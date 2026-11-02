Como comprar ingressos para Osasuna x Málaga: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Osasuna recebe o Málaga no domingo, 22 de novembro de 2026, no Estádio El Sadar, em Pamplona.

Nos confrontos diretos em competições oficiais desde a temporada 2010/11, o Osasuna leva vantagem, com 5 vitórias contra 2 do Málaga, além de 5 empates. Os encontros oficiais mais recentes ocorreram na campanha de 2018/19 da Segunda Divisão, quando o Osasuna venceu por 2 a 1 em casa, no Estádio El Sadar, e depois conquistou uma vitória apertada pelo mesmo placar fora de casa, em La Rosaleda.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Osasuna x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Osasuna e Málaga pela LaLiga?

Osasuna x Málaga será disputado no Estádio El Sadar, em Pamplona, no domingo, 22 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Málaga pela LaLiga?

Confira as opções para comprar ingressos para Osasuna x Málaga pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do clube: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo site oficial do CA Osasuna (osasuna.es), por meio da plataforma de venda online. É a maneira mais segura e direta de adquirir ingressos comuns.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para futuros jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Málaga pela LaLiga?

Confira as categorias e os preços estimados dos ingressos para o próximo jogo entre Osasuna e Málaga pela LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Custam aproximadamente de € 30 a € 90 , com grande variação conforme o setor.

Custam aproximadamente de , com grande variação conforme o setor. VIP / hospitalidade oficial do clube: Os preços geralmente começam na faixa de € 150 a mais de € 300 por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores / atrás dos gols: Preços a partir de aproximadamente € 50 a € 95 .

Preços a partir de aproximadamente . Arquibancadas centrais / laterais: Os lugares com vista privilegiada nas arquibancadas laterais geralmente custam de € 100 a mais de € 220, dependendo da fileira exata e da demanda.

Osasuna x Málaga pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Osasuna e Málaga

O Osasuna chega à partida após uma sequência irregular nos últimos cinco jogos da LaLiga, com uma vitória, um empate e três derrotas. Na partida mais recente, venceu o Racing Santander por convincentes 2 a 0, depois de sofrer uma pesada derrota por 5 a 2 para o Real Betis. Antes disso, perdeu por 4 a 0 para o Atlético de Madrid e por 2 a 0 para o Espanyol. O empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano rendeu o único outro ponto nesse período. O Osasuna marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O momento do Málaga é difícil. A equipe somou apenas dois pontos nos últimos cinco jogos, com empates diante de Espanyol e Celta de Vigo e derrotas nas outras três partidas. No confronto mais recente, perdeu por 5 a 2 para a Real Sociedad. Também foi derrotada por 3 a 1 pelo Villarreal e por 1 a 0 pelo Getafe. O Málaga marcou cinco gols e sofreu dez nessa sequência de cinco jogos.

Osasuna x Málaga: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Segunda Divisão, em março de 2019, quando o Osasuna venceu o Málaga fora de casa por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, disputados pela LaLiga e pela Segunda Divisão, o Osasuna leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Málaga, além de dois empates.