, venceu o Elche por 3 a 2 e perdeu por 3 a 2 para o Rayo Vallecano. O time de Lopez marcou dez gols e sofreu 13 nessas cinco partidas.

Osasuna x Racing Santander: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 24 de julho de 2026, quando o Osasuna venceu por 2 a 0. Antes disso, o Racing Santander conquistou uma vitória por 1 a 0 em um amistoso em agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Osasuna tem duas vitórias contra duas do Racing, com mais uma vitória do Racing, e os cinco jogos produziram um total combinado de 9 gols.